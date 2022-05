'Stranger Things' muestra los 8 primeros minutos de su temporada 4, centrados en Eleven

A una semana de su regreso a Netflix, Stranger Things ofreció un sustancioso avance de lo que podemos esperar. La plataforma compartió los ocho primeros minutos de la inminente cuarta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer, que se estrena el 27 de mayo, centrados en el origen de Eleven (Millie Bobby Brown).

Supone una cierta sorpresa, puesto que no nos muestra las consecuencias de la batalla en el mercado Starcourt, con lo que terminaba la tercera temporada. En su lugar, se vuelve hacia atrás en el tiempo para ahondar en la figura del icónico personaje, con una faceta particularmente sombría, durante su estancia en el Laboratorio Nacional de Hawkins, bajo supervisión del Dr. Brenner (Matthew Modine).

Sinopsis de la temporada 4 de 'Stranger Things'

Pasaron seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Afrontando aún las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que enfrentarse a las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que plantea un nuevo misterio. Si consiguen resolverlo, podría suponer el fin del Upside Down.

Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (La reina del Sur), Grace Van Dien (Las chicas de Manson), Jamie Campbell Bower (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso), Eduardo Franco (Súper empollonas), Joseph Quinn (Catherine the Great), Sherman Augustus (Into the Badlands), Mason Dye (Bosch) Nikola Djuricko (Genius, En tierra de sangre y miel), Tom Wlaschiha (Juego de tronos) y el icono del cine de terror Robert Englund (Franquicia Pesadilla en Elm Street, V) se incorporan al reparto de esta nueva entrega, que mantiene al grueso del elenco original.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, Shawn Levy y Nimród Antal (Predators) son los directores acreditados de esta penúltima temporada (ya se adelantó que la quinta temporada será última), dividida en dos volúmenes: el primero llegará este viernes 27 de mayo, mientras que para el segundo habrá que esperar al 1 de julio.

