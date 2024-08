Renunció el director artístico del Festival de Mar del Plata y aumenta la incertidumbre

Pablo Conde renunció hoy como director artístico del Festival de Mar del Plata argumentando en un largo texto compartido en redes que los tres ejes fundamentales que hicieron exitoso al evento cinematográfico más importante del país -equipo de trabajo, industria y público- no están siendo honrados en la actualidad.

“Equipo de trabajo, industria y público. Profesionalismo y comunidad. De eso se trata el Festival de Mar del Plata. Esos tres ejes son el secreto de su éxito. No puedo ser parte de una edición que no los honre”, señaló.

Su renuncia sucede a la del presidente del festival, Fernando Juan Lima, quien dejó el cargo el 11 de julio. También se alejaron del certamen programadores como Marcelo Alderete y Fernanda Mugica.

De esta manera, aumenta la incertidumbre respecto de la próxima edición del festival, que está prevista entre el 21 de noviembre y el 1 de diciembre y crecen los rumores sobre su postergación a marzo de 2025.

Tuve el privilegio absoluto de ser parte del Festival de Cine de Mar del Plata desde 2009. Muchas veces me pregunté cuáles serían los motivos de mi partida, cuándo y cómo llegaría ese momento. Hoy, es una de las respuestas: ese momento llegó. Aquí, unas palabras al respecto. pic.twitter.com/Lh1J256YEn — Generación VHS (@generacionvhs) August 2, 2024

“Tuve el privilegio de ser parte del equipo de programación del Festival de Cine de Mar del Plata desde 2009, cumpliendo el rol de director artístico de sus dos últimas ediciones. Muchas veces me pregunté cuáles serían los motivos de mi partida del festival, cuándo y cómo llegaría ese momento. Hoy, es una de las respuestas: ese momento llegó, concluyendo una parte fundamental de mi historia con el festival, la cual deseo fervientemente que continúe de otras formas -probablemente, como espectador-, por lo que el dolor -que existe y es grande- se ve mitigado por ese deseo”, señaló Conde en su comunicado.

“Hoy, sin más, también dejo de trabajar para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ese INCAA que a lo largo de los años creció -desparejo, perfectible- hasta ser un organismo que además de fomentar el cine argentino pasó a ser su principal difusor: con un canal de televisión, una plataforma online, programas para la creación, el pensamiento, el desarrollo, ayuda a festivales, un Gaumont y varias salas coordinadas federalmente; un crecimiento con explicación, aunque hoy -de manera conveniente para justificar su feroz reducción- no se detalle. Un INCAA sobredimensionado y al que sin dudas se le deberían haber hecho varios ajustes quirúrgicos, entendiendo sus potenciales aristas, que hoy también es víctima de no haber sabido explicar sus reales beneficios -ni a la industria ni al público-, que muchas veces fue tristemente usado como excusa partidaria e ideológica, tanto en el pasado como en el presente”, añadió.

“En su mínima expresión en años, consecuencia de una reducción atolondrada, poco estratégica y antojadiza, el INCAA actual se topa con una imposibilidad de gestión real sobre sus propias intenciones, entre ellas la de concretar la inminente edición de su festival insignia. Los inconvenientes abundan, como que haya llevado un semestre reemplazar en su página web un logo que decía ”38“ por su actualizado ”39“, que no haya tenido un proceso de inscripción apropiadamente bilingüe, o que al cerrar el mes de julio no tenga un mínimo equipo de programación propiamente contratado y esté acéfalo en los papeles, carente de autoridades designadas salvo las administrativas, porque el triunfo de lo kafkiano es absoluto, Gregorio Samsa incluido”, señaló.

“Creo desde siempre que los ejes fundamentales que se articulan en la construcción de un festival de cine son tres: el equipo de trabajo, quienes participan con sus películas -es decir, cineastas, elencos y profesionales, entre otros- y el público. Durante años, con buena parte de quienes colaboramos en la construcción del gran festival en el que se transformó Mar del Plata cuidamos esos ejes con especial ahínco, sabiendo que allí radica su centro gravitacional. Hoy veo con tristeza que esos ejes no sólo no son prioridades, sino que hasta son molestia. Con dolor, de allí me voy, con la conciencia tranquila de haber llegado un poco más allá de hasta donde me fue posible”.

En su renuncia como presidente el pasado 11 de julio, Lima había señalado: “No he de seguir presidiendo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Me pesa tener que irme así, tan avanzado el año y con tantas cosas en proceso para la próxima edición. El tema es que son muchas (demasiadas) las cosas que no compartimos, las ausencias que se vienen señalando y los avances y actos que consideramos impropios. Frente al planteo de estas circunstancias la decisión política fue la de que no continuase en el cargo”.

Lima fue el sucesor del cineasta y docente José Martínez Suárez, quien presidió el festival durante una década, hasta agosto de 2019, cuando falleció a los 93 años.

Dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Festival de Mar del Plata es uno de los grandes eventos cinéfilos de la región. Con más de treinta ediciones, se trata del único festival latinoamericano calificado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como Categoría A.

Desde las cuentas de las redes sociales del festival, a finales de junio se anunció que la próxima edición se realizará “con fondos privados”.

“Este año, el Festival, que se realizará entre el jueves 21 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, será co-producido por el INCAA y el Municipio de General Pueyrredón, con financiación privada. El INCAA estará a cargo del contenido artístico del Festival, seleccionando las películas y los jurados para las diferentes secciones. Mientras tanto, la Ciudad de Mar del Plata, con el respaldo de fondos privados, asegurará que el Festival siga destacándose en el circuito internacional de cine. En tal sentido, se cobrará una inscripción para participar, algo que es usual en los festivales internacionales pero que la gestión anterior en Argentina no lo hacía”, señalaron desde el INCAA en la red X.

Los alejamientos de Conde y de Lima se dan en medio de grandes recortes. Distintos representantes del sector audiovisual vienen manifestándose en las calles y también en festivales internacionales para denunciar la grave situación del cine argentino, que pese a cosechar premios y buenas críticas en el mundo, está virtualmente paralizado desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, en diciembre de 2023.

CRM