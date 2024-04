Flor Bobadilla Oliva y Nacho Amil presentan disco nuevo con una experiencia particular

El dúo que conforman Flor Bobadilla Oliva y Nacho Amil presenta este miércoles su nuevo disco, He de morir de cosas así, con una experiencia sonora muy particular: la escucha con auriculares de la música realizada en vivo acompañada por la proyección de un video creado especialmente para esta música.

Se trata del segundo disco del dúo, que busca sobre todo invitar a la pausa y a la escucha atenta. La lista de temas es ecléctica, pero en general son canciones atravesadas por emociones vinculadas a lo cotidiano.

La cantante y actriz y el pianista armaron el dúo cuando apenas salíamos de la pandemia. “Tomábamos un bondi, el 39, que termina donde está la Nempla, escuela que fue nuestro lugar de trabajo desde el primer disco. Ese viaje hacia nuestro abrazo lúdico es la idea de esta música: una playlist ecléctica camino al encuentro, atravesadas por un cotidiano observado. Entonces día y noche eran un poco lo mismo porque o disponíamos de días enteros o de pedacitos ínfimos de tiempo para armar algo”, explica la misionera elDiarioAR.

“La música de este álbum tenía que escucharse en un bondi con auriculares, y pudimos recrear esta primera presentación en Cine Club Lucero. Por supuesto habrá posteriores presentaciones, no en el formato auriculares, pero si en los lugares donde podamos pensar la música. No nos olvidamos que el viaje cotidiano, suele ser un momento de casi ocio, dónde escuchamos algún disco, leemos algún libro si logramos sentarnos, de observarnls y vernos pasar”, añade esta cantora, que ya conocemos de su proyecto solista y de proyectos colectivos como Flamamé o Dúo Bote.

El disco se presenta este miércoles a las 21:00 en el Cine Club Lucero (Nicaragua 6048) y el sábado 20 a las 20:00 en el auditorio Haroldo Conti.

Bobadilla Oliva y Amil se encontraron en el mundo del jazz. “Nacho estaba presentando su disco Background Inescapable. En ese disco convocó a una serie de artistas excelentes de la escena del jazz argentino. Yo tomaba clases de canto con Roxana Amed, mi gran maestra, que había grabado como invitada, y fue ella la que propició este encuentro porque justo cuando Nacho comienza a presentar la música en vivo, Roxana estaba viajando a Estados Unidos, me sugiere y así es como nos conocemos con Nacho. Al principio yo cantaba las canciones del disco de Nacho, después me sumé a otros proyectos suyos, y ya los encuentros venían siendo de profundizar en búsquedas entonces comenzamos automáticamente armar el repertorio que conformó nuestro primer disco Cipsela (2015). Siempre nuestra música se vio atravesada por el viaje, por tomar distancias, pausas, silencios. Nuestros encuentros son buenas charlas y dejar que suceda”.

Después de ocho años, pudieron concretar un segundo álbum, para el cual eligieron cuidadosamente el repertorio. “Nos escuchamos los tarareos, por eso también la música merodea esos lugares frágiles. Eso inconsciente que aparece el otro escucha y canta, nos reímos bastante y llegamos a las canciones. Sí nos sentamos a escuchar varias cosas, pero en general son esas canciones que están buscando dónde ser y confluyen en nuestro world music. A veces son frases sueltas que tenemos que googlear, aveces algo que envuelve la atmósfera de lo que queremos hablar y sostener, otras veces canciones que tenemos muy guardadas y tienen lugar solo en este proyecto. Este segundo disco es un rompecabezas de feria, tiene tanto silencio como drama, tanto cansancio como esperanza”.

Este nuevo trabajo va a estar disponible a fines de mayo a través de El Club del Disco. El 19 de abril se lanzará el primer single, que es una música popular española. Completan el repertorio “No te animas a despegar” (Charly García), “Tonadas” (Indio Figueredo), “Preciso aprender a ser so” (Marcos Valle y Paulo Sergio Valle), “Los mareados” (Juan Carlos Cobián), “Detrás de ti” (El Príncipe), “Boa noite amor” (Francisco Alves) y “Las cosas tienen movimiento” (Fito Páez).

Este miércoles, además de la primera presentación del disco, es la primera fecha de un ciclo curado por la cantante, que se llama Musitar. “Es algo que me debía. En 2022 lancé Solita mi alma mi primer disco solista y pensé mucho en hacer un ciclo donde traducir el concepto compartiendo con otres... No se dió automáticamente, nunca fui muy correcta para hacer las cosas, y ahora siento que encontré la fórmula perfecta entre eso que me trae del cine y la fragilidad poderosa de la música en un ciclo que será un miércoles por mes, en el Cine Club Lucero con artistas diverses. Un mini cine con auriculares para que la música esté súper cerquita, más cerquita que de costumbre, es como un acústico con zoom”.

