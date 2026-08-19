Murió la actriz Phyllida Law, madre de Emma Thompson

La actriz británica Phyllida Law, madre de la también intérprete Emma Thompson, murió a los 94 años. Su representante, Jacky Leggo, confirmó “con gran tristeza” la noticia a la cadena pública BBC News mediante un comunicado en el que dijo que la intérprete murió “con absoluta paz en su hogar, rodeada de toda su familia” tras una larga y prolifera carrera.

Law, que se mantuvo durante ocho décadas actuando en el teatro, la televisión y el cine británico, se hizo popular en los años 60 gracias a la televisión y su participación en programas como Dr Finlay’s Casebook, Dixon of Dock Green o The Troubleshooters, aunque su rostro se hizo más conocido para el gran público gracias a sus apariciones en filmes como Los amigos de Peter, Mucho ruido y pocas nueces, ambas junto a su hija Emma Thompson. Con ella también aparecería en El invitado de invierno, donde dieron vida a madre e hija, como en la realidad.

Nacida en Glasgow en 1932, la actriz escocesa se formó en la Bristol Old Vic Theatre School, donde orientó su carrera hacia la escenografía y la actuación. En 1957 se casó con el actor británico Eric Thompson, presentador de un programa infantil de los años 60 y reputado actor de doblaje para series animadas, con quien estuvo casada hasta que él falleció de un infarto a los 53 años.

A lo largo de su larga trayectoria profesional, Law combinó la aparición en programas de la televisión británica como Midsomer Murders o Doc Martin y una prolífica carrera en el mundo del teatro en el West End londinense donde trabajó junto a Alec Guinness en A Voyage Round My Father (1971) de John Mortimer. También se la vería en películas como Anna Karenina (1997), Saving Grace (2000) y Miss Potter (2006). En 2014 fue condecorada con la Orden del Imperio Británico por su carrera en las artes escénicas y diversas causas benéficas.

El legado artístico de Law, de casi ocho décadas, estuvo profundamente ligado a la carrera de sus hijas, Emma y Sophie Thompson, con quienes compartió pantalla en títulos como Los amigos de Peter (1992), Mucho ruido y pocas nueces (1993), la adaptación de Emma (1996) o El invitado de invierno (1997).

“En cierto modo, ambas son mis compañeras; no siguieron nuestros pasos, sino que nos superaron, arrollándonos”, bromeaba en 2017 en The Telegraph sobre la exitosa saga familiar de actrices que hoy continúa con su nieta Gaia, quien la despidió en redes con un “descansa en paz, mi reina”. Enamorada de su profesión hasta el final, la veterana actriz hizo un último guiño humorístico sobre su propia despedida en una entrevista en The Telegraph: “Tengo que celebrar mi funeral por la tarde, con la función a las 14:30, para que la gente pueda ir al teatro después”.