Biden advierte a Putin que Estados Unidos está “preparado” para otros escenarios más allá de la diplomacia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este sábado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que si bien EE.UU. está preparado para la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, se encuentra "igualmente preparado" para escenarios distintos a la diplomacia.

La UE aconseja a su personal no esencial salir de Ucrania ante las advertencias de EEUU de un ataque inminente de Rusia

Saber más

Biden y Putin mantuvieron este sábado una charla para tratar la situación en Ucrania ante la escalada de la tensión en la zona, después de que más de una decena de países –entre ellos EEUU– aconsejaran a sus conciudadanos abandonar el país ante la amenaza de una inminente invasión rusa.

La llamada, según ha informado la Casa Blanca, duró una hora y dos minutos y supone la primera conversación directa entre los dos líderes desde el 30 de diciembre, cuando Biden y Putin dejaron patentes sus diferencias sobre Ucrania. Este viernes, EEUU pidió a sus ciudadanos que abandonaran territorio ucraniano en las próximas 48 horas ante la "posibilidad clara" de que Rusia atacara el país durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el 20 de febrero en Pekín.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también charló este sábado con Putin, en una conversación telefónica en la que le advirtió que "el diálogo sincero no es compatible con la escalada" militar. La conversación se produce pocos días después de la visita de Macrón a Moscú y en ella se aludió a "las condiciones de seguridad y estabilidad en Europa", según un comunicado de la presidencia gala.

Fuentes del Elíseo indicaron que Putin reiteró a Macron que sus intenciones en Ucrania no son ofensivas. París ha recibido estas declaraciones con "prudencia" puesto que el despliegue militar en la frontera ucraniana es "consecuente" y está "listo para el ataque". "No damos a Rusia un cheque en blanco, tenemos que mantenernos vigilantes. No hay signos de que vayan a pasar a la ofensiva, pero estamos atentos para prevenir lo peor", señalaron las fuentes francesas, mucho menos tajantes que Washington.

París considera que Putin todavía no ha tomado una decisión sobre un posible ataque a Ucrania, lo que justifica el diálogo que mantiene Macron con su homólogo ruso, al tiempo que se mantiene atento para verificar que sus palabras se corroboran sobre el terreno.

Por su parte, Rusia ha declarado que no tiene intención de invadir Ucrania y que la concentración de tropas en su territorio es un asunto de su soberanía que no afecta a nadie. En estos momentos, Moscú tiene concentrados a más de 100.000 soldados cerca de las fronteras ucranianas y lleva a cabo maniobras en la vecina Bielorrusia y en el mar Negro.

Entre tanto, más de 5.000 personas participaron este mismo sábado en la Marcha por la Unidad en Kiev para mostrar su disposición a resistir ante una eventual agresión rusa. En la manifestación, que transcurrió sin incidentes, se pudieron ver banderas ucranianas y carteles con los lemas 'Fuera de Crimea, fuera del Donbás, ocupante moscovita', 'Gloria a Ucrania, gloria a los héroes' y 'Crimea es Ucrania', entre otros. Al frente de la comitiva, los manifestantes desplegaron una pancarta en la que se leía que "los ucranianos resistirán".

Biden convocó anoche una videoconferencia con el presidente francés, en la que también estuvieron los principales líderes de Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá, Polonia, Rumanía, la Unión Europea y la OTAN, en la que se reiteró la voluntad de actuar de forma conjunta en caso de un hipotético ataque ruso a Ucrania y de adoptar sanciones "duras" contra Moscú.

Con información de EFE y elDiario.es

AB