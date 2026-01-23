eldiario.es
Oscars 2026
Premios Oscar 2026: lista completa de nominados

  • La Academia de Hollywood anuncia la lista completa de nominaciones a los próximos premios Oscar. La española 'Sirat' logra dos nominaciones y 'Los pecadores' hace historia al acumular 16 candidaturas

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', la película más ambiciosa de Paul Thomas Anderson que aspira a 13 Oscars.
22 de enero de 2026 20:33 h

0

La Academia de Hollywood ha anunciado este jueves la lista completa de nominaciones a los Premios Oscar 2026. Sinners fue la película que ha roto el récord de la cinta con más nominaciones en la historia de los Oscar, optando hasta 16 galardones. Por su parte, tras su contundente victoria en los Globos de Oro, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que partía como principal favorita, se ha hecho con 13 nominaciones.

Nominaciones a los Oscars 2026: listado completo

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor actor protagonista

  • Timothee Chalamet
  • Leonardo DiCaprio
  • Ethan Hawke
  • Michael B. Jordan
  • Wagner Moura

Mejor actriz protagonista

  • Jessie Buckley
  • Rose Byrne
  • Kate Hudson
  • Renate Reinsve
  • Emma Stone

Mejor dirección

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor actor secundario

  • Benicio del Toro
  • Jacob Elordi
  • Delroy Lindo
  • Sean Penn
  • Stellan Skarsgard

Mejor actriz secundaria

  • Elle Fanning
  • Inga Ibsdotter Lilleaas
  • Amy Madigan
  • Wunmi Mosaku
  • Teyana Taylor

Mejor película internacional

  • The Secret Agent (Brasil)
  • It Was Just An Accident (Francia)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sirat (España)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor película de animación

  • Arco
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Little Amelie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor película documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor dirección de fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor guion adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Train Dreams

Mejor guion

  • Blue Moon
  • It Was Just An Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejor canción original

  • Dear Me de Diane Warren: Relentless
  • Golden de Kpop Demon Hunters
  • I Lied To You de Sinners
  • Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi!
  • Train Dreams de Train Dreams

Mejor banda sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fire And Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Sirat

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fire And Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Mejor corto de animación

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor corto de ficción

  • Butcher Stain
  • A Friend Of Dorothy
  • Jane Austen Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor corto documental

  • All The Empty Rooms
  • Armed Only With A Camera
  • Children No More
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly A Strangeness

Mejor Cinematografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • The Secret Agent
  • Sinners
