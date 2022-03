Al rescate de la obra del “Cuchi”, música negra en Buenos Aires, María Paula Godoy y Patricia Malanca

Grabaciones del "Cuchi" Leguizamón vuelven a las manos de sus herederos y, ¿se reeditarán?

Músicos y seguidores celebraron este finde largo la noticia que compartía en sus redes sociales, bajo el título "Vengo desde el olvido", Delfín Leguizamón, hijo de Gustavo "Cuchi" Leguizamón, uno de los grandes referentes de la música argentina. Resulta que el "Cuchi" solo entró una vez en su vida a un estudio a grabar su obra. Fue un "long play", como se decía entonces, con doce composiciones: de un lado, seis interpretaciones en piano y del otro, seis más en canto y guitarra.

Según cuenta su hijo, ese material editado quedó sin distribución. O sea, existe y más abajo les comparto el link en YouTube de la edición vieja, pero la discográfica consideró que no valía la pena invertir en su difusión. Cuando los herederos quisieron hacer una reedición de ese álbum, la discográfica se negó. "Es de un asombro indignante ver cómo la memoria de un país se pierde, cuando queda atrapada en las corporaciones empresariales, esa memoria que la industria intenta anular y volverla un puro desecho", escribió Delfín Leguizamón en su post.

Después, el "Cuchi" volvió a un estudio para acompañar al genial Dúo Salteño en el piano. Pero esa es otra historia.

Y ahora viene lo bueno. Muchos años después, la semana pasada, Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa y responsable de la fundación que lleva el nombre de la cantora (y también cantora, por cierto), lo llama a Delfín Leguizamón y le dice: "Tengo unas grabaciones de tu papá". Parece ser que la discográfica en algún momento se deshizo de grabaciones originales de varios autores. Entre ellas, estaba esta del único disco de estudio del "Cuchi", que fue a parar a las manos de Fabián Matus, el padre de Araceli.

En diálogo con elDiarioAR, el hijo del gran músico salteño confirmó que la idea es remasterizar ese material y editarlo, porque, señala, "fue un disco bastante poco cuidado". Pero eso no es todo. Los herederos del "Cuchi" cuentan además con un material inédito: grabaciones de cinco conciertos que el músico dio en Argentina y en las que interpreta obras suyas de las que no existen hasta ahora registros sonoros. Como ejemplo, Delfín Leguizamón menciona la famosa "Zamba de Valderrama". "Nadie puede saber cómo la tocaba él porque no está editada hasta ahora. En esos conciertos hay todas esas versiones", dice.

Así que, si se reúne el financiamiento necesario para editar todo este material de la mejor manera posible, parece que pronto tendremos discos nuevos del "Cuchi", que, aún sin cuidar, sonaba así de impresionante:

Música negra en Buenos Aires

Solemos olvidar que por estos lares también hubo esclavos negros que dejaron rastros en nuestra cultura. El más evidente -porque todos sabemos hacer las palmas del ritmo de candombe, ¿o no?- está en la música. Pero hay mucho más que candombe. Y hubo gente que trabajó en reunir toda ese material. Así surge el proyecto colectivo Negro che, negro usted, que se presenta este viernes 4 de marzo en la Fundación Mercedes Sosa. La iniciativa se propone rescatar la música negra de Buenos Aires con la participación de músicos afroargentinos y reconocidos instrumentistas de la ciudad.

El proyecto, que se subtitula Postales de una Buenos Aires negra, se plasmó primero en un disco, editado en 2019 por Shagrada Medra, y cuenta con la producción musical y la dirección artística de Mariano Agustín Fernández. La idea es evidenciar cómo la música de los esclavos traídos de África a nuestras orillas explica no sólo el candombe, sino también buena parte del tango, la milonga y otros ritmos autóctonos.

Esta música será tocada ahora en vivo por sus protagonistas: las voces de Carmen “Pelusa” Yannone y Domingo “Chingolo” Delgadino y la base percusiva de la Familia Guariló, integrada por Neshe, Cutín y Matías Delgadino y Nicolás Torreblanca, músicos afroargentinos, a los que se suman invitados de la talla de Facundo Guevara, Oscar “Pocho Porteño” Vega, Gastón Jalef y Leandro Jimeno en percusión, Emanuel Ntaka y Sandra Peralta en voz, Pedro Rossi y Pedro Furió en guitarras, Toño Arroyo en piano, Taty Calá en contrabajo y Francisco Huici en saxos.

