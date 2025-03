Marvel anunció el reparto de 'Vengadores: Doomsday', que contará con el regreso de los mutantes de 'X-Men'

Durante horas los fans de Marvel y los superhéroes han estado mirando un largo plano en el que se iban revelando los nombres del reparto de su esperada película Vengadores: Doomsday, la gran apuesta del estudio para demostrar que no existe cansancio con las películas de la franquicia. A algunos ya conocidos, como Robert Downey Jr, que dejará de ser Iron Man para convertirse en el gran villano de esta nueva fase, se sumaron algunas sorpresas y también otras ausencias.

Varios de los actores y actrices que interpretaban a los Vengadores de las fases anteriores no fueron anunciados. Entre ellos sorprendió que no se dijera el de Tom Holland, que sí fichó por un cuarto Spider-Man, pero cuyo nombre no estuvo entre la lista ingente anunciada.

Sí que repetirán otros vengadores como Chris Hemsworth, que regresará en su papel de Thor, mientras que Anthony Mackie interpretará una vez más a Sam Wilson, ahora Capitán América; Sebastian Stan, por su parte, volverá como Bucky Barnes, Soldado de Invierno; y Paul Rudd se adentrará en el papel de Scott Lang, Ant-Man.

Sin embargo, lo más comentado fue la aparición de dos nombres que todos los fans de Marvel conocen: Ian McKellen y Patrick Stewart. Ambos han dado vida a Magneto y el Profesor Xavier en casi todas las películas de X-Men, y parece que aquí repetirán sus personajes. Esto cuadra con lo que recientemente dijo Kevin Feige, el mandamás del universo de Marvel en el cine, cuando aseguró que la época mutante estaba a punto de llegar a las salas de nuevo.

A eso hay que sumar que también apareceron los nombre de Kelsey Grammer, que dio vida a Bestia y que apareció en un cameo en The Marvels; Rebeca Romjin, la primera Mística cinematográfica y James Mardsen, que daba vida a Cíclope. Por tanto la aparición de los primeros X-Men cinematográficos se da por casi asegurada.

También se anunció a varios de los nuevos Cuatro Fantásticos: Ebon Moss-Bachrach, Jpseph Quinn y Vanessa Kirby. Otros nombres que han sido anunciados hasta el momento son los de Tenhoch Huerta, Letitia Wright, Wyatt Russell, Simu Liu, Kelsey Grammer o Florence Pugh.