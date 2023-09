Sara Socas llega a la Argentina para su primer show como cantante: “Van a ver una nueva etapa de Sara”

Sara Socas es una cantante, compositora y rapera española de 26 años, oriunda de las Islas Canarias, que en 2016 se aventuró en el mundo del freestyle. Tras consagrarse como la primera mujer en participar de la liga FMS España, la artista decidió dar un salto en su carrera y adentrarse de lleno en la industria musical. Este jueves 14 de septiembre, presenta por primera vez en Argentina su álbum debut TFN-MAD, que incluye el single “Fockit” que grabó con Marilina Bertoldi. Ahora, en “La Trastienda”, sonarán esta y otras canciones que grabó recientemente, de la mano de una banda integrada exclusivamente por mujeres.

En esta entrevista exclusiva para elDiarioAR, la cantautora repasa sus primeros pasos en el mundo de la música y cómo fue el proceso de elaboración del disco, al que define como “las cartas sobre la mesa” por su diversidad de géneros y estilos que explora.

-¿Cómo decidiste involucrarte en el mundo del freestyle?

-Yo descubrí el freestyle cuando cumplí 19 años, que fue en el verano de 2016. Pues, estaba en el cumple del novio de una vieja amiga y amigos suyos empezaron a hacer freestyle con la guitarra y como a vacilar entre ellos. Me pareció fascinante y lo empecé a hacer un poco de broma, un poco de hobby. Y bueno, ya al año me apunté a mi primera batalla de parque. Ahí ya fue donde, de manera natural, se fue dando todo.

-¿Cómo sentiste ese salto de hacerlo por hobby a dar tu primera batalla?

-Fue fuerte, ¿sabes? La batalla era en un parque en un pueblito de Tenerife, de las Islas Canarias, de donde soy yo, y pues no había mucha gente tampoco, pero igualmente me ponía nerviosa porque no estaba acostumbrada a rapear delante de gente que no fuera conocida.

-Desde esa batalla fuiste ganando muchísima popularidad en el mundo del freestyle, pero recientemente te fuiste alejando de ese ambiente. ¿Por qué?

-De un tiempo para acá, no me sentiría tan cómoda con el hecho de batallar. Aparte de eso, creo que si tu verdadero interés y lo que te mueve es la música, cuanto antes des el salto mejor porque hay mucho que aprender, hay mucho que trabajar. Además, no es lo mismo que la gente te conozca, pero lo haga como batallera o freestyler que el que te conozcan como música o con tu propio proyecto. Hay que hacer una especie de transición ahí y creía que ya estaba ready para realizarla.

-Hablando de tu nuevo proyecto, aunque te alejaste del freestyle, ¿recuperaste elementos de este estilo en tu nuevo álbum?

-Por completo no abandoné el freestyle, creo que eso es algo imposible. Y siento también que es súper beneficioso todo lo que se aprende haciendo freestyle y batallas: de juegos de palabras y juegos métricos, que yo creo que ayudan bastante a hacer una composición más original y más rica. Y sí, por supuesto, en el disco hay canciones más reivindicativas, más parecidas a ese perfil que yo tenía como personaje del mundo de las batallas. Pero también hay acá una Sara más cantante, por así decirlo. Hay canciones donde apenas hay partes que sean rapeadas o habladas, sino que es puro cantar, más musical, R&B, y bueno, pues, un poco esa combinación.

-Una de las canciones de tu nuevo disco es una colaboración con Marilina Bertoldi. ¿Qué te motivó a grabar con ella?

-Yo venía a hacer una exhibición en FMS Argentina con G Sony -que salió genial afortunadamente- y quería aprovechar para hacer algo musical, algún junte nuevo, algo distinto. Justo en mi equipo está lleno de argentinos y me enseñaron videos de ella y de lo que hacía y me encantó un montón. Ahí dije “¿por qué no la contactamos?” y, desde el minuto uno, ella estuvo súper receptiva, encantada. La verdad que, para mí, trabajar con una artista así -tan única, pero que ya ha hecho un montón de cosas como ganar un Gardel y construir una carrera como artista, música y todo- es genial.

-Ahora que ya colaboraste con una artista argentina y estás pisando fuerte en la música urbana, ¿con qué otro cantante te gustaría grabar un tema?

-Muchos. Yo creo que Argentina rebosa de talento y, de unos años para acá, la música urbana la está rompiendo. Al pensar en música urbana en español es imposible no pensar en Argentina. A mí me encanta Nicky Nicole y, también, un artista que me gusta mucho, como a muchísima gente, es Duki. Siempre hace música súper motivante, hable de lo que hable, súper bien escrita. Es piola.

-¿Qué tiene que tener un artista para que te atraiga o quieras hacer una colaboración con ellos?

-Es importante que el artista tenga personalidad y tenga algo suyo propio. Y creo que de los que de los que acabo de nombrar, eso es algo claro. Son dos artistas; no hay otros dos que sean iguales a ellos. Eso está muy bueno.

-Además de cantante, tenés una faceta como activista. ¿Cómo se mezcla esa bandera del feminismo que levantás con la industria musical?

-Soy más nueva en la industria musical; sé más del freestyle, pero lo que te puedo decir es que hay cada vez más productoras mujeres. También está siendo una etapa de oro para las pibas artistas. Las sesiones más pegadas últimamente de Bizarrap son con pibas. De hecho, a mí las que más me gustan son de pibas, como la de Nathy Peluso, la de Shakira y la de tantísima gente. Entonces yo creo que, al igual que en otros espacios de la sociedad, en la música también se está produciendo ese cambio y ojalá que siga así.

-En la música urbana, a veces las canciones sexualizan a las mujeres. ¿Creés que hay una presión en el medio para adoptar ese tipo de letras?

-En mi caso, como no estoy firmada con ninguna discográfica, no tengo esa presión de “tienes que hacer esto” o “esto sería mejor para tu carrera”. Yo estoy siendo fiel a mi proyecto y probando cosas y tengo gente que me apoya al lado que cree en ello. Me siento bastante libre, pero supongo que depende del tipo de música que hagas, el tipo de arreglo al que hayas llegado y la gente que te acompañe. Sí creo que existe, sobre todo en las pibas, mucha más presión con la estética, con la imagen y con los discursos también.

-Se nota que te sentís cómoda en el camino que estás transitando, así que sólo me queda preguntarte, ¿cómo te estás preparando y qué esperas del concierto de este jueves?

-Yo creo que esto es otro salto de mi carrera y de lo que soy yo, porque una cosa es el freestyle y otra es hacer un show, además, como lo hechos armado. Voy con banda, que todas son minas que ya me parece un mensaje en sí mismo, independientemente de su hay canciones más feministas o hablando más de otros temas que pueden ser más banales. Son unas músicas increíbles, estamos ensayando súper duro. Yo me siento cómoda, empoderada y segura sonando así. Creo, ya te digo, que van a ver la nueva etapa de Sara y espero notar esa energía en el escenario porque yo lo voy a dar todo.

ACM