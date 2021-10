El legendario Carlos Santana lanzó su nuevo disco "Blessings and Miracles"

Carlos Santana, guitarrista ganador de múltiples Grammy, lanzó su nuevo álbum "Blessings and Miracles" donde aborda diferentes géneros musicales con invitados de renombre como Chick Corea, Rob Thomas, Chris Stapleton, G-Eazy, American Authors, Chick Corea, Steve Winwood y rockeros como Kirk Hammet y Corey Glover.

En el último tiempo, el legendario guitarrista fue compartiendo algunos singles como "Joy" con Chris Stapleton, "Whiter Shade of Pale" con Steve Winwood, "She’s Fire" con Diane Warren y G-Eazy, además de "Move" con el que decretó una nueva colaboración con el vocalista Rob Thomas con quien había registrado la exitosa "Smooth" en su aclamado álbum de 1999, "Supernatural".

"El título de este álbum proviene de mi creencia de que nacemos con poderes celestiales que nos permiten crear bendiciones y milagros", sostuvo el músico mexicano, a través de un comunicado de prensa.

En ese sentido, explicó que "el mundo te programa para que no seas digno de esos dones, pero tenemos que utilizar la luz, el espíritu y el alma; son indestructibles e inmutable, los tres elementos principales de este disco".

El estreno discográfico presenta también el aporte en el estudio de los actuales miembros de su banda de gira: además de la baterista Cindy Blackman y el cantante Tommy Anthony, están las voces y teclados de su hijo Salvador Santana y la impactante voz de su hija Stella Santana.

El músico, quien continúa con su residencia de varios años en House of Blues at Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, se encuentra girando por Estados Unidos.

DA