Qué se sabe sobre las acusaciones contra Errejón: cronología de una renuncia

A las 14.33 horas de este jueves el ya exdirigente de Sumar Íñigo Errejón anunció a través de un mensaje en X su decisión de dejar tanto la portavocía de su grupo en el Congreso de los Diputados como todas sus responsabilidades políticas. Según explicaron desde su propio partido a lo largo de la tarde del jueves, la decisión de Errejón llegó después de que él mismo reconociera a la dirección de la formación que había mantenido “comportamientos machistas” como los que le atribuyeron a través de las redes sociales.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre las acusaciones que pesan sobre él y las razones de su renuncia.

¿Qué precipitó la renuncia de Errejón?

El martes empezaron a circular por Instagram y X unos mensajes anónimos difundidos por la periodista Cristina Fallarás que denunciaban que un “político muy conocido de Madrid” era un “maltratador psicológico” y un “verdadero monstruo”. Aunque esos mensajes no hacían mención explícita a Íñigo Errejón, todo el mundo dentro de Sumar entendió que se referían a él. Fue entonces cuando varios dirigentes comenzaron a pedirle explicaciones y, finalmente, su renuncia.

¿Qué pasos se dieron dentro de Sumar al conocerse las primeras acusaciones?

Diputadas del grupo parlamentario en el Congreso, trabajadoras y compañeras de partido de Errejón en Más Madrid exigieron responsabilidades porque, según han explicado en las últimas horas, no era la primera ocasión que ocurría algo así. La dirección de Más Madrid, partido que él mismo fundó, se reunió de urgencia y trasladó a Yolanda Díaz la exigencia de su cese inmediato.

Varios dirigentes de Sumar contactaron entonces con el portavoz en busca de explicaciones y, según todas las fuentes consultadas por elDiario.es al corriente de esas conversaciones, Errejón admitió sus comportamientos machistas pero negó haber incurrido en ningún hecho delictivo. Díaz, de viaje oficial en Colombia, le exigió que presentara su renuncia de manera inmediata y él decidió hacerlo. Movimiento Sumar convocó una ejecutiva de urgencia y la dirección resolvió aceptar la renuncia.

¿Cuáles son las acusaciones concretas contra Errejón?

Por un lado están los testimonios relatados el martes por Cristina Fallarás que habló de Errejón como un maltratador psicológico en su relación con las mujeres y un “verdadero monstruo”. Tras su renuncia, este jueves la actriz Elisa Mouliaá denunciaba de forma pública en la red social X (antes Twitter) haber sido “víctima de acoso sexual” por parte del exdirigente de Sumar. Ella ya ha presentado una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Agresión sexual

Según ha adelantado La Sexta, en esa denuncia a la que también ha tenido acceso elDiario.es, Mouliaá relata una agresión sexual. Ella explica que en el camino a una fiesta a la que llevó a Errejón, este tornó “en una actitud dominante” y que en el ascensor de camino al evento la “agarró (...) fuertemente de la cintura y la comenzó a besar introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta”.

Mouliaá denuncia que en la fiesta Errejón la “introdujo en una habitación de la casa” de la que el exdirigente de Sumar “cerró con pestillo para impedir que pudiese escapar comenzando a besar y tocar” a la actriz “por distintas partes de su cuerpo, sobre todo en la zona de los pechos y de los glúteos” al tiempo que “le decía frases lascivas del tipo 'cómo me pones'” y “le llegó a quitar el sujetador”.

En ese momento, dice la denuncia, la empujó “sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante”. Una actitud ante la que Mouliaá “recuerda que se sintió paralizada y que no consintió nada de lo que sucedió, fue en ese momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta, argumentando que su amigo se había quedado solo”.

“Puso el pestillo y me empezó a tocar por todas partes, me tiró a la cama y se sacó el pene. Le dije que quería salir porque mi amigo estaba solo y me dijo que sí, con la condición de que nos fuéramos en 20 minutos”, relata Mouliaá en conversación con elDiario.es sobre los hechos denunciados.

¿Cómo actúa la Policía ante una denuncia de este tipo?

Según han explicado fuentes policiales lo primero que se hace es una “recepción de la víctima”, a la cual se le da “una atención especial durante la formulación de su denuncia, utilizando una escucha activa, respetando sus tiempos y ofreciendo recursos especializados”. Después se realiza una “comprobación de la veracidad de los hechos mediante las correspondientes diligencias de investigación y ”si aparecen indicios suficientes contra el presunto autor, se procederá contra él dando siempre cuenta de ello a la autoridad judicial“.

¿Cuáles han sido las explicaciones que ha dado Errejón hasta ahora?

Por el momento, el exlíder de Sumar únicamente ha publicado la mencionada carta en X en la que no hace referencia a las acusaciones que se le imputan pero en la que sí deja algunas justificaciones a comportamientos que asocia al patriarcado. “He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”, apunta. “En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo”, añade.

¿Qué han dicho públicamente al respecto desde Sumar?

Yolanda Díaz ha afirmado que la renuncia ha sido resultado de la investigación interna. “Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones”, añadió, en la tarde del jueves. Ministros como Ernest Urtasun, Sira Rego o dirigentes como la portavoz de Más Madrid en la asamblea, Manuela Bergerot, censuraron asimismo su compartamiento y defendieron la renuncia. Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de Movimiento Sumar, explicó a última hora en la Cadena Ser que el “comportamiento” de Errejón “no tiene cabida en una formación que se considera feminista”. “Nosotras consideramos que esos comportamientos eran intolerables y vistos los hechos que él reconocía no quedaba otra opción que su renuncia”, zanjó.

Este viernes, la ministra de Sanidad y antes líder de Más Madrid, Mónica García, expresaba en redes sociales su repulsa hacia los comportamientos de Errejón. “Todo lo que estamos conociendo en las últimas horas es horroroso y demoledor”, escribió, en su cuenta de X. “Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente y no tengo palabras para expresar mi profundo pesar, y mi preocupación y apoyo a todas las victimas”, reconoce la ministra. “Estamos hartas y todos los casos tienen que salir a la luz. Nuestro compromiso es contra el machismo, venga de donde venga”, concluye.

¿Y qué dice la parte socialista del Gobierno?

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, animaba este viernes “a las mujeres a que denuncien” tras conocer el caso de Errejón. “La vergüenza está por fin cambiando de bando”, apuntaba. “Quien se tiene que sentir acorralado es el agresor, en absoluto las víctimas”, añadió, antes de considerar “un triunfo del feminismo que cada vez más mujeres se animen a denunciar”.

“Tenemos que ser comprensivos y darles tiempo a las mujeres”, señalaba la ministra, que también apelaba a “los entornos”de las víctimas: “Tienen que ser valientes y proactivos para acompañar a la víctima en esa denuncia”. La ministra de Igualdad recalcaba que “este Gobierno está al lado de las víctimas” y pedía que “la investigación llegue hasta el fondo del asunto”. “Sumar está haciendo ese esfuerzo, confiamos que se llegue hasta el final”, zanjaba