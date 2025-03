Agua, una navaja, medicamentos o un juego de cartas: el kit de supervivencia recomendado por Europa

Al más puro estilo Mary Poppins, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, presentó su recomendación de 'kit de supervivencia' para emergencias en el marco de la Estrategia de Preparación de la UE con la que la Comisión Europea quiere que los ciudadanos estén listos para hacer frente a situaciones de emergencia. Agua, un mechero, una navaja suiza, su medicación, una linterna, comida, un cargador, una radio y hasta un juego de cartas: es la recomendación de la representante belga en el ejecutivo comunitario.

“Gafas, súper importante si quieres ver lo que pasa... o no”, comienza en el video en el que presenta su 'kit' para sobrevivir durante las 72 horas que la Comisión Europea recomienda a los europeos que tengan provisiones suficientes. “Dinero en efectivo, la tarjeta de crédito puede ser un trozo de plástico”, dice en el tono jocoso de todo el vídeo sobre la posibilidad de que haya un apagón.

A pesar del alarmismo en el que se enmarca la presentación de esa estrategia, que menciona la “llamada de atención” que supone la “nueva realidad marcada por riesgos crecientes y una profunda incertidumbre” entre los que cita la guerra en Ucrania, los ciberataques, los sabotajes o las tensiones geopolíticas, Lahbib y la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales, Roxana Mintzatu, han tratado de quitar hierro al asunto durante la presentación.

“No duermo dos noches seguidas en la misma cama así que no estoy preparada”, bromeó la rumana, que comparó algunas de las medidas que contiene el documento con la contratación de un seguro de accidentes: “Quieres estar preparado y evitar el daño. Es más costoso reaccionar a las crisis en vez de ser capaz de anticiparse”. “Tengo todo lo necesario para cocinar una pasta a la puttanesca”, le respondió con gracia la belga sobre su “estrategia de almacenamiento”.

Más allá de la broma, lo que pretende la Comisión Europea es enviar un mensaje a los ciudadanos ante la necesidad de estar preparados ante posibles situaciones de emergencia, que pasan por un ataque bélico en el caso de los países del este -que es en los que se ha inspirado Bruselas a la hora de elaborar su propuesta- hasta inundaciones, incendios o terremotos, que son los ejemplos que más se han mencionado durante la presentación. “Se puede leer el informe desde la perspectiva de incendios masivos, de inundaciones, de guerra, de tsunami... es una estrategia transversal”, señalan fuentes comunitarias.

“Las realidades geopolíticas son distintas desde Finlandia que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia que España, Grecia o Portugal que le pueden preocupar más los incendios forestales”, dijo Mînzatu, que ha puesto como ejemplo su “preparación” durante la infancia y la adolescencia en Rumanía, donde sufrían a menudo apagones de infraestructuras críticas: “Sabíamos lo que teníamos que hacer si nos quedábamos sin electricidad”.

La vicepresidenta reconoció que hoy en día eso cambió: “Cuando a veces vemos los incrementos de incendios o las inundaciones, pero no te pasa a ti, no te fuerzas a entender cuáles serían los primeros pasos si escuchas una alarma sonar o si deberías ser autosuficiente”. Una encuesta del eurobarómetro hace unos meses señaló el 60% de los europeos no se sienten preparados para los desastres a los que pueden enfrentarse en su región y el 50% reconocen que no sabrían qué hacer. Dos tercios indicaron que necesitarían más información. El 50% dijo que se quedaría sin comida a partir de tres días y el 40%, que no sería capaz de cocinar sin gas.

En la rueda de prensa se refirieron específicamente a la DANA de Valencia en la que murieron al menos 228 personas. Durante esa catástrofe, hubo zonas a las que los servicios de emergencia no pudieron acceder inmediatamente y miles de personas se quedaron sin electricidad y agua potable varios días.

“Las familias que viven en zonas inundables deben saber qué hacer cuando las aguas suben”, señala la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también alude a que “los sistemas de alerta temprana pueden evitar que las regiones afectadas por incendios forestales pierdan un tiempo precioso”. En Valencia la alerta de protección civil llegó demasiado tarde. De hecho, una de las propuestas es introducir una funcionalidad de alerta pública en la caetera de Identidad Digital de la UE “para que los gobiernos comunicarse directamente con los ciudadanos durante”. “Como parte de PreparEU, la plataforma (sitio web, aplicación, etc.) proporcionará a los ciudadanos y turistas de la UE información, advertencias y alertas adaptadas a los distintos riesgos y amenazas”, recoge la estrategia de la Comisión con la vista puesta en 2026.

El documento recoge 30 en un plan de acción para impulsar la preparación de los estados miembros ante emergencias a partir del “aprendizaje” de desafíos como la pandemia, las inundaciones o los incendios que se han multiplicado en los últimos tiempos. Entre las “medidas prácticas” incluye el aprovisionamiento de los ciudadanos para superar las primeras 72 horas.

También apuesta por que haya unos criterios mínimos de preparación para servicios esenciales como hospitales, escuelas, transporte y telecomunicaciones, que incluyen la mejora del almacenamiento de equipos y materiales esenciales y la adaptación al clima y la disponibilidad de recursos naturales críticos como el agua.

Aunque fuentes comunitarias apuntan a que la intención no es crear “alarma”, el documento sigue la retórica bélica que se ha impuesto en la Unión Europea en los últimos tiempos. “Como parte de la iniciativa PreparEU, estas directrices cubrirán el almacenamiento de suministros esenciales, planificación de crisis, disponibilidad de refugios, medidas para garantizar la disponibilidad de suelo y espacio críticos y otras medidas de protección de personas, animales y bienes en caso de crisis”, señala el documento. Sobre los refugios, fuentes comunitarias precisan que la idea es abrir un “diálogo” con los estados miembros pero no “prescribir” esa medida.