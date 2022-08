Todo sobre “House of the Dragon”, a días de su estreno en HBO Max

Meses después de llegar a su final en mayo de 2019, Game of Thrones mantuvo viva su llama con el anuncio de varios proyectos derivados de la serie. El primero fue la precuela que iba a protagonizar Naomi Watts, pero sus primeros pasos no convencieron a HBO, que en octubre del mismo año dio la sorpresa cancelándolo. Un día después, la plataforma siguió alentando el hambre de los fans del universo creado por George R.R. Martin con la puesta en marcha de House of the dragon, un nuevo spin off sobre el origen de la dinastía Targaryen.

Mejor fue el devenir de este título que, prácticamente tres años más tarde, por fin va a llegar al servicio de streaming. La producción se estrena el próximo domingo 21 de agosto convertida ya en uno de los lanzamientos más importantes de los últimos tiempos. Y lo hace tras haber tenido su presentación europea en Ámsterdam la semana pasada, en la que estuvo presente verTele.

Basada en la novela Fuego y sangre del mencionado autor, la serie está ambientada en 200 años antes de los hechos relatados en la ficción original. La presencia del escritor como showrunner junto a Ryan Condal y Miguel Sapochnik es uno de los avales de esta precuela, que aterriza tras haber generado altísimas expectativas. El último, además, repitió su experiencia como director en “Game of Thrones” junto a otros realizadores como Clare Kilner (EastEnders), Geeta Patel (The Witcher) y Greg Yaitanes (House).

Su -por el momento- primera temporada constará de 10 episodios liderados por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans. Tampoco faltarán los dragones en esta ficción que repasará el linaje de los antepasados de Daenerys. Y lo hará centrándose en Viserys, el elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

La producción arrancó en abril de 2021 y ha sido rodada principalmente en Inglaterra, en los estudios Leavesden, ubicados en las afueras de Londres. Las grabaciones llegaron hasta España con localizaciones en , con localizaciones en Extremadura y Granada. De hecho, una vez concluyó el rodaje en Cáceres, su alcalde solicitó que la productora donara la réplica de la Fuente de los leones de La Alhambra que había formado parte del atrezo de la precuela. Recordamos que fue la segunda vez que HBO Max eligió la ciudad como escenario natural para algunas de sus escenas, donde ya rodó parte de la séptima temporada de “Game of Thrones”.

Sobre lo que dará de sí su metraje, sus responsables prometieron que reflejará el grado de locura de los jinetes de dragones en la que cayó Daenerys en los últimos capítulos del título original. “Los Targaryen están tan locos como parece”, aseguraron. Del mismo modo, adelantaron que House of the Dragon tendrá “su propio tono, que va a evolucionar y a emerger a lo largo de la serie”. “Lo más importante para nosotros es respetar y rendir homenaje a la ficción original que fue muy revolucionaria. Vamos a intentar complementarla más que reinventarla”, añadieron.

Quién es quién en “ House of the Dragon”

Rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) : el elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes.

: el elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente que solo desea continuar el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes. Daemon Targaryen (Matt Smith): el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y que posee la verdadera sangre del dragón. Eso sí, se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire...

el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y que posee la verdadera sangre del dragón. Eso sí, se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire... Otto Hightower (Rhys Ifans): la Mano del Rey, que sirve leal y fielmente tanto a su superior como a su reino. Según su punto de vista, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

la Mano del Rey, que sirve leal y fielmente tanto a su superior como a su reino. Según su punto de vista, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono. Alicent Hightower (Olivia Cooke): la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crio en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; y posee tanto gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy): la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y jinete de dragón. Muchos dirían que nació con todo, pero no nació hombre.

la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y jinete de dragón. Muchos dirían que nació con todo, pero no nació hombre. Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint): conocido como 'la serpiente marina'. Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Se trata del aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros. Construyó su casa en un imponente isla, es incluso más rico que los Lannister y cuenta con la armada más grande del mundo.

Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Se trata del aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros. Construyó su casa en un imponente isla, es incluso más rico que los Lannister y cuenta con la armada más grande del mundo. Rhaenys Targaryen (Eva Best)): esposa de Lord Corlys Velaryon y jinete de dragón, 'La reina que nunca existió'. Fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre.

esposa de Lord Corlys Velaryon y jinete de dragón, 'La reina que nunca existió'. Fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre. Ser Criston Cole (Fabien Frankel): de ascendencia dorniense, es el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras ni títulos; todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad sobrenatural con la espada.

de ascendencia dorniense, es el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras ni títulos; todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad sobrenatural con la espada. Mysaria (Sonoya Mizuno): llegó a Poniente sin nada y fue vendida más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado, pero en lugar de eso se convirtió en la aliada más confiable, y menos probable, del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.

Cuenta con el beneplácito de George R.R. Martin

George R.R. Martin, que afirmó que quiere que House of the Dragon “tenga más éxito” que El señor de los anillos de Amazon Prime Video, dio su aprobado con nota a la precuela. “Estoy muy entusiasmado con lo que he visto, lo vale todo. De verdad, no soy objetivo, me encantó”, declaró a principios de año tras ver un borrador del primer episodio de la ficción. “Es oscura, poderosa, visceral... tal como me gustaría mi fantasía épica”, añadió.

