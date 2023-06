¿Por qué cualquiera puede obtener tus datos y cómo protegerse de ellos?

Cada día nuestros datos personales están en constante riesgo de ser robados o utilizados sin nuestro consentimiento.

5 razones por las que cualquiera puede obtener tus datos y cómo protegerte de ellos

1.Usas contraseñas débiles

Uno de los mayores riesgos para tus datos personales es el uso de contraseñas débiles o fáciles de adivinar. Muchas personas utilizan la misma contraseña para varias cuentas en línea, lo que significa que si un hacker obtiene acceso a una de ellas, todas las demás estarán en riesgo. Es importante utilizar contraseñas complejas para cada cuenta y actualizarlas regularmente.

Una forma de proteger tus accesos es potenciar tu ciberseguridad con gestores de contraseñas. Estos programas te permiten almacenar de forma segura tus contraseñas y generar contraseñas nuevas y seguras automáticamente. De esta manera, puedes asegurarte de que tus cuentas en línea estén protegidas y de que no estás utilizando la misma contraseña en varios lugares.

2.Las brechas de seguridad

Otro riesgo para tus datos personales son las brechas de seguridad en las empresas que almacenan tus datos. A menudo, estas brechas son causadas por errores humanos o por la falta de medidas de seguridad adecuadas. Cuando se produce una brecha de seguridad, los hackers pueden obtener acceso a tu información personal, como tu nombre, dirección, número de seguro social y datos bancarios.

Para protegerte de las brechas de seguridad, es importante que elijas empresas que tomen en serio la seguridad de tus datos personales. Busca empresas que utilicen medidas de seguridad como el cifrado de datos y la autenticación de dos factores y que tengan fuertes medidas anti violaciones a la protección de datos. Además, asegúrate de cambiar tus contraseñas regularmente y utilizar contraseñas únicas para cada cuenta.

3.Caes ante el phishing

El phishing es una técnica utilizada por los hackers para obtener información personal de forma fraudulenta. Los hackers envían correos electrónicos o mensajes de texto falsos que parecen legítimos, solicitando información personal, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o información de identificación personal. Si proporcionas esta información, los hackers pueden utilizarla para acceder a tus cuentas en línea o incluso para robar tu identidad.

Para protegerte del phishing, es importante que siempre verifiques la autenticidad de los correos electrónicos o mensajes de texto que recibes antes de proporcionar información personal. Nunca hagas clic en enlaces sospechosos o descargues archivos adjuntos de fuentes desconocidas.

4.No proteges de tu identidad

Cuando tus datos personales son robados o utilizados sin tu consentimiento, tu identidad está en riesgo de ser robada. Los ladrones de identidad pueden utilizar tu información para abrir cuentas bancarias, solicitar tarjetas de crédito o incluso solicitar préstamos en tu nombre.

Para proteger tus datos verifica la autenticidad de los enlaces que recibes por correo electrónico y redes sociales antes de proporcionar información personal y utiliza un software antivirus y anti phishing confiable para protegerte de posibles fraudes. También es recomendable revisar regularmente tus informes de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa o no autorizada.

5.Descuidas la seguridad de tus finanzas

Tus datos financieros, como tus números de tarjeta de crédito y tus cuentas bancarias, son especialmente sensibles y pueden ser utilizados para cometer fraude financiero. Si alguien obtiene acceso a tus datos financieros, puede realizar compras en línea o incluso retirar dinero de tus cuentas bancarias sin tu conocimiento. La protección de tus datos financieros es esencial para proteger tus finanzas y evitar el robo de identidad financiera.

Asegúrate de no compartir información financiera sensible a través de correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados. Siempre verifica la autenticidad del sitio web antes de ingresar información financiera y utiliza un software antivirus y anti phishing confiable para protegerte de posibles fraudes financieros.

Proteger tus datos personales es una responsabilidad compartida entre tú y las empresas que utilizas en línea. Utilizar contraseñas únicas y complejas para cada cuenta, elegir empresas que tomen en serio la seguridad de tus datos personales y protegerte del phishing son algunas de las medidas que puedes tomar para asegurarte ante los riesgos en línea.