Trump amenaza a Musk con “graves consecuencias” si apoya a candidatos demócratas en 2026

El presidente Donald Trump advirtió este sábado que habrá “consecuencias graves” si su hasta ahora nuevo mejor amigo, Elon Musk, financia a candidatos demócratas que compitan contra republicanos que voten a favor del su mega ley fiscal, calificada por “abominación” por el dueño de Tesla.

“Si lo hace, tendrá que afrontar las consecuencias”, ha dicho Trump en una entrevista telefónica con NBC News, aunque no explicó en qué consistirían esas consecuencias: “Tendrá que pagar consecuencias muy graves si lo hace”.

El presidente de EEUU también aseguró que no tiene ningún interés en reparar su relación con Musk tras el enfrentamiento público entre ambos esta semana. “No”, respondió tajante. ¿Su relación con el CEO de Tesla y SpaceX ha terminado? “Supongo que sí”, respondió.

Trump también dijo no tener previsto hablar con Musk próximamente. “Estoy demasiado ocupado con otras cosas, no tengo intención de hablar con él”. Trump también acusó a Musk de ser “irrespetuoso con la Presidencia” de EEUU: “Creo que es algo muy grave, porque está siendo muy irrespetuoso. No se puede faltar el respeto al cargo de presidente”.

El jueves, Musk lanzó una serie de publicaciones en X contra el presidente, incluida una —que luego eliminó— en la que destacaba los antiguos vínculos entre Trump y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Eso es viejo”, dijo Trump, “hasta el abogado de Epstein dijo que yo no tenía nada que ver. Es noticia vieja”

Este sábado, Trump dijo que no ha pensado más en la posibilidad de romper los acuerdos públicos con empresas de Musk. “Podría hacerlo, pero no, no lo he considerado”.

Trump también respondió a llamamientos de aliados externos, como Steve Bannon, que han pedido investigar los negocios de Musk y su historial en materia migratoria. El presidente de EEUU dijo a NBC News que “no es algo que tenga en mente ahora mismo”.

Según Trump, la disputa con Musk ha ayudado a visibilizar las ventajas de su proyecto de ley: “Creo que, en realidad, Elon ayudó a mostrar las virtudes del proyecto, porque hizo que personas que no estaban tan atentas empezaran a enfocarse, y ahora ven lo bueno que es. Así que, en ese sentido, fue un gran favor. Pero creo que Elon… en fin, es una pena que esté tan deprimido y con el corazón roto.”

