Rosalía se “pone sentimental” en 'Omega', su nueva canción junto a Ralphie Choo

“Tú y yo perdidos entre amapolas. Tus ojos relucen son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado”. Así arranca Omega, el primer adelanto del que será el cuarto álbum de estudio de Rosalía. La cantante presentó el tema este martes, durante el festival pirotécnico que cerró las fiestas de la Mercè en Barcelona. El sencillo, en el que colaboró con Ralphie Choo, llega acompañado de un videoclip en el que ambos artistas se declaran su amor a bordo de una montaña rusa.

Es una balada con ecos a Hentai, en la que la catalana abraza el pop y lo combina según la estrofa con el rap. En su letra se dirige a un nuevo romance con el que confiesa que su vida mejoró. “Ya no fumo, ya no bebo, no consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor y antes de ti yo era lo peor”, entona Rosalía antes de llegar al estribillo, donde confiesa: “Me he puesto sentimental. Tú eres mi Omega. Antes de hacerte acabar, tú eres mi Omega”. “Puedo ser Céline Dion y un tíguere”, se expresan ambos cantantes más adelante.

El lanzamiento de Omega coincidió con el 32 cumpleaños de la artista este 25 de septiembre, y llega un mes después de que la cantante publicara su último tema hasta la fecha, New woman, en el que colaboró con la cantante surcoreana de Blackpink Lisa. El elegido para acompañarla fue Ralphie Choo, uno de los nombres emergentes de la escena electrónica y urbana española. Nació en Ciudad Real en 1988 y cuenta con un disco en el mercado, Supernova.

La letra de 'Omega'

Tu y yo perdidos

Entre amapolas

Tus ojos relucen

Son dos pistolas

Las lenguas se abrazan

Ya no están solas

En la memoria me has disparao

Ya no bebo

Ya no fumo

No consumo

Y lo presumo

Tu eres lo mejor

Y antes de ti yo era lo peor

Me he puesto sentimental

Antes de hacerte acabar

Tu eres mi omega

Tu eres mi omega

Y cuanto mas tú te alejas

Todo lo tuyo me recuerda a ti

Y cuanto mas tú te alejas

Todo lo tuyo me recuerda

Soy de todas partes y mi ganga me cubre

Si no soy lo que ellos quieren Dios me libre

Puedo ser Céline Dion y un tiguere

Puedo ser Céline Dion y un tiguere

Me he puesto sentimental

Antes de hacerte acabar

Tu eres mi omega

tu eres mi omega

Hace mucho que te conocí

Y no fue aquí

Y no fue aquí

Yo me doy la libertad

Soy tuya sin preguntar

He llegado hasta el final

Donde todo ha vuelto a empezar

Tu eres mi omega

Tu eres mi omega

No hay Dios que pueda borrar

Lo que está escrito pa mí

Tu eres mi omega

Tu eres mi omega