El escritor alabó la labor de los productores ejecutivos, sobre los que afirmó que habían hecho “un trabajo increíble”. También tuvo palabras para el reparto, sobre el que comentó que “al igual que con Game of Thrones, la mayoría del público habrá oído hablar de alguno de los actores, pero creo que se van a enamorar de muchos ellos (solo para que después te rompan el corazón... Pero no, eso sería revelador)”.

Las escenas sexuales, de nuevo en el punto de mira

Una de las principales críticas que recibió Juego de tronos fue la crudeza con la que mostró la violencia sexual. La serie original fue polémica por la manera en la que se abordaron los abusos sexuales; e incluso parte del elenco, especialmente Emilia Clarke, admitieron haberse sentido incómodos por todos los desnudos que tuvieron que grabar, algo que afectó a sus carreras profesionales. Esto también preocupó a Cooke, una de las protagonistas de la precuela, que sostuvo que no se sentiría “cómoda siendo parte de algo que tuviera una violencia contra las mujeres tan ofensiva y sin ningún motivo, solo por el hecho de que quieran seducir a más espectadores”.

Por ello, antes del estreno de la nueva ficción, sus responsables aclararon que la nueva producción no sería tan explícita. “No vamos a mostrarla en la serie. Tratamos un caso fuera de la pantalla y, en su lugar, lo que enseñamos es el impacto en la víctima y en la madre del agresor”, explicó la guionista y productora ejecutiva Sara Hess.

Esto no quiere decir que hayan querido ocultar la violencia sexual de la época, sino que intentaron tratar el tema con más sensibilidad. “Lo que hicimos es elegir centrarnos en la violencia contra las mujeres que es inherente en un sistema patriarcal. Hay muchos programas 'históricos' o basados en la historia que idealizan a hombres poderosos en relaciones sexuales o matrimoniales con mujeres que en realidad no tenían edad para dar su consentimiento, aunque estuvieran 'dispuestas'”, reflexionó la ejecutiva.

“No evitamos el hecho de que nuestras protagonistas son coaccionadas y manipuladas por adultos en la primera mitad de la serie. Y esto no lo hacen necesariamente quienes definiríamos como violadores o abusadores, sino frecuentemente hombres con buenas intenciones incapaces de ver que lo que están haciendo es traumático y opresivo porque el sistema en el que viven lo normaliza”, agregó. “Es menos obvio que la violación, pero igual de malicioso, aunque en una manera diferente”, concluyó.

Smith cuestionó que tenía “demasiadas” escenas de sexo

Todavía se desconocen más detalles sobre quiénes serán los personajes que encarnen las citadas situaciones. Lo que sí se sabe, a raíz de sus recientes declaraciones, es que Matt Smith aseguró que el príncipe Daemon Targaryen al que interpreta tiene “demasiadas”.

El actor reveló que al leer los guiones se planteó de forma recurrente: “¿Es necesaria otra más? Y ellos te dicen: 'Sí, es necesaria'”. De ahí a que se haya planteado si la ficción es realmente fiel a las novelas de George R.R. Martin. “Supongo que tenés que preguntarte qué estás haciendo: ¿estás representando los libros o los estás diluyendo para representar la época [en la que vivimos]?”.

El intérprete defendió que el trabajo de quienes escribieron los libretos debería ser “representarlos de manera veraz y honesta, tal y como fueron escritos”.

¿El último gran estreno de HBO Max?

El impacto de Game of Thrones convirtió a la serie en uno de los fenómenos televisivos más importantes de la historia. De ahí a que la primera ficción derivada de la misma se erija en sí misma como un título a remarcar y esperar. Tardó -mucho- en llegar pero consiguió alentar el interés de público y crítica, expectantes ante lo que dará de sí la nueva historia sobre los Targaryen. Los estrenos tan destacados son eventos puntuales y, en vista de que HBO Max se fusionará con Discovery+ en una sola plataforma en la que las series no serán prioridad, todo apunta a queHouse of the Dragon se alzará como su último gran lanzamiento.

El servicio de streaming desembarcará en Estados Unidos en verano de 2023 y, por el momento, no anunció ningún título que se acerque a la envergadura de esta precuela. Aun así, el margen sigue siendo pequeño como para augurar que habrá otra gran producción que destrone a esta ficción. Sobre todo si tenemos en cuenta que la prioridad de la nueva compañía será el cine y los debuts en salas. La producción de series va a pasar a un segundo plano, que no desaparece, pero, de nuevo, cuesta imaginar que vayan a dar luz verde a proyectos de semejante magnitud.

Por el momento, llegó por fin la hora de disfrutar de House of the Dragon, entregarnos a sus nuevas tramas y confiar en que nos permitirá revivir el espíritu de su predecesora. Esta vez será solamente de la mano de los Targaryen, pero bienvenidos sean sus nuevas -o viejas- rencillas, orgullos, enredos y, sobre todo, dragones.