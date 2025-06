Murió Brian Wilson de The Beach Boys a los 82 años

Brian Wilson, cofundador y principal compositor de The Beach Boys, falleció a los 82 según anunció su familia en redes sociales. El artista fue un gran influyente en la industria musical durante su larga trayectoria. A principios de 2024 se reveló que padecía un trastorno neurocognitivo similar a la demencia.

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson falleció”, empieza el mensaje que publicó su familia en Instagram. “En estos momentos no encontramos palabras para expresar lo que sentimos”, continúa el comunicado, en el que reconocen que son “conscientes” de que están “compartiendo” su “dolor con el mundo”.

Aunque la familia de Wilson no informó de la causa de la muerte, en febrero de 2024 se anunció que el artista estaba haciendo frente a una enfermedad parecida a la demencia. En aquel momento, su esposa Melinda acababa de fallecer hace un mes y los familiares de Wilson solicitaban una tutela que le permitiera a este “trabajar en sus proyectos actuales, así como participar en cualquier actividad que elija”.

Wilson, que nació en Inglewood, California, formó la banda cuando era adolescente junto a sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo del instituto AI Jardine. En aquel entonces, el grupo no era conocido como The Beach Boys, sino que la banda se llamaba Pendletones. Fue más adelante cuando, con el lanzamiento de su primera canción Surfin de la mano de Candix Records, el sello cambió el nombre a The Beach Boys sin el consentimiento de los miembros.