Yamandú Costa: “Creo que Argentina es el país más guitarrero del mundo”

Este viernes 19 se presentará en Buenos Aires uno de los guitarristas más impresionantes de la actualidad: el brasileño Yamandú Costa.

Oriundo del sur de Brasil, en concreto de Passo Fundo, en la región de Río Grande del Sur, Costa, de 44 años, despliega una pasión arrolladora en torno a ese instrumento tan caro a ambos países latinoamericanos.

El músico tiene un vínculo potente con la Argentina: por proximidad geográfica, por un lado, y por afinidad artística con un montón de guitarristas de estos lares. Es un profundo conocedor de la música argentina. Toca tango como si fuera porteño y se define como “fanático del chamamé”.

Pero con su guitarra de siete cuerdas, a la que da un vuelo pocas veces visto, toca sobre todo música brasileña: choro, bossa nova, samba. Aunque también se desempeña con total soltura en la música académica.

El show de este viernes será en la Gran Sala de la Ciudad Cultural Konex en formato solista con temas compuestos durante la pandemia. Hace casi cinco años que Yamandú Costa no venía a la Argentina.

Ganador de un Grammy Latino a Mejor Álbum Instrumental en 2021, Costa ofrecerá un concierto íntimo, charlado, con pura música nueva. El guitarrista brasileño empezó de muy chico a vincularse con la guitarra y desarrolló una carrera importantísima que lo lleva a recorrer gran parte del mundo todos los años.

“Creo que Argentina es el país más guitarrero del mundo”, afirmó en una charla que elDiarioAR tuvo la oportunidad de tener con él antes de esta visita.

-Tenés una relación importante con Argentina y conocés bien a grandes guitarristas como Juan Falú o Rudi Flores. ¿Cómo se fueron tejiendo esos vínculos?

-A esos guitarristas los conocí desde mi juventud. Rudi Flores (que por entonces integraba con su hermano el dúo chamamecero Rudi y Nini Flores) fue el primero. Yo soy un fanático de la música ahí de Corrientes y los conocí cuando viví en Sao Paulo, al principio de los años 2000. Y Juan Falú fue un poco después, también en Brasil. Nos encontramos y nos quedamos muy amigos. Son músicos que me inspiran mucho. Hay otros también. Luis Salinas, al que conocí en Buenos Aires hace menos tiempo. Hugo Rivas, que toca tango, maravilloso. Horacio Avilano también, con su cuarteto. Meu Deus, y tantos otros guitarristas. Para mí, Buenos Aires es una ciudad guitarrera, de tanta gente que toca bien. Cuando voy, me siento muy bien, muy feliz de poder encontrarme con estos queridos colegas. Creo que es el país más guitarrero del mundo. Y en cuanto a la amistad, como decía el gran poeta brasileño Vinicius de Moraes: uno no tiene poder de hacer amigos; los amigos se reconocen. Es muy bella esta manera de hablar y es verdad. Entonces yo tengo muchos amigos ahí y cada vez que voy es una gran fiesta.

-Hace mucho que no venías. ¿Por qué?

-Hace bastante tiempo que no voy a Argentina en parte por culpa de la pandemia también. Y porque me fui, me mudé con mi familia una época a Lisboa. Y esa distancia fue un poco limitante. Pero ahora empiezo a tener ganas y creo que vamos a tener más oportunidades de poder volver a este amado país, que que para mí es mi segundo país. El sentimiento que tengo en el corazón es que soy hasta más argentino que brasilero en muchas ocasiones. Por la música. Soy gaucho. Soy ahí del sur. Entonces tenemos mucha más proximidad con la cultura argentina que con la cultura brasileña. Tengo ese sentimiento cuando llego ahí de estar en casa. Por todo el tema de la cultura, de las costumbres, del mate, del asado, de gustar de reunirse para tocar la guitarra, de hacer guitarreadas, estar lleno de amigos alrededor y pasar un buen rato juntos. Es una conexión muy profunda.

- ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra y cuándo supiste que iba a ser tu vida?

-Empecé a tocar la guitarra por mi papá. Mi papá era guitarrista. Tenía un grupo musical. Yo viví en una casa llena de música, todo el tiempo, 24 horas por día. Entonces con la guitarra me embrujé. Con cinco o seis años de edad no pensaba en otra cosa. Y empecé a tocarla y hasta hoy. Además después que el tiempo va pasando te das cuenta que el instrumento es totalmente terapéutico, que te hace muy bien a tu calidad de vida. Estar en contacto con la música siempre mejora. Mejora tu estado de humor, mejora tu ánimo y tus ganas de seguir adelante.

-¿Cómo va a ser el show en Buenos Aires? ¿Habrá invitados?

-El concierto en Buenos Aires es de músicas nuevas que compuse durante la pandemia. Y yo voy explicando, intentando hacer un ambiente bastante íntimo y voy hablando con la gente explicando un poquito las canciones, una a una. No va a haber invitados.

CRM