¿Se vende mucha maquinaria agrícola en Argentina actualmente?

El país venía de unos años en franco crecimiento en el sector de la venta de maquinaria agrícola, desde el 2020. Según el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC), entre enero y septiembre de ese año, se vendieron $68.807 millones, superando por más de 30 millones a las ganancias del 2019.

Sin embargo, hubo una reducción significativa de las ventas en el último año, producto de las cuestiones crediticias que afectan al país, pero no hay que dejar de lado otros condicionantes, como el clima y los procesos de constantes sequías que están sucediendo en Argentina. Teniendo esto en consideración, diversos medios relacionados al portal agro analizan las ventas que el campo ha tenido en maquinarias en el pasado mes de mayo.

El último “resurgimiento” y su caída

Por cuestiones ya conocidas, el 2020 no fue un año harto positivo. Más allá de la situación local e internacional, hay que hablar de los sectores empresariales, teniendo algunos, abruptas caídas y otros, resurgimientos notables. Las noticias del campo de esta época hablaban de que el mundo agro (y, sobre todo, el de las grandes maquinarias) estaba en el segundo grupo, el de las compañías a las que no solo no les frenaron la producción, sino que generaron balances con récords históricos.

La tendencia siguió, con algunos vaivenes, al año siguiente, por lo que desde el sector se esperaba la misma continuidad en 2022. Sin embargo, esto no fue así y en ese momento ocurrió un descenso muy marcado. El último cuatrimestre terminó siendo muy pobre, entre otras cosas, por medidas económicas tomadas en ese momento y por la notable sequía que afectó al país.

¿Qué posibilidades hay de repuntar?

La preocupación por estos antecedentes eran notorios, obligando al sector a ocuparse más de la situación. Y parece haber empezado a dar sus frutos, ya que la División de Maquinaria Agrícola, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), informó que, durante el mes de mayo, se patentaron 754 unidades, entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

Este dato representa un descenso del 11,1% interanual, comparando con el mismo mes del año pasado, pero también significó un notorio aumento del 35,4% en relación al mes de abril. Esto quiere decir que, en el acumulado de los primeros 5 meses de 2023, la industria de la maquinaria agraria llegó a las 2267 unidades, menos que las 2922 del año pasado, pero los conocedores del tema han vislumbrado que hay signos de leve mejora en la producción.

Los números del repunte de este año

Para poder comprender mejor la evolución que ha tenido el mercado de la maquinaria agraria en este último mes, para justificar que se esté hablando, aún discretamente, de una remontada en el sector, hay que analizar en detalle el comportamiento que tuvieron los registros de las maquinarias más importantes, es decir las cosechadoras, los tractores y las pulverizadoras.

Durante el mes de mayo, las patentes de estos 3 tipos de aparatos llegaron a las 754 unidades, lo que significa un aumento notorio en relación al mes de abril, aunque represente una reducción de poco más de 11% en comparación a mayo de 2022.

Las cosechadoras

En el apartado de las cosechadoras, durante todo el mes de mayo se registraron compras de 63 modelos nuevos, lo que representa una mejora del 35,4% en relación a abril, pero un recorte interanual de 19%.

Tractores

En el caso de los tractores, los productos patentados ascienden hasta los 620 modelos. Esto quiere decir que, en relación al mes anterior, hay un registro de un aumento del 37,80%, aunque nuevamente, la característica negativa sale de su comparación en el interanual: la disminución en torno a mayo ronda el 8,3%, mientras que en el acumulado de los 5 meses previos, por primera vez se ve una caída del 2,4%.

Pulverizadoras

La tendencia en el movimiento de los valores de compra no ha variado mucho en el apartado representado por las pulverizadoras. Aquí, la tendencia arroja unos números que presentan la incorporación de nuevos 71 equipos, plasmando una variación positiva en comparación al mes de abril de un 34%, pero, nuevamente, esto vino acompañado de una marcada reducción del 13,4% con respecto al mismo mes en el año anterior.

La esperanza puesta en el clima

Finalizada la sequía que venía azotando a buena parte del país, y que en parte es la culpable de la reducción en las compras de materiales relacionados a las maquinarias agrícolas, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el trimestre junio-julio-agosto, tiene “mayores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones” que la media de estos meses en años pasados, sobre todo en sectores clave del territorio nacional a la hora de hablar del desarrollo agrícola.

Las siguientes zonas del país tendrán grandes chances de percibir lluvias en los próximos meses, lo que puede potenciar de nuevo la agroindustria:

El Norte del Litoral.

El Sur del Litoral.

El Este de Buenos Aires.

El Oeste de Buenos Aires.

El Oeste de la Patagonia.

El Este de la Patagonia.

El Sur de Cuyo.

La Pampa.

Además de estos lugares, también se encontrarán climas favorables en el norte, en Córdoba, el oeste santafesino, el este de San Luis o el sur patagónico.

A la espera de respuestas de inversores

Más allá de tener, esta vez, el clima más de su lado que el año previo, los trabajadores no pierden de vista que, para poder cumplir con todos los objetivos de ventas que tienen planeados en el año, no alcanza solamente con no estar atravesados por una estación seca, tiene que haber una fuerte inversión en el sector, que asegure beneficios a futuro y la concreción de las ventas, para poder volver a retomar la senda de los negocios récords a los que se habían llegado hace tan pocos años.