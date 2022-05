Tamara Pettinato sobre el incendio en la casa de su hermano: “Se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera”

Tras el hecho ocurrido en la casa de su hermano, la periodista Tamara Pettinato consideró que “se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera”.

Incendio en Belgrano: un muerto y tres heridos, entre ellos Felipe Pettinato

“Estamos muy tristes. Lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se lo esperaba”, dijo esta mañana la hija de Roberto Pettinato cuando regresó al programa radial que conduce el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

Además, le dio sus condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, el neurólogo que falleció el martes pasado tras el incendio del departamento de Felipe en el barrio porteño de Belgrano.

La periodista también contó que su hermano se encuentra internado, que está bajo tratamiento y “todavía está en shock”. “Es una persona que tiene una enfermedad. Nunca me voy a enojar con él y nunca voy a soltarle la mano”, expresó.

“Es algo que se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera y la familia de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo y ahí recién te ayudan”, apuntó la panelista del programa radial YAQPA, .

Además, señaló que lo mismo sucede en situaciones de adicciones. “Vos te das cuenta que está por suceder algo terrible pero hasta que no sucede no podés internarlo contra su voluntad. Y en general una persona en ese estado no quiere que lo internes”, dijo Tamara, que estuvo en contacto también con la madre del cantante Santiago Moreno Charpentier, conocido como “Chano”, quien recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía en medio de un presunto brote psicótico.

“Es muy difícil. Terminamos siempre ayudándonos entre familias que pasan por lo mismo. No sabés a quién recurrir para que te ayuden”, concluyó Tamara.

DL con información de Télam.