Borrell teme “una guerra completa” en Líbano tras la oleada de ataques israelíes: “El peor escenario se está materializando”

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó este lunes preocupación por la escalada de tensiones entre Israel y el Líbano e instó a los líderes reunidos esta semana en la ONU a mediar para evitar “una guerra completa”.

El jefe de la diplomacia europea mantuvo este lunes reuniones informales con los cancilleres europeos en los márgenes de la Asamblea General, en Nueva York, y dijo que un tema central fue el intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah y la incapacidad del Consejo de Seguridad para “tomar decisiones”.

En un encuentro con medios tras esa reunión, Borrell abordó los últimos acontecimientos en el conflicto en Oriente Medio y sentenció: “Aún esperamos y trabajamos para frenar esta escalada, pero el peor escenario, tengo que decirlo, se está materializando y las peores expectativas se están haciendo realidad”.

Señaló que desde el martes pasado en Líbano han muerto 500 personas y resultado heridas 4.400, muchas mujeres y niños, lo que consideró un “precio inaceptable” y “una situación de guerra”, aunque no haya habido una invasión terrestre, que exige “renovar los esfuerzos de mediación diplomática”.

“Y aquí en Nueva York es el momento de hacerlo, todo el mundo debe poner toda su capacidad en parar este camino hacia la guerra”, advirtió, destacando que “el camino hacia la paz empieza con un solo paso, el alto al fuego en Gaza”.

“Seguimos pidiendo el cese al fuego inmediato en la Línea Azul y en Gaza. No son diferentes, están entrecruzados: lo que está ocurriendo en Gaza está desencadenando otros escenarios de guerra en Líbano, en el Mar Rojo (...) y en Cisjordania, llamadas Judea y Samaria abiertamente por las autoridades israelíes”, dijo.

Preguntado por la capacidad de Estados Unidos de influir en Israel, Borrell reconoció que hasta ahora la diplomacia “no ha podido parar la guerra” y afeó que “en la negociación, ambas partes están procrastinando”.

Y refiriéndose a conflictos pasados en Líbano, recordó que “la presión diplomática se unió a, digamos, medidas de incentivo. Y por ahora ese no es el caso. ¿Por qué debería cambiar mi comportamiento si no pago multas, por qué debería cambiar si no hay consecuencias? Esta semana hablaremos de ello”, apostilló.

Además, Borrell mencionó una cena de diplomáticos celebrada el domingo por la noche sobre “las perspectivas de paz en Oriente Medio” y señaló que uno de los asistentes, sin identificar, dijo que hay que “empezar a hablar de la solución política sin esperar el alto al fuego porque quizás no llegue nunca”.

Asimismo, dijo que debe entenderse “quién hace qué” en el conflicto, consideró “evidente la influencia de Irán en la política libanesa” y vio esencial que la UE mantenga “líneas de comunicación” con Irán, confirmando que se reunirá con su homólogo iraní esta semana para “hablar de todo, y particularmente del pacto nuclear”.

EFE/elDiario.es

IG