Un acuerdo con mensaje a Trump: “Elegimos cooperación y asociación frente a competencia y polarización”

“Que veinte años no es nada” apuntaba el tango 'Volver' de Carlos Gardel. Aunque en el caso del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tuvieron que pasar 26 años de negociaciones para que finalmente tenga lugar su firma este 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay. A pesar de la euforia de los mandatarios europeos y latinoamericanos por la ratificación del tratado, aún puede ser torpedeado en el Parlamento Europeo, dónde países como Francia o los agricultores europeos y las asociaciones ecologistas están haciendo el resto para tratar de hacer caer su aprobación, que se votará el próximo miércoles en la Eurocámara.

En el acto de la firma participaron los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, además de los principales mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; y Argentina, Javier Milei. También estuvieron presentes los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y Bolivia, Rodrigo Paz. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, no estuvo presente en este acto, y le sustituyó el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, puso como ejemplo al escritor paraguayo Augusto Roa Bastos como ejemplo de “personas que cruzaron el océano, amaron nuestros dos continentes y los hicieron más fuertes. Los lazos entre Mercosur y Europa son profundos. Compartimos cultura, valores y un camino similar de integración regional. Hoy, hemos construido con una asociación que refleja la verdadera amplitud y profundidad de nuestras relaciones. Estamos convirtiendo nuestra amistad en una mayor fortaleza, tanto para Mercosur como para Europa”.

Ante la situación de inestabilidad e incertidumbre creada por las políticas exterior y comercial de Donald Trump, Bruselas quiere mandar “un fuerte mensaje geopolítico, demostrando el compromiso compartido de la UE y Mercosur con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas. En un momento de incertidumbre global y creciente fragmentación, este acuerdo subraya el valor de la cooperación, el diálogo y las asociaciones internacionales. El acuerdo presenta oportunidades significativas para el beneficio mutuo a través del fortalecimiento de la cooperación económica, geopolítica, de sostenibilidad y de seguridad”.

El presidente de Paraguay calificó el acuerdo como “histórico, largamente esperados por nuestros pueblos”, gracias que ha “triunfado el lenguaje común”. “Es una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino”, ha recalcado. Peña ha tenido unas palabras de especial reconocimiento para el presidente Lula, que no estaba en el acto, y para la presidenta de la Comisión Europea por sus papeles en la consecución del tratado.

Von der Leyen, ha resaltado: “Hoy, dos regiones afines abren un nuevo capítulo de oportunidades para más de 700 millones de ciudadanos. Esta asociación beneficia a ambas partes, tanto económica como diplomática y geopolíticamente. Nuestras empresas verán crecer sus exportaciones, aumentarán su crecimiento y los empleos. Nos apoyaremos mutuamente en nuestras transiciones ecológicas y digital. Nuestra señal al resto del mundo es clara: la UE y Mercosur están eligiendo la cooperación sobre la competencia y la asociación sobre la polarización”.

La Comisión Europea asegura que el Tratado comercial “creará una de las zonas comerciales más grandes del mundo” y “ofrecerá nuevas oportunidades comerciales” con un crecimiento “del 39% de las exportaciones anuales a Mercosur, con un valor de aproximadamente 49.000 millones de euros.

Milei aplaude a Trump y a Meloni

Solo se salió de los discursos sobre el acuerdo, el presidente de Argentina, que fuera de todo protocolo, señaló: “Valoramos la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro”. También alabó a la presidenta de Italia, “a quién tengo el gusto de llamar mi amiga Giorgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse”.

Durante el evento de firma del acuerdo comercial, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha concretado el chantaje anunciado a los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Trump ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por defender a Groenlandia de sus obsesiones expansionistas.

Precisamente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha destacado en su discurso en Asunción que “este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio y la cooperación, frente al aislacionismo, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica. Por eso, puede que este acuerdo llegue tarde, pero llega en el momento más oportuno”.

El presidente argentino también ha hecho un llamamiento para que el acuerdo comercial no sufra cambios en su camino parlamentario en cada bloque. “Quiero insistir con algo es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado, la incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo. Tenemos que velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra”, ha destacado.

A la espera de la votación en el Parlamento Europeo

Es un acuerdo comercial que lleva arrastrando años de polémicas y confrontaciones. De hecho, todavía hay una última oportunidad para sus detractores en el Parlamento Europeo, que votará en el pleno del próximo miércoles su aprobación. Tanto las organizaciones agrarias europeas como las asociaciones ecologistas o países como Francia están tratado de conseguir una mayoría entre los eurodiputados para intentar frenar su puesta en marcha. Todo ello, pese a las salvaguardias y las concesiones que ha hecho Bruselas para que los países de la UE respalden por mayoría el acuerdo comercial.

“Este acuerdo ha estado en proceso durante 25 años. Muchas manos han trabajado incansablemente. Ha sobrevivido a cambios de gobierno y a muchas reuniones. Y todos sabemos que se necesitó un último empujón, hasta el último momento, para reunirnos aquí. Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo, un mercado que representa casi el 20% del PIB global. Ofreciendo oportunidades inimaginables para nuestros 700 millones de ciudadanos”, ha destacado Von der Leyen.

Lo que se ha firmado este sábado en la capital paraguaya entre la UE y Mercosur es un pacto de Asociación conocido con las siglas EMPA (EU-Mercosur Partnership Agreement), que buscar fortalecer la cooperación en áreas que van desde el desarrollo sostenible, la acción por el clima a la lucha contra el terrorismo o el mantenimiento de la paz y la gestión de políticas migratorias. Dentro de este gran acuerdo está el Acuerdo de Comercio Interino.

Tras esta ratificación, la EMPA tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros de la UE. Al mismo tiempo, el Acuerdo de Comercio Interino seguirá un proceso de ratificación exclusivo de la UE: la necesaria aprobación del Parlamento Europeo y la adopción por parte del Consejo, tras lo cual entrará en vigor.

Planas: “No hay razones para oponerse al acuerdo”

En España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el acuerdo comercial como una “oportunidad histórica” para los productores españoles. Planas ha restado fundamento a las reticencias expresadas por parte del sector agrario y a las movilizaciones registradas contra el pacto.

“Hemos establecido que los productos de Mercosur, como los provenientes de cualquier país tercero, tienen que cumplir necesariamente todas las condiciones de Seguridad alimentaria de la UE; hemos establecido unos contingentes para los productos más sensibles que no exceden el 1% o el 2% del consumo de la UE. También hemos establecido unas cláusulas de salvaguardia extraordinarias”, ha explicado el ministro, para posteriormente argumentar que, aunque comprende las preocupaciones, “objetivamente no hay razones para oponerse al acuerdo”.

Planas ha señalado especialmente las cláusulas de salvaguardia del acuerdo, que ha calificado de “absolutamente extraordinarias”. El ministro ha insistido en que estas medidas no tienen precedentes en otros tratados comerciales y permiten actuar “de forma inmediata” ante desviaciones de apenas un 5% en volúmenes o precios, a petición de un solo Estado miembro.

El ministro ha anunciado que se reunirá la semana que viene con las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas para hablar de la Política Agraria Común (PAC). Planas ha subrayado el rechazo del Gobierno a la propuesta inicial de la Comisión Europea.