Bullrich pedirá a la DEA que detenga a Nicolás Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, presentará un pedido ante la DEA para que detenga al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando ingrese a la Argentina para participar de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Mañana voy a presentar un alerta a la DEA, ya que hay un pedido de captura por la participación en el Cartel de los Soles. Si alguien buscado en Estados Unidos viene al país, las oficinas pueden actuar en la región para que sean extraditados”, contó Bullrich.

La causa está abierta en Nueva York y, según surgió de la investigación, involucra a grupos de oficiales del ejército venezolano involucrados en diversas actividades criminales.

“Cualquier venezolano te dice que el régimen se sostuvo por el narcotráfico después de la caída del precio del petróleo”, planteó Bullrich en una entrevista con el programa “Si pasa, pasa”, que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

Para la ex ministra de Seguridad, hay un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos que permite a la oficina de la institución norteamericana intervenir es casos como el que denuncia.

“Es un acuerdo bilateral que tiene Argentina con Estados Unidos firmado en 1998. Si alguien en Argentina denuncia que una persona buscada en EEUU esta aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en contra de la persona con pedido de captura para extraditarla a Estados Unidos”, detalló.

Por otra parte y en referencia a la interna en Juntos por el Cambio, Bullrich esquivó el enigma Mauricio Macri y su segundo tiempo en la previa de la reunión que mantendrá este lunes con el ex mandatario.

“No quiero interpretar a Mauricio. Él ha dicho que todavía no es candidato, que está trabajando para las ideas, ayudando a trabajar en el marco del PRO y Juntos por el Cambio. No voy a ser yo quien interprete su lugar”, señaló. .

En la misma línea, Bullrich profundizó: “A mi me parece que los candidatos tenemos que tener nuestra impronta. La experiencia de estar bajo el ala no me parece buena experiencia de nadie. Ya hemos visto a Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández). No existen ni en Argentina ni en ningún lado bicefalias. No vamos a cometer ese error”.

Para finalizar, la titular del PRO reveló que esta semana habrá una reunión entre los presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio y aseguró que habrá consecuencias para quienes rompan la alianza.

“Tenemos que lograr la unidad en todas las provincias y mostrar una voluntad nacional de darle a la ciudadanía una unidad de todos los que estén jugando. Y en caso que haya un díscolo, que haya consecuencias. No puede no tener consecuencias el que rompa Juntos por el Cambio en cualquier lado”, disparó.

CRM con información de la agencia NA