Abren en EEUU la primera causa penal contra el electorado de Trump acusado de repudiar la victoria de Biden en 2020

Fue notificado por carta documento dirigida desde el Tribunal a sus abogados. Ese tipo de carta, según escribió Charlie Savage en el New York Times, es el signo de que un procesamiento penal es iminiente. En la carta, dijo Donald Trump, la Justicia lo volvía “blanco” de una investigación para que busca condenarlo por su reacción a las elecciones presidenciales de 2020, cuando buscó, pero perdió, un segundo período en la Casa Blanca. La carta no revela qué le preguntarán al ex presidente republicano cuando dentro de cuatro días se presente en el Juzgado federal. Es posible que lo procesen como instigador del asalto al Congreso el 6 de enero de 2021.

El tercero para Trump pero el primero para su electorado

Si como todo invita a creer el Tribunal federal decidirá imputar al presidente n° 45, la acusación deberá recorrer un camino legal largo en meses antes de sustanciar la imputación. Pocas horas después de conocerse la citación para que Trump viaje de Florida a Washington DC a responder las preguntas de quienes lo investigan, en Michigan la fiscal general estadual abrió un proceso penal contra 16 electores de Trump acusados de estafa para forzar una victoria republicana en las elecciones que ganó el actual presidente demócrata Joe Biden. El de la Capital es el tercer procesamiento penal que se le abre a Trump, pero el de Lansing es el primero que busca castigar a su electorado.

La carta no lo dice, y Trump no hace conjeturas, pero ¿de qué crímenes considera potencial o presunto autor al ex presidente de 77 años el fiscal especial que investiga desde Washington el grado de su participación en el asalto al Capitolio? Hay varias posibilidades: tentativa de obstrucción de las funciones del Congreso reunido en Asamblea el miércoles 6 de enero de 2021 para certificar el voto del martes 3 de noviembre de 2020; fraudes a la ley electoral al reunir fondos para financiación de campañas y del partido republicano; el efectivo reclutamiento, o los esfuerzos frustrados de reclutar, electores 'truchos' en los colegios electorales estaduales en aquellos estados como MIchigan o Georgia en los cuales la diferencia en votos entre su fórmula y la de su contincante Biden había sido mínima.

La conjura de los necios electores truchos

El proceso iniciado en Michigan por la fiscal general del estado, la militante demócrata Dana Nesel, ha investigado el caso de los electores 'truchos' desde el otro extremo, el del electorado. Ha imputado a 16 personas, acusadas de conspirar para presentar en el colegio electoral del estado una nómina alternativa de electores, que darían la victoria a Trump en el estado de Michigan, corazón de la industria automotriz de EEUU. Convencidos de que la elección les había sido “robada' por la élite política de Washington, buscaban devolver a su candidato el triunfo que entendían arrebatado.

En EEUU, como en la Constitución argentina de 1853, la elección presidencial es indirecto. El pueblo no elige a las autoridades, elige a quienes las eligen. En cada colegio electoral de cada estado hay un número diferente de electores, proporcional a la población. Pero en cada estado, también, el partido que gana la elección del colegio electoral se lleva todos los votos de ese colegio. Winner Takes All: si en un estado hubo en el colegio 5 votos demócratas y 4 republicanos, se informan a Washington 9 votos demócratas.

Las penas previstas para los delitos de fraude, estafa, organización criminal para cometer fraude y falsificación de documento público pueden llegar a los 14 años de prisión. Y se verán agravados los delitos, de hecho, por tratarse de documentación electoral.

Sea cual sean el o los delitos de los que sea finalmente imputado, si lo es, Donald Trump, la jurisdicción del juzgado federal Tribunal es Washington DC. Porque Trump estaba todavía en la Casa Blanca a la que aspira a regresar si gana las elecciones del primer martes de noviembre de 2024 como candidato presidencial republicano. Un juzgado federal con un terrible pronturario: hasta ahora, las condenas en las sentencias pronunciadas en los juicios de los protagonistas del asalto al Congreso de dos años atrás han sido todas durísimas.

AGB