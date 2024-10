La actriz Elisa Mouliaá relata una agresión sexual en su denuncia contra Íñigo Errejón

La actriz española Elisa Mouliaá presentó ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) una denuncia en la que relata una agresión sexual de la que responsabiliza al ya exdiputado Íñigo Errejón, según adelantó laSexta y confirmó elDiario.es. El asunto ya está en manos de un juzgado de Madrid que debe decidir en los próximos días si abre una causa contra el exportavoz de Sumar.

Durante una fiesta, a la que ambos acudieron juntos en septiembre de 2021 tras conocerse unas horas antes en persona, Mouliaá asegura que Errejón la tomó “fuertemente” del brazo y “la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de la habitación”, según se desprende en la denuncia, a la que ha accedido este medio. “Una vez en el interior, el denunciado cerró con pestillo la puerta para que no pudiese escapar comenzando a besar y a tocar a la dicente por distintas partes de su cuerpo [...] Acto seguido la empujó sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril”, prosigue la declaración de Mouliaá. La Policía refleja que “todos estos hechos ocurrieron sin el consentimiento de la declarante” y que la actriz se sintió “paralizada” porque “no consintió nada de lo que sucedió”.

“Me empezó a tocar por todas partes, me tiró a la cama y se sacó el pene. Le dije que quería salir porque mi amigo estaba solo y me dijo que sí, con la condición de que nos fuéramos en 20 minutos”, relata la actriz en conversación con elDiario.es. Se habían conocido, según su relato, apenas unas horas antes tras hablar por Instragram durante un año y ella acudir a la presentación de su libro porque le “admiraba en lo político”.

Mouliaá guardó silencio “por ser quien era” Errejón

Después de tomar una cerveza en una zona próxima, Mouliaá le invitó a la fiesta donde sucedieron los hechos. Ya en el coche de camino, él le puso tres normas: “La primera que no se alejase mucho de él esa noche, la segunda que si lo hacía no se fuese a más de veinte metros y regresase en un minuto, y la tercera que esa noche le diese un beso”. “La declarante se sintió violentada y cortada si bien decidió guardar silencio por ser quien era”, se incluye en su declaración ante los agentes.

Tras lo sucedido en la fiesta, Mouliaá sostiene que “estaba saturada” y que no sabía si el expolítico “estaba jugando”. En ese estado, ambos tomaron un vehículo para ir a casa de Errejón. “Accedió a su condición ya que su intención era que todo lo que estaba sucediendo acabara cuanto antes”, dice su declaración, en la que queda también acentado que antes de entrar en la fiesta, en el ascensor, el exportavoz la besó “dejándola sin respiración y de una forma violenta”.

“Cuando llegamos allí –a la casa de Errejón– le dije que me estaba sintiendo fatal, invadida. Terminé soltándole que me parecía increíble que tuviera que decirle a él que solo sí es sí. Y me dio la razón. Me pidió perdón y me dijo que igual se estaba confundiendo por su postura política”, prosigue la denunciante, que añade a renglón seguido que le aseguró que lo que habían hablado le podía “servir para futuros encuentros”. Después, cogió un taxi y se fue con “sorpresa, repulsión y decepción”, según su declaración.

“Era necesario aportar algo a todo esto”

Mouliaá ha presentado un pantallazo ante la Policía que demuestra que contó los hechos a una amiga. “También lo dije a mi familia, pero no me he atrevido a denunciar hasta ahora. Había pasado página, pero cuando salió todo esto pensé: o lo digo o reviento. Sabía que si no lo hacía iba a pesar sobre mi conciencia”, explica a elDiario.es. La actriz, además, decidió denunciarlo públicamente y también ante los agentes porque “se estaba empezando a dudar de las denuncias anónimas”. “Me dije: no, aquí ahora sí va a haber alguien con nombres y apellidos. Me pareció necesario aportar algo a todo esto”, zanja.

La de Mouliaá es la primera denuncia presentada ante las autoridades, pero la tercera acusación contra él. Las otras dos fueron realizadas a través de las redes sociales. De la investigación en la Policía se ha hecho cargo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), especializada en la lucha contra la violencia sexual y de género y la denuncia ya ha sido remitida a los juzgados de Madrid, según ha podido confirmar elDiario.es. Fuentes de la Plaza de Castilla explican que el asunto ha caído por reparto en manos del juzgado de instrucción 47 de la capital, del magistrado Adolfo Carretero, que ahora tendrá que decidir si abre diligencias e imputa al exportavoz de Sumar en el Congreso, informa Alberto Pozas.

Este martes la periodista Cristina Fallarás hizo públicos unos mensajes anónimos que denunciaban que un “político muy conocido de Madrid” era un “maltratador psicológico” y un “verdadero monstruo”. Aunque esos testimonios no hacían mención explícita a Íñigo Errejón, todos en la coalición que lidera Yolanda Díaz entendieron que se referían a él. Y comenzaron las llamadas.

Diputadas, trabajadoras y compañeras de partido en Más Madrid exigieron que las acusaciones no se pasaran por alto porque no era la primera vez que ocurría algo así y varios dirigentes de Sumar contactaron con el portavoz en busca de explicaciones. Según todas las fuentes consultadas al corriente de esas conversaciones, Errejón admitió sus comportamientos machistas, pero negó haber incurrido en ningún hecho delictivo. Entonces, Yolanda Díaz contactó con él en la mañana del jueves y le exigió que presentara su dimisión. El portavoz entonces anunció que dejaba su escaño y abandonaba la política.