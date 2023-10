El trombonista estadounidense Robin Eubanks llega a Buenos Aires para cuatro shows

El trombonista estadounidense Robin Eubanks, considerado uno de los mejores del mundo, llega esta semana a la Ciudad de Buenos Aires, donde se presentará este viernes y este sábado en el Bebop Club.

Serán en total cuatro conciertos los días 6 y 7 de octubre a las 20 y 22.45 h en formato de septeto, acompañado por los destacados músicos argentinos Mariano Loiacono en trompeta, Gustavo Musso y Sebastián Loiacono en saxos, Ernesto Jodos en piano, Mauricio Dawid en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería.

Eubanks es considerado el principal trombonista de jazz de su generación. Ya sea por las performances en sus propios grupos, Mental Images o EB3, y con The SF Jazz Collective, Dave Holland Quintet/ Big Band, es un artista cuyo impacto en el público ha demostrado ser poderoso y duradero.

Nació en una familia muy musical: su hermano, Kevin Eubanks, fue el director musical de The Tonight Show; su madre es educadora musical; otro hermano, Duane, es un renombrado trompetista; y su tío Ray Bryant fue un destacado pianista de jazz por derecho propio.

La educación musical de Eubanks comenzó a los ocho años y continuó en la universidad, donde se graduó con honores de la Universidad de las Artes de Filadelfia.

Como estudiante, no solo se especializó en trombón, sino también teoría musical, armonía, composición y arreglos. Después de su graduación, el joven trombonista se mudó a la ciudad de Nueva York, donde comenzó una carrera que desde entonces ha dado lugar a una sorprendente variedad de colaboraciones con artistas notables como Art Blakey, Elvin Jones, Eddie Palmieri, Sun Ra, Barbra Streisand, The Rolling Stones y Talking Heads, solo por nombrar algunos. Ha ganado premios Grammy por sus interpretaciones en “Wide Angles” de Michael Brecker y “What Goes Around” y “Overtime” de Dave Holland.

El músico estadounidense enseñó en el Conservatorio Oberlin College durante veinte años. Fue profesor titular de trombón de jazz y composición de Jazz. También enseñó en el Berklee College of Music y en el New England Conservatory. Además, enseñó en el Conservatorio Prince Claus en los Países Bajos durante cinco años. Y, por si eso no fuera suficiente, en los años intermedios, se convirtió en un popular conferencista, clínico de Yamaha, e imparte clases magistrales en instituciones líderes en Estados Unidos y en el extranjero.

En 2014, ganó la Encuesta de Críticos de Jazz Times al mejor trombonista y es un ganador múltiple de las encuestas de lectores y críticos de Downbeat al Trombonista del año. También ha recibido subvenciones de composición de Chamber Music America y una subvención de compositor de ASCAP.

Al igual que con su carrera como intérprete, sus intereses compositivos son asombrosamente diversos. Musicalmente fluido, pero también estilísticamente multilingüe, el ecléctico compositor habla una variedad de “idiomas” musicales.

De acuerdo a sus propias palabras: “Mis composiciones pueden transformarse fluidamente desde el swing al funk, al latino, al 11/8 o al 7/4, sin sonar forzadas o incómodas. Esto me permite aprovechar todas mis experiencias. Tengo la libertad de crear formas que unan diversas influencias en nuevas estructuras que son orgánicas”.

Las composiciones y arreglos de Eubanks fueron grabados por The Mingus Big Band, SF Jazz Collective, Dave Holland Quintet and Big Band, entre otros. Además, colegios y universidades de todo Estados Unidos están interpretando las obras originales de Robin y han arreglado y grabado su música para sus conjuntos. Ha grabado nueve álbumes como líder y ha contribuido con su talento a cientos como acompañante.

Robin Eubanks recibió el estatus de Investigador de Oberlin para el año académico 2013-2014.

