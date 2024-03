Un periodista de Crónica TV denunció en directo sus condiciones precarias, tras una broma de su presentador

Momento cuando menos sorprendente fue el vivido este lunes en Crónica TV. Durante la emisión ininterrumpida de información, el periodista Tomi Munaretto denunció públicamente las precarias condiciones económicas como trabajador del canal, después de una broma del presentador Carlos Stroker.

Se estaba hablando de la situación de la inflación en el país, en plena convulsión por las políticas de Javier Milei. Ante las subidas exageradas del precio de la luz, así como del transporte ferroviario y otros bienes comunes, el conductor desde el estudio se dirigía al cronista que, en la estación de Constitución, buscaba la opinión de la población. Al hilo de un testimonio, Stroker animaba al periodista en el exterior a donar dinero a la mujer con la que acababa de hablar, que cantaba a cambio de limosna.

“Gana 6 lucas por día haciendo esto. También aportá, porque cantó. Aportá algo”, lo animó. “¿Quién te dice que aporte, la producción?”, replicaba sorprendido Munaretto, cuyo enojo subió por momentos cuando Stroker reiteró que era él quien se lo proponía.

Lejos de tomarse la sugerencia en broma, aprovechó para exponer su situación laboral. “¡Mándame la plata, porque con 1.715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar. No me alcanza”, comenzó diciendo. “La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas. ¿Cómo lo pago? Explicame”, dijo.

“Aparte, estoy en negro yo”, señaló para apostillar su denuncia pública, ante la que el Stroker, desde el estudio, solo podía pedir que callase a gritos, sin éxito. Más bien al contrario. Munaretto, enervado, enumeró detalles de su situación: “No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, pago 117.000 pesos de la obra social...”.

“¡Pará, pará, pará!”, exclamaba el presentador. “Vos, porque estás en blanco”, decía a Stroker, refiriéndose a su contrato. “¿Cuánto cobrás?”. La pregunta no obtuvo respuesta.

El momento, que no fue subido a los perfiles de redes sociales o al canal de YouTube de Crónica fue rescatado en redes sociales.

Crónica, firme junto al pueblo. Cuac! Capo el movilero. pic.twitter.com/VszEXH4Twt — Patricio Barton ▶️ (@PatricioBarton) March 5, 2024

“Para mí ya era imposible quedarme callado”

A través de redes sociales, Munaretto agradeció el apoyo recibido a través redes sociales: “En el canal es mucha gente que está en esta situación precarizada, y sé que muchos también están incluso peor”, afirma en Instagram. “Espero que esto sirva para cambiar la situación”, agrega, calificando al situación de “insostenible”.

“Para mí ya era imposible quedarme callado”, agrega Munaretto, que añadió que fue citado para una reunión con el departamento de recursos humanos de la cadena.

