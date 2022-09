Desde hoy, un newsletter de Martín Sivak sobre el domingo en elDiarioAR

“Hoy es cuando” es el título de la carta que Martín Sivak envió al cierre de esta difícil semana a las y los socios de elDiarioAR. A partir de hoy, les llegará todos los domingos a las 9 de la mañana a aquellas personas que han decidido apoyar económicamente a este proyecto periodístico que hacemos desde diciembre de 2020.

Una manera de tomarse un tiempo para explicar lo que hacemos a diario desde la redacción de elDiarioAR y contar qué encontrarán en la edición del domingo que, como en la tradición de la prensa gráfica, es un día de lectura en profundidad sobre lo que ha sucedido durante la semana.

Esta primera entrega llega en una de las semanas más difíciles de la historia democrática de la Argentina con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la República. En el texto, Martín -como director periodístico- hace un repaso del hecho y explica la cobertura periodística de urgencia y en profundidad que hicimos.

elDiarioAR es un proyecto periodístico que, desde su fundación, intenta eludir las lógicas que se esperan y en las que están inmerso la mayoría de los medios no importa su tamaño. Esto significa atarnos los dedos para no tipear notas vacías o de contenido viral solo para mostrar estadísticas de visitas únicas que superen los millones mensuales pero nos alejen de lo que entendemos por el trabajo periodístico. Una decisión pensada no desde la lógica de Google si no desde lo que entendemos por la función de la prensa.

elDiarioAR es un modelo de negocio periodístico en el que la empresa no tiene socios ocultos ni defiende intereses de empresas o políticos intermediados por la pauta publicitaria. Es una pyme argentina con un socio mayoritario español -elDiario.es-, que ha implementado este modelo en España con un éxito en el modelo de membresía a nivel internacional que este mes cumple 10 años. Es decir un medio en el que el aporte económico de sus asociados supera al ingreso de publicidad, lo que le permite hacer “un periodismo sin ataduras”. Es lo que también hacemos en Argentina.

Como hemos dicho siempre, nuestro contenido siempre será abierto, pero esta vez habrá algo exclusivo para socias y socios como una manera de profundizar el vínculo y la idea de generar un medio de comunicación hecho por periodistas y lectores. Hacemos este diario con el objetivo de ofrecer la mejor información para comprender la complejidad de esta realidad que, esta semana, sufrió la violencia directa en un país que había dicho Nunca Más. Nuestro compromiso se renueva hoy con este envío. El apoyo económico de cada persona que nos lee es la vía para que podamos mantener esa idea inicial: aportar nuestra experiencia y trabajo para fortalecer una sociedad democrática.

Si te interesa apoyarnos, lo podés hacer desde este link.

SH