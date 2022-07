Cacho, el ícono de la radio y la televisión que se fue desvaneciendo después de Malvinas

Miembro del selecto grupo que se mantuvo al frente de momentos cumbre de la radiofonía y televisión vernáculas, Cacho Fontana supo decir “presente” en las casas de los argentinos con una voz inconfundible y una calidez que lo mantuvo en la cima de las mediciones de audiencia durante décadas.

Hijo único de Antonio Palese y Nieves Filgueiras y padre de Estela (con su primera mujer, la también locutora Dora Palma), y las gemelas Ludmila y Antonella (fruto de su relación con la modelo y actriz Liliana Caldini, quien falleció el pasado 3 de julio de 2022), obtuvo su nombre artístico a través de una antigua compañera de oficina, Zulema Bucci, dejando atrás a Norberto Palese para eternizarse en Jorge Fontana. Después, Miguel Coronato Paz, guionista de Luis Sandrini, lo bautizó como Cacho.

Además de Palma y Caldini (con quien estuvo 12 años), Fontana fue pareja de la actriz Beba Bidart y la modelo Marcela Tiraboschi, con quien tuvo una relación que terminó con una denuncia en su contra, acusado por violencia de género e incitación al consumo de drogas en 1992. Por esa imputación fue sobreseído cuatro años después. Fue uno de los puntos de inflexión que repercutió en su carrera.

El otro, que comenzó a marcar su alejamiento de los medios de comunicación tras una suma de éxitos mediáticos, fue el 8 de mayo de 1982, cuando realizó junto a Pinky​ una maratón televisiva de 24 horas para recaudar fondos para la Guerra de las Malvinas. En una entrevista de 2009, Cacho recuerda que, al finalizar el programa especial que emitió Canal 7, pasó a ser “un tipo del Proceso”, como se llamaba a la dictadura cívico-militar que imperaba en la época. “Yo fui el único autor, el único responsable de esas 24 horas de Malvinas. Cuando reaccioné al hundimiento del Belgrano, me dije ‘hay que hacer algo’, y me ofrecí a juntar plata para los muchachos. Se trató de la muestra de solidaridad más grande que hemos tenido”, relató.

“Cuando se termina una acción así, uno jamás se puede llegar a imaginar que a partir de ahí pasa a ser un tipo del Proceso. Y me pasó. La única gracia que me dio Dios es que nadie me preguntó nada de la cuestión económica, de las donaciones que jamás llegaron. Nadie puso en juego mi honestidad ni la de Pinky (locutora y animadora que lo acompañó en aquella transmisión), los dos que pusimos la cara en esa maratón que transmitió ATC (Argentina Televisora Color, como se llamaba desde hacía unos años al Canal 7). Ahí empecé a quedar al margen. El aviso de La Serenísima es lo que me mantuvo hasta el ’89. Ese año la perdí y no volví a aparecer en la televisión”, recordaba con dolor.

Sus inicios

Fontana se inició desde muy joven como animador de las noches del cabaret Chantecler y en el Tango-Bar, invitado por su compañero de trabajo y presentador Jorge Loguarro (que se dedicó luego al teatro con el nombre artístico de Carlos Carella).

La Radio

Se incorporó a la radio en 1950 como locutor suplente contratado por Julio César Barton, relator de radioteatros. Allí reemplazó a Jaime Font Saravia como animador del programa El relámpago con Luis Sandrini y Tita Merello.

En 1949 ya era locutor estable de Radio El Mundo de Buenos Aires iniciándose una de las más exitosas carreras en la radio y, luego, en la televisión argentina.

En 1966 dejó Radio El Mundo por Radio Rivadavia, para integrar el equipo que transmitiría el mundial de fútbol de Inglaterra, con José María Muñoz y Enzo Ardigó.

En los años '70, condujo con singular éxito el Fontana Show, por radio Rivadavia. Por razones de salud, debió dejar ese programa hacia 1973, y volvió a esa emisora en 1982, para conducir el show noticioso Sexta edición. Al año siguiente, produjo el programa Radio reloj, por Radio Argentina, en donde se recuerda la entrevista al político Francisco Manrique, quien emitió un fuerte insulto contra el general Ramón Camps, lo que culminó, al tiempo, con el levantamiento del programa.

Tras un período de concentración de su actividad en televisión, volvió a Radio Nacional en 1992 y 1993 con su “Fontana Show”.

