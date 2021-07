400 personalidades internacionales piden por carta a Biden que acabe con el bloqueo de Cuba

400 personalidades del mundo de la cultura y la política a nivel internacional firmaron la carta "Let Cuba Live!", publicada en The New York Times, en la que piden al presidente de EEUU, Joe Biden, el fin del embargo sobre Cuba y la anulación de las medidas coercitivas de la Administración Trump sobre la isla en materia de exportaciones e importaciones.

Los firmantes consideran excesivo el bloqueo intencionado de las remesas y del acceso de Cuba a las instituciones financieras a nivel global, teniendo en cuenta la necesidad del acceso al dólar para la importación de comida y medicina. Además, apuntan: “Durante la pandemia, la administración Trump endureció el embargo, dejó a un lado la política de apertura de Obama, y estableció 243 ‘medidas coercitivas’ que han asfixiado intencionadamente la vida en la isla y han provocado más sufrimiento”.

Los cubanos se lanzaron a la calle el pasado 11 de julio para protestar contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel por la situación de precariedad en la que se encuentra el país, sumido en una escasez de alimentos, medicinas y capital derivada de la crisis por el Covid-19. Las protestas tienen su origen en los cortes eléctricos que se vienen dando desde el 21 de junio por la incapacidad de abastecer energéticamente a la isla y por averías en las centrales termoeléctricas. Las manifestaciones ya se han saldado con cientos de detenidos, muchos de ellos menores de edad.

Aunque uno de los factores principales de esta crisis es la falta de turismo, fuente primordial de ingresos y de empleo, el bloqueo en las importaciones y exportaciones por parte de Estados Unidos desde hace 60 años no pasa desapercibido.

Los firmantes

Entre los formantes de la carta se encuentran, por ejemplo, personalidades del mundo del cine como Mark Ruffalo, Emma Thompson y Jane Fonda, los políticos Lula Da Silva y Rafael Correa, el premio Nobel de la paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, o el lingüista Noam Chomsky. Figuran también nombres españoles, como el político Manu Pineda, el periodista Ignacio Ramonet o el escritor Santiago Alba Rico.

Los participantes cierran la petición diciendo: “El 23 de junio, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas votaron para que Estados Unidos acabara con el embargo. En los últimos 30 años esta ha sido la posición predominante de la mayoría de los Estados miembros. Además, siete relatores especiales de las Naciones Unidas escribieron una carta al Gobierno estadounidense en abril de 2020 en relación con las sanciones a Cuba. ‘En la emergencia pandémica’, escribieron, ‘la falta de voluntad del Gobierno de Estados Unidos para suspender las sanciones puede llevar a un mayor riesgo de sufrimiento en Cuba’”.