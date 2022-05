Murió Vangelis, el compositor de las bandas de sonido de Blade Runner y Carrozas de Fuego

El compositor griego Vangelis, famoso por las bandas sonoras de filmes legendarios como “Blade Runner” (1982) y “Chariots of fire” (Carrozas de fuego, 1981), falleció en un hospital parisino a los 79 años de edad, informaron este jueves medios locales, que no precisaron las causas de la muerte.

Considerado uno de los padres de la música de base electrónica, Vangelis, que al parecer falleció el pasado martes, también compuso el himno del mundial de fútbol de 2002 y la banda sonora de la película “1492: la Conquista del Paraíso” (1992). Además, la pieza con la que cerraba Blade Runner fue la cortina musical durante años del popular programa de TV argentino “Fútbol de Primera”.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció el fallecimiento en un mensaje en Twitter.

Nacido con el nombre Evángelos Odysséas Papathanassíou el 29 marzo de 1943 en Grecia, Vangelis, que vivía a caballo entre varias ciudades, entre ellas París, también compuso la banda sonora de “Lunas de hiel”, de Roman Polanski en 1993.

El compositor, que raramente concedía entrevistas, fue un precursor de la música electrónica y experimental, con el empleo de sintetizadores e instrumentos de viento para aportar a sus obras un aura misteriosa e inquietante.

En su dilatada carrera de 50 años, también firmó numerosos álbumes de estudio.

Con “Carrozas de fuego”, ganó el premio Oscar a la mejor banda de sonido, en 1982.

Jon and Vangelis

La colaboración más conocida y de mayor trascendencia ha sido la creación del dúo Jon and Vangelis​ junto al cantante Jon Anderson, vocalista de la banda de rock Yes. Tras la desaparición de Aphrodite's Child y tras el abandono de Rick Wakeman de Yes, Anderson le ofreció a Vangelis la incorporación como tecladista opción que declinó el artista griego para volcarse en sus proyectos en solitario. Sin embargo, fruto de su colaboración mutua en el dúo, obtuvieron varios singles de éxito internacional a lo largo de los años 80 del siglo XX: I Hear You Now, State of Independence, I'll Find My Way Home, Italian Song o And When The Night Comes.

Esta formación es responsable de los álbumes de estudio Short Stories (1979), The Friends of Mr. Cairo (1981), Private Collection (1983)​ y Page of Life (1991).

Con información de EFE.

