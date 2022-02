Casa Palanca, una iniciativa para dar refugio a mujeres periodistas en Cuba

“Cuba es un país bastante mal contado'', dice Marta María Ramirez, periodista cubana desde La Habana. Ella es parte de la veintena de mujeres que como periodistas independientes y autónomas comenzaron a reunirse hace seis meses. De esas charlas surgió Casa Palanca, un espacio-refugio para garantizar la seguridad y el ejercicio de la profesión.

“Nos reunimos en torno a los problemas que tenemos como mujeres cubanas y periodistas. Nos planteamos primero hacer una campaña de visibilización y convocar a un crowfunding para lograr un refugio de y para mujeres en un país que es machista y que usa la complicidad del Estado y de la gente para invisibilizar a las mujeres”, cuenta a elDiarioAR.

El ejercicio del periodismo es parte del problema que relata Ramírez y que denuncian otras periodistas. “En 2020 el oficio pasó a ser de un oficio legal a uno ilegal, al estar expresamente prohibido en el ejercicio del trabajo de cuenta propia, como le dicen en Cuba a los se pueden hacer en la esfera privada. Pasamos de estar en ese limbo a ejercer la profesión en un ámbito paralegal. Los medios y periodismo independiente casi no existen. Y eso no es malo para el ego de los periodistas sino para la gente que busca la información que no sale en los medios estatales. Cuba es un país bastante mal contado dentro de toda la polarización. Tiene los medios oficialistas que son todos miembros del Partido Comunista, el único. Todos están asociados a algún tipo de organismo estatal o de gobierno. No es lo que se entiende exactamente como periodismo”, detalla Ramírez.

Las mujeres periodistas que trabajan fuera del radar estatal denuncian persecución estatal, violencia psicológica, amenazas, campañas y mensajes de desprestigio, bloqueos de información y retención de material de trabajo. Muchas veces han sido obligadas a desnudarse ante oficiales como parte de protocolos de interrogatorios policiales, como lo cuenta esta nota de la revista El Estornudo. ARTICLE 19 -la organización independiente de Derechos Humanos para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión- documentó al menos 373 casos de agresión contra periodistas independientes cubanas en 2020 y 2021 . El arresto domiciliario y las detenciones arbitrarias son dos de sus formas más comunes. Ayer, sin ir más lejos, El Toque -otro medio cubano independiente- denunció que dos de sus periodistas habian sido citadas a interrogatorios en unidades policiales. La historia se puede leer en su cuenta de Twitter.

En el ejercicio de la profesión en Cuba hay pocas mujeres, cuenta Ramírez. “No se puede ejercer el periodismo que nos gustaría. Hay pocas mujeres y los riesgos que se corren a nivel estatal son altos. No hay licencia de maternidad, baja por cuidados de les hijes o la familia, no hay jubilación. No tenemos garantías y a eso se le suman las presiones de la clase política por sus sesgos. Todo hace que se termine abandonando la profesión y el efecto es que Cuba esté aún peor contada”.

“Con Casa Palanca lo que queremos es rescatar a algunas de las mujeres que han tenido que abandonar la profesión y que tengan un espacio para trabajar y producir una nota en paz que incluso incluya un espacio de cuidado para sus hijes. Somos unas veintena de mujeres de distintas ideologías y creencias y de distintas generaciones que integran la realidad cubana. Solas no hubiéramos logrado esta visibilidad. Porque Cuba es un país que olvidó la cultura cívica y sus herramientas, que fueron borradas a golpe de autoritarismo y también a golpe de paternalismo. Hay que esperar que el Estado haga todo cuando crea y cuando sea conveniente. Todo cuesta, sobre todo cuando viene acompañado de un miedo real. Sin las 40 mujeres que escribimos al parlamento exigiendo una ley contra la violencia machista sin todas esas voces individuales no habríamos llegado hasta aquí”.

La campaña para donar fondos es en este link de Verkami, un sitio seguro incluso al bloqueo de los Estados Unidos. El objetivo es reunir 25 mil dólares para comprar y fundar un espacio en La Habana donde las periodistas puedan reunirse, trabajar, cuidarse y recibir a otras mujeres que lo necesiten, incluyendo a sus hijos. Para colaborar hay tiempo hasta el 18 de febrero.