En diciembre de 1999 regresó a la radio FM Ciudad abriendo un espacio dominical titulado El espectacular de la ciudad, un programa de comentarios, entrevistas y música dedicado al tango.

El 4 de mayo de 2019 volvió a hacer radio en Radio Nacional con “Un Cacho de Nacional” acompañado de su hija y su exesposa, Liliana Caldini, programa de entrevistas que se escuchaba una vez por mes.

Programas de TV

Protagonizó el Fontana Show durante 16 temporadas consecutivas con la colaboración de las locutoras María Esther Vignola y Rina Morán y guiones de Alberto Migré, Hugo Moser, Abel Santa Cruz, Miguel Coronato Paz y otros.

Hizo famoso al formato de programa de preguntas y respuestas con el líder indiscutido del rating, Odol Pregunta, y La campana de cristal, además de Sexta edición y Video Show, la máquina de mirar. Durante 1977, este programa conducido por Cacho innovó al traer al país una videocasetera que reemplazó las antiguas y enormes cámaras que los operadores transportaban a hombro y cuyas imágenes debían pasar por el laboratorio a través de una película. El nuevo equipamiento -con una pequeña cámara portátil, que era utilizada como apoyo de los noticieros en Estados Unidos- trabajaba con casetes que podían ir directamente al aire. Con este programa, se inauguró la primera transmisión de televisión argentina en color el 17 de agosto de 1978.

Prestó su voz e imagen para el comercial del lubricante “Súper Móvil” de YPF, cuyo eslogan fue “El Gardel de los lubricantes”, haciendo un parangón con el cantante Carlos Gardel, diciendo que Súper Móvil “Cada vez lubrica mejor”, en alusión a la frase “cada vez canta mejor” con la que se recuerda al tanguero franco-argentino.

Premios

Ganó 14 Premios Martín Fierro otorgados por APTRA, uno a la trayectoria, obtuvo el Premios Konex de Platino otorgado por la Fundación Konex y el Premio Ondas español.

Producción

En 1979 fue productor general del canal 11 de televisión y el 8 de mayo de 1982 realizó junto a Pinky​ una maratón televisiva de 24 horas para recaudar fondos para la Guerra de las Malvinas. El especial duró 24 horas y media, con 45 estrados con teléfonos para recibir llamadas de donantes. La colecta fue un éxito, pero luego se supo que no fue remitida realmente a los combatientes en las islas. Además de las donaciones masivas del público, hicieron su aporte y participaron del teletón Susana Giménez, Ricardo Darín, Norma Aleandro, Moria Casán, Gerardo Sofovich, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Tato Bores, Andrea del Boca, Lolita Torres, Libertad Lamarque, René Favaloro, Amalita Fortabat, Diego Maradona, Daniel Pasarella, Carlos Monzón y Carlos Reutemann, entre otros.

En 1983 fue director artístico de Radio Argentina y en 1984 trabajó en Radio Nacional, regresando a Radio Rivadavia en 1986.

Películas

Participó de dos filmes, como intérprete Pobre mariposa (1986) y Expertos en pinchazos (1979). También hizo la locución del trailer del film Nada por perder.

Década del 2000

A partir de 2006, realizó varias publicidades radiales y televisivas para Laboratorios Monserrat y Eclair S.A. tanto institucionales como para sus especialidades medicinales. El 27 de agosto de 2010, condujo desde los estudios de FM 107.3 Masters, de Ushuaia, Tierra del Fuego, la emisora argentina más austral del planeta, el Homenaje a los 90 años de la Radiodifusión que fue emitido por más de 100 radios de todo el país, conmemorando la transmisión que hiciera Enrique Telémaco Susini de la ópera Parsifal de Richard Wagner, desde la azotea del Teatro Coliseo, dando inicio a la programación de una de las primeras emisoras de radiodifusión en el mundo.

Los últimos años

En 2009 se le practicó una delicada intervención quirúrgica cardíaca.

El 15 de agosto de 2019, Cacho se tropezó en la vereda después de salir de un restaurante y fue trasladado de urgencia, quedando internado en observación.

El 26 de abril de 2021 se había informado que Fontana había muerto a causa de problemas en los pulmones. Sin embargo, horas más tarde, su hija y el propio Cacho salieron a desmentir la noticia.

Después de varios episodios de neumonía, ya viviendo en un hogar para ancianos, Fontana murió este 5 de julio de 2022.

