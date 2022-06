30 plantas comunes que son venenosas para tu gato

Cuando hablamos de plantas, los gatos viven con peligro: la curiosidad y, sobre todo, el aburrimiento, pueden resultar fatales para tu mascota. Aunque tu gato sea bastante cuidadoso con lo que come, un cachorro curioso o un gato aburrido puede enfermarse por mordisquear las hojas de tu potus o las flores de la violeta de los Alpes.

Otros van más allá, y pueden destruir tu maceta preferida en cuestión de horas. También puede ingerir sin querer una sustancia tóxica, como el polen de los lirios, mientras que se lame, sencillamente porque al pasar cerca se le ha quedado adherido al pelo. Sea por el motivo que fuere, las consecuencias pueden ser fatales.

En realidad, todas las plantas, incluso el catnip, una hierba gatera con inocuos efectos narcóticos para tu gato, o hierbas como la avena, pueden irritarle el estómago. Aun así, si tienen la oportunidad, a los gatos les gusta mordisquear algo de hierba.

Existe una teoría que lo explica: puesto que tu gato es un carnívoro obligado (imposible reconvertirlo al vegetarianismo), su aparato digestivo carece de las enzimas necesarias para metabolizar las plantas. Por eso, tragar hierba le ayuda a eliminar bolas de pelo y otras cosas complicadas de digerir.

La consecuencia es de sobra conocida: la hierba irrita su estómago y el resultado es un vómito en tu alfombra preferida. Gajes de la convivencia. Por suerte, dos de las plantas de interior más destrozadas por los gatos son inofensivas

Ni la llamada lazo de amor (Plectranthus spp) la planta araña (Chlorophytum spp) harán le daño por mucho que se ensañe con ellas. Pero otras muchas sí pueden enfermarlo e incluso hacer que peligre su vida. Un buen número de plantas comunes, tanto de interior como de exterior, son dañinas o venenosas para tu gato.

“De hecho, la intoxicación por plantas venenosas resulta mucho más frecuente que las intoxicaciones por alimentos que el gato no debe comer”, afirma la veterinaria Verónica Fernández, especializada en medicina felina. A veces el tóxico se limita a partes concretas de la planta: al fruto, las flores, el polen, el tallo o las raíces. Pero en otras ocasiones, el peligro se reparte por toda la planta.

Plantas muy peligrosas para gatos: lirios y otras flores

Los ramos preparados, frescos o secos, pueden resultar irresistibles para tu gato. Pero con frecuencia incluyen flores y plantas venenosas, como el laurel de montaña (Kalmia latifolia), la azalea o rododendro, hortensias, o peor aún: los lirios. Una flor tan hermosa para nosotros como peligrosa para tu gato.

Porque todas las partes de la planta del lirio resultan tóxicas y puede ser mortal. No te descuides, por mucho que creas que tu gato no muestra interés en el lirio, no está a salvo. Incluso lamer el polen que quede adherido a su pelo, o beber el agua de un jarrón que haya contenido lirios puede provocarle un daño renal severo, y causarle la muerte.

Aun así, este riesgo resulta poco conocido: un estudio concluye que el 75% de las personas cuyo gato se ha envenado con un lirio, desconocía que esta flor es tóxica. Y ojo: el peligro incluye tanto a las especies del género Lilum, los lirios verdaderos, como a las del género Hemerocallis, o lirios de día. En resumen, advierte Fernández: “Nada de lirios en casa ni en el jardín o terraza sin vivís con gatos, porque son mortales para ellos”.

No son las únicas. Otras flores comunes, y muy utilizadas en los ramos, como las amapolas o dedaleras también llamada clavel africano, pueden ser peligrosas. El envenenamiento se manifiesta en forma de problemas digestivos: salivación excesiva, falta de apetito, vómitos y diarrea.

También causa estragos en su sistema nervioso, provocando letargo, temblores, pérdida de equilibrio, convulsiones, ceguera e incluso parálisis y hasta puede afectar su respiración. Otras plantas liberan tóxicos que inactivan su hemoglobina y causan un fallecimiento rápido.

23 plantas que hay que alejar de los gatos

Hemos vuelto a meter el lirio y otras especies relacionadas en este listado, dada la gravedad de las intoxicaciones.

Amaryllis (Amaryllis spp.)

Narciso de otoño (Colchicum autumnale)

Azaleas y rododendros

Ricino o higuera infernal (Ricinus communis)

Crisantemos (Chrysanthemum spp.)

Violeta de los Alpe(Cyclamen spp.)

Narcisos (Narcissus spp.)

Diefembaquia (Dieffenbachia spp.)

Hiedra (Hedera helix)

Jacinto (Hyacintus orientalis)

Kalanchoe (Kalanchoe spp.)

Lirios (Lilium spp.)

Convalaria o lirio de los valles (Convallaria majalis)

Marihuana (Cannabis sativa)

Adelfa (Nerium oleander)

Lirio de paz (Spathiphyllum spp.)

Potus (Epipremnum aureum)

Cica o Palma de Sagú (Cycas revoluta)

Tomillo (Coleus ampoinicus)

Tulipán (Tulipa spp.)

Tejo (Taxus spp.)

Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima)

Cerezo de Jerusalén (Solanum pseudocapsicum)

Si sospechás que tu gato ha tragado una planta venenosa, o parte de ella, contacta con tu veterinario de inmediato. No esperes a que aparezcan los síntomas de la intoxicación, porque entonces podría ser demasiado tarde. Además de tomar precauciones, coloca plantas sustitutas no dañinas para él.

Por ejemplo una maceta de hierba gatuna, de algún cereal inofensivo como la avena, o hierbas aromáticas como la menta, hierbabuena o la lavanda. Ellos podrán mordisquearlas a su antojo. Y después vomitar felices en la alfombra.

