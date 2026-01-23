Oscars 2026
Premios Oscar 2026: lista completa de nominados
La Academia de Hollywood ha anunciado este jueves la lista completa de nominaciones a los Premios Oscar 2026. Sinners fue la película que ha roto el récord de la cinta con más nominaciones en la historia de los Oscar, optando hasta 16 galardones. Por su parte, tras su contundente victoria en los Globos de Oro, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que partía como principal favorita, se ha hecho con 13 nominaciones.
Nominaciones a los Oscars 2026: listado completo
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor actor protagonista
- Timothee Chalamet
- Leonardo DiCaprio
- Ethan Hawke
- Michael B. Jordan
- Wagner Moura
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley
- Rose Byrne
- Kate Hudson
- Renate Reinsve
- Emma Stone
Mejor dirección
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor actor secundario
- Benicio del Toro
- Jacob Elordi
- Delroy Lindo
- Sean Penn
- Stellan Skarsgard
Mejor actriz secundaria
- Elle Fanning
- Inga Ibsdotter Lilleaas
- Amy Madigan
- Wunmi Mosaku
- Teyana Taylor
Mejor película internacional
- The Secret Agent (Brasil)
- It Was Just An Accident (Francia)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirat (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Train Dreams
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
Mejor guion
- Blue Moon
- It Was Just An Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor canción original
- Dear Me de Diane Warren: Relentless
- Golden de Kpop Demon Hunters
- I Lied To You de Sinners
- Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
- Train Dreams de Train Dreams
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fire And Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Sirat
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fire And Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor corto de ficción
- Butcher Stain
- A Friend Of Dorothy
- Jane Austen Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor corto documental
- All The Empty Rooms
- Armed Only With A Camera
- Children No More
- The Devil Is Busy
- Perfectly A Strangeness
Mejor Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Train Dreams
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- The Secret Agent
- Sinners
