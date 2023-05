Jane Fonda relata que un director pidió que se acostase con él para “ver cómo eran” sus orgasmos para una escena

La actriz Jane Fonda ha contado que el director francés René Clément pidió acostarse con ella durante el rodaje de 'Los Felinos' en 1964 porque “necesitaba ver cómo eran” sus orgasmos antes de rodar una escena de sexo para la película.

“Quería ir a la cama conmigo porque decía que el personaje tenía un orgasmo en la película y necesitaba comprobar cómo eran mis orgasmos. Lo dijo en francés y fingí que no lo había entendido”, ha explicado la actriz.

Fonda lo ha relatado durante el programa Watch What Happens Live, presentado por Andy Cohen. En esa película de Clément —fallecido en 1996 a los 82 años— ella tenía 27 años y él, 51.

En 2017, la intérprete estadounidense reveló en una entrevista que fue violada y sometida a abusos cuando era menor de edad: “Para demostrarte hasta que punto el patriarcado puede afectar a las mujeres, yo he sido violada, he sufrido abusos cuando era niña y he sido despedida por no acostarme con mi jefe. Y siempre pensé que era culpa mía”.

Fonda también señaló que “uno de los logros del movimiento feminista” es que las mujeres se han dado cuenta de que la violación y el abuso no son su culpa. “Conozco a chicas jóvenes que han sido violadas y ni siquiera saben que lo fueron. Piensan que es consecuencia de haber dicho que no de forma inadecuada”, afirmó.