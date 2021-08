Biden sobre Afganistán: "No hay manera de evacuar tanta gente sin dolor y pérdida"

Tras un nuevo día de caos, desesperación y violencia alrededor del aeropuerto de la capital de Afganistán, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió este domingo a defender la retirada militar, ratificó que esperan terminar las evacuaciones para el 31 de agosto y aseguró que "no hay manera de evacuar tanta gente sin dolor y perdida", poco después que se conociera que siete personas murieron ayer en esa aglomeración en Kabul.

EEUU ordena a las aerolíneas comerciales asistir en la evacuación de los afganos

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Biden aseguró que los evacuados por Estados Unidos ya alcanzan los 33.000, 28.000 de ellos desde el 14 de agosto cuando la toma talibán de la capital afgana era ya una realidad inevitable. Solo este fin de semana, abandonaron el país en aviones norteamericanos 11.000 personas.

Originalmente, el Gobierno de Biden habló de 60.000 personas que deben evacuar, lo que parece difícil, sumado a las decenas de miles de afganos desesperados que se concentran bajo un calor sofocante alrededor del aeropuerto de Kabul pidiendo una vía de escape.

"Nuestra esperanza es que no tengamos que extender" el plazo del 31 de agosto, dijo Biden y, por primera vez, dejó abierta la puerta a una postergación: "Me imagino que habrá discusiones sobre cuánto podremos mantener este proceso."

Sin embargo, aclaró: "Nuestra prioridad en Kabul es sacar a los ciudadanos estadounidenses del país lo antes posible y de la manera más segura".

Una vez más, el mandatario dejó en claro que Estados Unidos no controla la situación general y que, aunque sigue en dominio del aeropuerto, los talibanes dominan la capital afgana y son ellos los que permiten el acceso a la zona, dado un acuerdo previo entre el movimiento islamista y Washington, que siguen en contacto para coordinar estos pasos.

"Déjenme ser claro, la evacuación de miles de personas desde Kabul va a ser difícil y dolorosa no importa cuándo la hubiésemos empezado. No hay manera de evacuar a tanta gente sin dolor y pérdida...mi corazón sufre por esa gente", sostuvo el mandatario en medio de una creciente lluvia de críticas por cómo organizaron la retirada y por no haber pronosticado cuán rápido caería el Ejército y el Gobierno afganos y avanzarían los talibanes sobre todo el país.

En una nueva evidencia del descontrol que existe en el aeropuerto de Kabul pero también en el proceso integral de retirada, el Gobierno de Estados Unidos reclutó este domingo a varias de las principales compañías aéreas comerciales estadounidenses para sumarse a las evacuaciones.

CRM con información de la agencia Télam