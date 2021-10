Paul McCartney sobre la separación de los Beatles: "Fue John el que quiso el divorcio"

Más de 50 años después de la separación de los Beatles, el tema que ha despertado tanto debate aún sigue dando que hablar. En su momento, Paul McCartney cargó con la responsabilidad de que se desarmara la exitosa banda que integraba junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Y ahora quiso echar luz sobre esa histórica decisión. "Yo no instigué la separación. Ese fue nuestro Johnny", dijo en una entrevista que saldrá al aire el 23 de octubre y que este domingo adelantó The Guardian.

McCartney, de 79 años, reveló que quería que el grupo siguiera y que fue "el período más difícil" de su vida. En la entrevista con Radio 4 de la BBC dijo que después de trabajar 8 años juntos seguían creando "material bastante bueno". "Era mi banda, era mi trabajo, era mi vida, así que quería que siguiera", aseguró

Ante la pregunta por su decisión de seguir una carrera solista, aseguró: "Un momento. Yo no soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo que iba a dejar los Beatles. ¿Es eso instigar la separación, o no?". Según describió, Lennon decía que su decisión era "muy emocionante" y "como un divorcio".

El músico británico consideró que si Lennon no se hubiera ido, los Beatles habrían seguido juntos muchos años más. "Podría haber sido. El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido liberarse de la sociedad porque, ya sabes, fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, así que siempre buscaba liberarse", manifestó.

Según la leyenda, McCartney rompió unilateralmente con la banda en 1970 cuando, al contestar la pregunta de un periodista, dijo que los Beatles no existían más. También fue acusado de arruinar la dinámica del grupo al pedir la intervención de abogados para resolver sus conflictos. Según dijo ahora, fue una carga con la que vive desde entonces. "Tuve que vivir con eso porque era lo que la gente veía. Lo único que podía hacer era decir que no", apuntó.

Además reveló que el manager que tenían en ese entonces, Allen Klein, les pidió que no hablaran de la separación hasta que no cerrara unos negocios. "Por unos meses tuvimos que simular", dijo. "Fue extraño porque todos sabíamos que era el fin de los Beatles, pero no podíamos irnos así nomás".

Paul McCartney lanzará en noviembre su libro The Lyrics, que contiene las letras de 154 canciones que compuso, así como material del archivo personal del artista, como manuscritos, cartas y fotografías inéditas.

