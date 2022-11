¿Cómo consumen cultura los argentinos?

Fundación COLSECOR presentó su último Estudio de Consumos Culturales en Argentina realizado con el objetivo de generar conocimiento en torno a los hábitos, tendencias y expectativas relacionados a las culturas y focalizado en el territorio.

¿Qué esperan los argentinos de la cultura? Identidad, crecimiento personal, recreación, relax, introspección, diálogo y bienestar fueron algunas de los conceptos que se mencionaron en la encuesta. El 94% de los encuestados usa las redes diariamente o algunos días a la semana pero la mitad hace un uso pasivo, lo usan para ver o como motor de búsqueda de información.

Poco cine, recitales y museos

Ante la pregunta sobre con qué frecuencia van los encuestados al cine, el 55% respondió que no asiste nunca o casi nunca mientras que en lo que respecta a recitales y música en vivo, el 65% respondió de la misma forma. Se acentúa aún ante la pregunta sobre la visita a los museos, ya que el 67% manifestó que nunca o casi nunca va. Si bien el teatro no es la excepción hay variantes: el 82% de los jóvenes entre 15 a 24 años no asiste o casi no lo hace, mientras que en los mayores de 60, ese porcentaje baja al 68% y se acentúa en los pueblos chicos donde alcanza el 81%.

Sin embargo, el 95% mira películas y series habitualmente o de vez en cuando y el 75% consume programas de actualidad tipo magazine. Por otra parte, 7 de cada 10 argentinos consumen transmisiones deportivas independientemente de la edad y tienen un alto respeto por los programas culturales y documentales.

El primero motivo: falta de dinero

El 44% de los consultados no asiste más frecuentemente a eventos culturales por el costo, cifra que se agrava en los más jóvenes, mientras que el segundo motivo es la falta de interés. La distancia es otro factor que juega un rol importante, en especial en pueblos de menos de 100000 habitantes.

¡Libros sí!

El 55% de los entrevistados lee diariamente o varias veces a la semana, en especial los mayores de 60 años (64%); las mujeres (58%) y las personas entre 25 y 39 años (45%). El 48% elige los libros papel mientras que el 38% lo hace por internet y el 14% por redes sociales. La lectura en soportes digitales es la más elegida por los jóvenes de 15 a 24 años (60%).

Política y actualidad los temas más elegidos por los argentinos aunque el aprendizaje de diversos temas, los consejos e instrucciones para hacer algo, la historia y los textos académicos también están entre los favoritos. Cuentos, biografías, poesías e historietas no superaron un 20%.

El 86% de los consultados consumen páginas webs, redes sociales, blogs, TV y radio diariamente o por lo menos, algunos días a la semana. La mayor diferencia se da entre los jóvenes que son quienes menos consumen la televisión (67%) y los mayores de 60 que son quienes más lo hacen (92%). La radio, en especial entre este segundo grupo, es donde habitualmente se escuchan las noticias. También los programas de música siguen liderando las preferencias mientras que los deportivos han caído hasta solo un 22% y mayoritariamente consumido por hombres.

Aunque en aumento, los podcasts son aún un consumo de nicho y son elegidos por los más jóvenes. Por otra parte, el consumo de contenido vía streaming crece de forma sostenida ( 63% por hace a diario). Las tres plataformas más consumidas: Netflix, Spotify y You Tube Premium.

El celular es el soporte más utilizado para escuchar música, en especial entre los jóvenes siendo la música romántica/melódica llamada latina, el género más escuchado por los/as argentinos/as. Esta cifra se eleva significativamente en las mujeres, que la escuchan en mayor proporción (55%) que los varones (35%). El pop se ganó el tercer lugar del podio destacándose como uno de los géneros más extendidos en el mundo, seguido por el rock y el folklore.

¿Dónde pondrán la plata los argentinos?

La mayoría de los encuestados manifestaron que la inversión en plataformas de streaming, internet o abono de cable seguirán igual, lo mismo con el consumo de revistas y diarios digitales e impresos. Por otra parte el 80% prioriza que sean entretenidos y accesibles económicamente además de que considera de gran impacto que sean inclusivos y promuevan la sustentabilidad.