Quentin Tarantino prepara su décima y ¿última? película sobre la crítica de cine Pauline Kael

Quentin Tarantino lleva años diciendo que su intención es retirarse cuando ruede diez películas. Con nueve ya estrenadas, solo quedaba esperar a que se decidiera por el que, si cumple su promesa, será su último filme. Parece que el director de Pulp Fiction ya decidió cuál será su obra de despedida, y según publica The Hollywood Reporter será un proyecto que, a priori, sorprendió a muchos. Se trata de un guion llamado The movie critic (La crítica de cine) que empezaría a rodar en los próximos meses y que, según las fuentes consultadas por el medio de EEUU, tendría como personaje central a la crítica de cine Pauline Kael.

El director no confirmó la noticia, pero en Hollywood Reporter dan datos sobre este libreto que estaría ambientado a finales de los años 70 en Los Ángeles y con una mujer como absoluta protagonista. Dan el nombre del guion y aseguran que el rodaje es inminente y que, en estos momentos, el proyecto se encuentra en búsqueda de un estudio para estrenarlo. Parece que la mejor posicionada es Sony, con quien ya trabajó en su anterior película, Once Upon a Time in Hollywood. Lo que todavía sigue siendo un misterio es su reparto.

Tarantino mostró su admiración por Pauline Kael en muchas ocasiones, e incluso participó en un documental sobre su figura donde explicaba cómo para su generación de cineastas, donde incluía a nombres como Wes Anderson y David O. Russell, sus críticas fueron muy influyentes:“Crecimos con ella como si fuera nuestro Kerouac del cine”. De hecho, su libro recién estrenado, Reflexiones de cine, está inspirado en ella.

Kael no solo fue la crítica más dura y temida de Hollywood, sino que también trabajó como consultora para Paramount a finales de los años 70 y colaboró de forma estrecha con Warren Beatty. Fue, además, una de las defensoras e impulsoras del concepto de ‘Nuevo Hollywood’. Una época que coincide con la que aparece en el guion de Tarantino según The Hollywood Reporter y que empuja a pensar que esa crítica del título será, como poco, un álter ego de Pauline Kael.

Si rueda el filme, sería el que cumple la cuota de obras que aseguró que dirigiría antes de retirarse. El director siempre marcó en 10 sus películas y dijo que dejaría de hacer más cuando alcanzara esa cifra o cumpliera 60 años, algo que hará a finales de este mes. En 2012, en una entrevista en la revista Playboy, explicó su decisión de jubilarse: “Quiero detenerme en un punto determinado. Los directores no mejoran a medida que envejecen. Por lo general, las peores películas en su filmografía son las últimas cuatro. Yo soy mi filmografía, y una mala película jode a tres buenas. No quiero esa comedia mala y fuera de lugar en mi filmografía. No es bonito ver cómo los directores se quedan obsoletos”.

Aunque esta película sería su despedida, Tarantino tiene otros proyectos en la recámara, ya que tiene pactada la segunda parte de su libro, una obra de teatro y hay rumores de que también prepara una miniserie para una plataforma que podría ser Netflix.

