Met Gala 2024: las fotos de la alfombra roja más importante del mundo con todo el glamour

Este lunes 6 de mayo tuvo lugar una de las fiestas de moda más esperadas del año, la MET Gala.

Esta gran alfombra roja que se despliega en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York eligió como dress code la temática The Garden of Time inspirada en el cuento de J. G. Ballard del mismo título (1962) y que es “una celebración de aquellas prendas tan frágiles que no pueden volver a usarse jamás y que, por tanto, se convierten en bellezas durmientes de los escrupulosos archivos del Instituto del Traje”, matizan.

Un discurso que define a la perfección la exposición que se inaugura con esta Costume Institute Gala, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Los mejores y más comentados looks de esta gran noche neoyorquina.