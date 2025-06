La comunidad LGTBIQ+ llena el centro de Washington en un Orgullo reivindicativo contra la agenda ultra de Trump

Si hay un asunto prioritario en la agenda de Donald Trump, ese es el combate contra la migración y contra las políticas de igualdad y diversidad. Desde su llegada al cargo, ha ido desmontando buena parte de la agenda DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), es decir, todo lo relacionado con favorecer la integración de minorías y la diversidad de género y orientación sexual.

“Deportado por ser fabuloso y gay, ¿qué te pasa, EEUU?”, se leía en una pancarta del cortejo latino durante la marcha del Orgullo Mundial 2025 celebrada este sábado en Washington D. C., desfilando por la calle 14. “Estos colores no huyen del fascismo”, decía otra, junto a una bandera trans.

Y es que, efectivamente, las reivindicaciones de las personas migrantes, amenazadas por la política de “deportaciones masivas”, también estuvieron presentes en el desfile.

En las primeras filas de la marcha se visibilizaban algunos de los colectivos más castigados por las políticas contrarias a la diversidad del presidente de EEUU: militares, policías y representantes del ámbito universitario.

En particular, estaban presentes miembros de la Universidad de Harvard, uno de los centros especialmente señalados por Trump en su ofensiva cultural contra la diversidad y la libertad de expresión.

Y todo ello rodeado de ruido —mucho ruido— del cortejo motorizado LGTBIQ+, habitual en las marchas del Orgullo en Estados Unidos.

Tal es el nivel de confrontación que Trump llegó a culpar a estas políticas del accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto Ronald Reagan, muy cerca de Washington, diez días después de su llegada a la Casa Blanca, en el que murieron las 64 personas que iban a bordo. Sin presentar pruebas, y en una declaración con tintes eugenésicos, afirmó que las políticas de diversidad aplicadas durante el anterior gobierno en los criterios de contratación de la Administración Federal de Aviación fueron parte de la causa del siniestro: “Estas no son personas que deberían estar haciendo este trabajo en particular. Serían muy buenas para ciertos trabajos, pero no son las personas adecuadas para este en concreto, especialmente”.

En algo más de cuatro meses en el cargo, el presidente de EEUU ha eliminado iniciativas de diversidad en el gobierno federal y en las fuerzas armadas, ha amenazado con retirar miles de millones de dólares en financiación y subvenciones a universidades, y ha presionado a grandes corporaciones para que desmantelen sus programas de diversidad, bajo la amenaza de perder contratos públicos.

Como parte de esa ofensiva contra las políticas DEI, ahora convertida en una prioridad económica y cultural de la Casa Blanca, la fiscal general Pam Bondi ha llegado a amenazar con abrir investigaciones y presentar cargos contra empresas e instituciones.

“Las instituciones que reciben dinero federal y, aun así, permiten el antisemitismo y promueven políticas divisivas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) están poniendo en riesgo su acceso a esos fondos”, declaró Bondi hace un par de semanas en un comunicado. “Este Departamento de Justicia no tolerará violaciones de los derechos civiles. La inacción no es una opción”.

Pero, frente a eso, miles de personas llenaron el centro de Washington D. C., a escasos metros de la Casa Blanca, para celebrar un Orgullo reivindicativo contra la agenda ultra de Trump.