Se van a interpretar tanto obras anónimas tradicionales que se transmitieron oralmente de generación en generación como versiones de temas de compositores argentinos y latinoamericanos que forman parte de la banda sonora cotidiana de los afrodescendientes.

El concierto del viernes, con entrada libre y gratuita, será filmado para formar parte de una nueva película dirigida por Alberto Masliah, que ya había realizado Negro che en 2005, un documental que dio el puntapié inicial a toda esta movida.

Pero antes del viernes se puede disfrutar del disco en el hermoso espacio de escucha colectiva La Hora Azul de Shagrada Medra este miércoles. La cita es desde las 22 en el canal de YouTube del sello independiente nacido en Paraná, que todo el año pasado nos acompañó con estas rondas sonoras, que permiten compartir y disfrutar de los discos del catálogo y charlar con los artistas a través del chat en vivo.

María Paula Godoy y un disco con composiciones propias aunando Brasil y Argentina

La cantora y compositora María Paula Godoy, que nació en Tucumán, reside en Catamarca y vivió muchos años en Brasil, presentó un disco nuevo, Cancionera y Adentro, el segundo que edita en Argentina (editó dos en Brasil), en el que en composiciones propias aúna las tradiciones musicales argentina y brasileña que la nutren. Son siete canciones y un bonus track que suenan en el potente caudal de voz de la tucumana, compuestas durante la cuarentena en el 2020 y disponibles en las plataformas digitales desde el 25 de febrero. Veintidós minutos exquisitos, que abarcan ritmos como vidala, chacarera, zamba y, claro, sonidos brasileños.

El álbum fue producido en 2021 por Godoy y su compañero Juan Martín Angera. Participan en él, entre otros, el pianista Andrés Pilar, el flautista Juan Pablo Di Leone, el contrabajista Fernando Silva y el acordeonista brasileño Mestrinho.

El primer recital de presentación de Cancionera y Adentro será en un escenario natural, en Isla Larga, Pirquitas (Catamarca), junto al río. Después de todo, este disco, según dijo la cantora, está dedicado, entre otras cosas, a la naturaleza.

El disco de Patricia Malanca se plasma en una muestra artística

La muestra Traerán ríos de imágenes los tangos de un libro, inspirada en el disco Traerán ríos de tango las páginas de un libro, de la cantora Patricia Malanca, se inaugura el miércoles 9 de marzo en la Casa (M)Patria Grande (Carlos Pellegrini 1289/CABA). Bajo la curaduría de Kekena Corvalán cinco artistas visuales intervinieron con sus obras e imágenes las ficciones literarias de grandes libros de escritoras argentinas en base a las canciones que Malanca compuso inspirada en esas novelas.

"La obra visual-literaria-musical Traerán ríos imágenes los tangos de un libro se compone de varios universos artísticos integrados para metaforizar diferentes problemáticas sociales desde la perspectiva de género", señala el texto de presentación de la muestra. Las artistas visuales que participan son Alejandra Fenochio, Nélida Olguin, Julieta Barderi, Natalia Lavigna y Estefanía Nakielski.

Como disparador creativo las artistas visuales dispusieron de canciones compuestas e inspiradas en novelas como Las Malas, de Camila Sosa Villada, Las Aventuras de la China Iron ,de Gabriela Cabezón Cámara, Chicas Muertas, de Selva Almada, Los Suicidas del Fin del Mundo, de Leila Guerriero, Matate Amor, de Ariana Harwicz, Black Out, de María Moreno, Catedrales, de Claudia Piñeiro, Cometierra, de Dolores Reyes y El nervio óptico, de María Gainza.

En la inauguración de esta exposición, que se podrá visitar de lunes a lunes de 14 a 19 durante todo marzo, Malanca interpretará los tangos y canciones de su disco con invitadas especiales como Ferni de Gyldenfeldt, La Fuegah y Real Valessa. Para finalizar, la actriz Jimena Angeletti recitará fragmentos de los libros.

Yapa: Nuevo video de Cecilia Pahl

Antes de cerrar esta entrega de "Raíces", les quiero contar que el 8 de marzo Blanca Rébori, inspiradora de esta columna, será homenajeada junto con otras referentes del periodismo en un acto del colectivo Periodistas Argentinas. Nos alegramos enormemente por eso, porque es más que merecido.

Ahora sí. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas con un video recién salido del horno de nuestra querida Cecilia Pahl, "Canción del carretero", de disco Estampas argentinas, que tan maravillosamente reseñara Diego Fischerman en su columna. ¡Que disfruten!

"Raíces" fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

CRM