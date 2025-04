Leire Martínez se reivindica en su tema solista con dardos a La Oreja de Van Gogh: “Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya”

“Llegan las dudas gritando que si fue mi culpa. Están gritando palabras usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas”. Así comienza Mi nombre, el primer single de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh. La canción ha visto la luz seis meses después de que la banda comunicara su adiós a través de un comunicado en el que según ella ha terminado revelando, no formó parte. Tampoco de la decisión de abandonar el grupo del que fue vocalista durante más de quince años, desde que su intérprete original, Amaia Montero, lo dejara en 2007.

La reaparición en solitario de Leire Martínez en la escena musical –entre medias se ha convertido en rostro habitual de EITB y estará en una serie de Netflix– es un tema pop cargado de mensajes a sus antiguos compañeros, ante los que afirma: “Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya”. “Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes, pero que te volverán, gritando mi nombre”, plantea al final de su estribillo.

La segunda estrofa del sencillo mantiene el mismo tono, en el que invita a La Oreja de Van Gogh –que pese a los rumores sobre la vuelta de Amaia Montero, sigue sin informar oficialmente ni de su regreso ni de si están buscando nueva vocalista ni componiendo nuevos temas– a ir “corriendo encontrar a alguien” que se crea sus “cuentos”. “Yo seguiré leyendo hasta demostrar que no”, añade.

Para la coda se ha reservado una mención a uno de los temas más emblemáticos de su etapa al frente de La Oreja de Van Gogh, El último vals, que reza: “Siempre serás bienvenido a este lugar”. Ahora incorporado dentro de un enunciado más extenso, en el que asegura: “Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar en el que nunca fui tuya”.

Corbata con un cuadro de Van Gogh

Leire Martínez ha presentado Mi nombre en el plató de La Revuelta, donde ha afirmado que se ha “quedado a gusto” y que la canción podría haberse llamado Me cago en tus muertos. La artista ha visitado el programa liderado por David Broncano con un 'guiño' a La Oreja de Van Gogh en su corbata, luciendo un estampado del famoso cuadro de Vincent Van Gogh, La noche estrellada.

“El primer día fue terrible, vomité y tuve fiebre. Todavía conecto con el enfado, pero estoy más tranquila y concentrada en lo mío”, ha compartido sobre cómo vivió el momento en el que se hizo pública su salida del grupo.

La cantante ha comentado que, desde entonces, no ha vuelto a tener contacto con ningún miembro del grupo (Pablo Benegas, Xabier San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes). “Con cada uno he tenido mis momentos maravillosos y de no querer verles la cara. Entiendo que ellos tampoco me habrán querido ver la cara a mí en algún momento”, ha reconocido en TVE respecto a cómo fue su convivencia previa.