Wos, no es tiempo para neutrales

Le dicen nefasto, ensobrado, millonario, delincuente, que “vive del Estado”. Añaki Gutierrez, el conocido influencer y militante libertario, le dedica tuits donde lo acusa de no quejarse de la inflación o del precio del dólar. Estos calificativos no se dirigen a ningún funcionario en ejercicio, a ningún candidato, sino a Valentín Oliva, conocido como Wos, cantante, músico y freestyler argentino que ganó el Gardel de Oro y tuvo tres nominaciones a los premios Latin Grammys. Wos eligió el conurbano bonaerense, Morón y Quilmes, para cerrar la gira de su segundo disco “Oscuro éxtasis”. Pero no fue tendencia en twitter por haber tenido que agregar dos fechas en el Playón Deportivo de Morón al haber agotado el aforo con más de 12000 personas, sino por el freestyle dedicado a Milei, Bullrich y Macri: “No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato” improvisó.

En la tercera fecha hay alrededor de 11000 personas en el estadio, muchas de ellas son chicos y chicas de 8, 9 años que vienen a su primer recital con la familia, empieza ahí y continúa hasta personas cercanas a los sesenta años. Distintas generaciones corean al unísono.

"No soy falso león, no rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato"



En su show de anoche en Morón, Wos se pronunció contra Javier Milei y el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.pic.twitter.com/VwkDLO8OsZ — Corta 🏆 (@somoscorta) 28 de octubre de 2023

Entre el humo de los puestos de comida, los vendedores de remeras y las camisetas del CDM (Club Deportivo Morón) tres amigos esperan para entrar al estadio. Maxi, estudiante de cine de 21 años, tiene las uñas pintadas de negro y dice que es la primera vez que viene, señala como la responsable a una de sus amigas. Está un poco preocupado porque no sabe la letra de todos los temas. Dice que le parece perfecto que Wos tome una posición: “la música siempre fue un lugar de expresión política. Las artes mueven ideas, y es muy importante porque tiene un público jóven, y muchos no conocen la historia de este país”. La amiga que lo trajo tiene 22 años y estudia ciencias de la educación. Dice que le parece que “está re piola que alguien que tiene mucha llegada se exprese, en todo caso, siempre queda en las personas que lo escuchan compartirlo o no”. Otra amiga del grupo dice que es muy importante que “alguien contemporáneo a nosotros sea capaz de emitir una opinión. El rock antes se expresaba mucho más” continúa “artistas que fueron enormes, como Charly por ejemplo, siempre se la jugaron, pero en la escena actual hay mucho silencio”.

Pablo llega con su novia, sigue a Wos desde que empezó pero este es su primer recital. Es músico, tiene 36 años, y vive en Castelar, a tres estaciones de tren de Morón. Intentó verlo en La Plata pero no llegó a horario. “Nos quedó muy bien este recital” dice “está buenísimo que venga al conurbano, a este estadio ya vinieron un montón de artistas, siempre cultura de Morón le puso mucha onda a todo lo que es espectáculos acá, festivales como el Morón Rock, o La Minga, que además era gratis y le daba chance a un montón de músicos de la zona que estaban arrancando”. Dice que lo más le gusta de Wos es que se la juegue por lo que piensa “nosotros venimos de otra época, y él un poco mechó las cosas nuevas con el rock y con un mensaje político que está re bueno para los pibes, está bueno que los pibes tengan un referente que hable de cosas importantes. Los artistas nunca deben estar ajenos a defender sus ideales, sean los que sean, es muy importante eso en un músico” sostiene.

Otra pareja, de veinte años, dice que la mayoría de los artistas, los más populares, eligen enmudecer. Piensan que no hay fundamento para decir que estuvo callado los últimos cuatro años, que siempre hizo canciones en contra, aclaran que “en contra” tiene que ver con una crítica al sistema en general “es más, el año pasado salió el disco nuevo que tenía un montón de críticas, independientemente del gobierno, la gente que dice que estuvo callado no lo escuchó nunca” concluyen.

Dos amigos de cuarenta están sentados en una esquina, uno de ellos se define como antipolítico, cuenta que siempre estuvo “en la movida del punk”, vino a acompañar a su hijo de 13 años. Le parece curioso el revuelo que se armó con un freestyle que habla de leones, gatos y patos, cuando existen bandas como Una bandita indie de La Plata que hacen punk rock con temas como Javier Milei: El Último Punk; Fuckultad Zurda; o Zurdo Panfletero. “Harto de los zurdos grito viva Seineldín”, tocan al ritmo de un pseudopunk adolescente y con tatuajes de símbolos de la supremacía blanca en la cara. Despotrican con la comunidad LGBT, “el zurdaje”, las feministas, las lesbianas, “los negros”, los veganos y un largo etc.

En los primeros acordes de “Arrancarmelo” Wos dice “espero que se pueda ver un destino más claro, que veamos un poco de luz pronto. Siempre se debe construir con amor, que esa sea la base. Aguante Argentina y los que odian al país que se recontra mejoren”.

Una nena de ocho años vino con su papá, tiene una vincha de flores con luces y una remera violeta. Le cuesta elegir su canción favorita, se decide por Canguro. La letra dice “Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás, acordate en dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás”. Entre el público flamea una bandera de “Juicio y Castigo”, un grupo de nenes de entre ocho y once años hace un mini pogo rodeados por papás y mamás con remeras de Los Redondos, Los Rolling Stones y Divididos. No hay chicas subidas a los hombros de amigos o novios, solo hijos arriba de sus papás. Bailan juntos, se ríen, cantan. Un nene de unos seis años intenta chiflar pero no lo logra.

Un grupo de dos mujeres y un varón, dos abogados, otra docente de literatura, dicen que lo siguen hace mucho pero es la primera vez que lo vienen a ver porque los lugares donde tocaba les quedaban lejos. Hoy vinieron caminando. Lo escuchan “por lo que dice. En este momento histórico es clave marcar un camino. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás” dice una de ellas. Coinciden en que es un valor que se mueva por fuera del circuito de capital federal. Frente al estadio hay tres pasacalles “Wossito, bienvenido a Morón, bienvenido al oeste”; “Wos, gracias por elegir a Morón”; “No me pidan que no venga a agitar. Bienvenido Wos a Morón”.

Suena Púrpura, el último tema, lo cantan los nenes de seis, una pareja de 50, los hinchas del CDM. Afuera los vecinos se juntan en la vereda y lo ven por la pantalla gigante.

Wos llegó al conurbano, no se calló nada, y 11000 personas de todas las edades brincaron al grito de “el que no salta vota a Milei”.

MR/MG