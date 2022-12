Dos años de elDiarioAR: más para ser mejores

Hoy, 10 de diciembre, se cumplen 2 años de la primera publicación de elDiarioAR. El trabajo que hemos hecho en este tiempo está a la vista. Hemos logrado que un medio nuevo y digital se transforme en uno de referencia en un sistema de noticias dominado por grandes empresas y plataformas.

Tenemos una larga lista de logros y también de asuntos pendientes. No es fácil fundar un medio de cero. elDiarioAR es un diario que se basa en un modelo de negocio que busca invertir en periodismo cada peso que ingresa y que ningún anunciante condicione sus contenidos. elDiario.es de España -nuestro referente editorial y en el modelo de negocios- lo ha logrado. En sus diez años se transformó en un referente mundial de una empresa periodística sustentable. Mantener el último objetivo -el de no tener condicionamientos empresarios o políticos- no es menor. No fueron y no son tiempos fáciles para una pyme en la Argentina, una realidad que compartimos con la mayoría de las y los argentinos. La inflación, los problemas en la cadena de pagos y la dificultad del acceso al crédito son parte de la lista de obstáculos para crecer. Pero en estos dos años, y en especial en esta semana, ha quedado en claro que el periodismo que trabaja sin compromisos se necesita más que nunca. En los últimos cinco días hemos seguido el caso del viaje del Lago Escondido y también el desarrollo de la Causa Vialidad con criterios de publicación que se rigieron por la prioridad de dar las noticias chequeadas y que la información tiene que conocerse para que la audiencia acceda a ella no importa quién sea el o los protagonistas.

Por eso, en este primer balance de nuestros dos años, queremos hablar de las personas que nos han apoyado desde que en abril de 2021 lanzamos un sistema de membresía. Son ellas quienes creen en que hacer un periodismo sin condicionamientos es necesario. Con su aporte mensual o anual -de 690 pesos o 6.900 pesos, el equivalente a un kilo de papas y uno de bananas por mes- nos han asegurado la independencia a la hora de publicar. Son también a ellas a quienes les queremos agradecer.

Son más, pero son pocos. Con esta frase se podría cerrar el balance en cuanto a la cantidad de socias y socios. Ser más -mientras la mayoría de los medios han cerrado el año con bajas en el número de personas que pagan por sus contenidos- es un logro. En un contexto inflacionario global, las grandes empresas de comunicación del mundo -que solo muestra su contenido de calidad a quienes los pagan- debieron lanzar campañas agresivas de descuentos para que la caída de esa fuente de ingreso no sea grande.

Los contenidos de elDiarioAR siempre son -y serán- libres porque consideramos que la buena información debe circular para poder crear una sociedad más igualitaria. Pero para ejercer un periodismo sin condicionamiento necesitamos apoyo económico de muchas personas.

Desde elDiarioAR nos proponemos crecer en los próximos meses porque creemos que con nuestro trabajo tenemos algo para aportar y cambiar las situaciones de desigualdad, injusticia y mejorar la transparencia de los medios y el ecosistema de las noticias y la información con la que cada día millones de personas se alimentan y, a veces, se intoxican.

Pronto verán campañas en las que contaremos quiénes somos, cómo trabajamos y por qué necesitamos el apoyo económico de las y los lectores que quieren que exista un medio de comunicación sin intereses ocultos de empresarios o dirigentes políticos.

Quienes nos apoyan mes a mes, saben de qué estamos hablando y, esta vez, les vamos a pedir que cuando puedan, lo cuenten. De eso se trata también una comunidad.

Sabemos que no tenemos por delante una tarea fácil. Es un gran desafío para una redacción chica, pero consideramos que “el derecho a saber” es uno de los fundamentales y no puede ser un privilegio del periodismo ni mucho menos de los propietarios de los medios que pueden decidir qué se da a conocer y que no. Se trata de un derecho de las y los ciudadanos.

Por eso seguiremos sin pedir dinero para leer elDiarioAR, sino para que las noticias que publicamos se sepan, para que desde el rigor y la independencia transformemos el mundo juntos. Queremos que la información llegue a todas las personas, que quien quiera pueda leernos y que los mejores datos sean abiertos. Queremos hacer un periodismo necesario, de rigor y con valores como el que venimos haciendo con el apoyo hasta ahora de un pequeño gran grupo y al que se sumen miles de socias y socios. Por eso hoy, entre los festejos por estos dos años, te invitamos a sumarte.

SH