Estados Unidos culmina su salida de Afganistán tras 20 años de ocupación

La guerra de dos décadas de Estados Unidos en Afganistán ha llegado a su fin. El Ejército estadounidense ha cerrado su puente aéreo con Kabul y ha abandonado la capital controlada por los talibanes, quienes lo han celebrado con disparos al aire.

Naciones Unidas prevé una mayor crisis humanitaria en Afganistán tras el cese de evacuaciones

Saber más

Este 31 de agosto expiraba el plazo marcado por Joe Biden para la retirada de las tropas estadounidenses, que el presidente de EEUU decidió mantener pese a la presión de los aliados europeos para extender el calendario. El Pentágono había guardado silencio sobre las operaciones finales y no había especificado cuándo se completaría la salida.

Apenas unas horas antes de esa fecha final, este lunes por la mañana, el Ejército estadounidense había interceptado cohetes dirigidos al aeropuerto de la capital afgana, cuyo lanzamiento se ha atribuido el ISIS. Un día antes, las autoridades estadounidenses informaron de un bombardeo con un dron contra un vehículo del ISIS que representaba una amenaza "inminente". Según publica The Washington Post citando a familiares de los fallecidos, el ataque causó 10 muertes civiles y el Pentágono dice que lo está investigando.

A lo largo de estos días, EEUU ha advertido de que era posible que se produjeran más ataques como el del pasado jueves, cuando un devastador atentado a las puertas del aeropuerto mató a decenas de civiles afganos y a 13 militares estadounidenses, convirtiéndose en el día más mortífero para las tropas estadounidenses en Afganistán en más de una década. El portavoz del Pentagono, John Kirby, había repetido este lunes que el nivel de amenaza era "real", "activo" y "específico" ante un posible ataque.

Biden prometió venganza contra los autores del atentado, a quienes aseguró que los perseguirá y los hará pagar. El sábado, el Pentágono anunció un ataque que acabó con la vida de dos supuestos miembros del ISIS de "alto perfil". Para algunos analistas, la violencia vivida en la capital afgana en los últimos días subraya los peligros que se avecinan para un país ya azotado por la inseguridad y una crisis humanitaria.

Las últimas evacuaciones

Los países aliados han concluido sus operativos en los últimos días, entre ellos Reino Unido, Francia o España. El ritmo de las evacuaciones desde Kabul se había ralentizado respecto a jornadas anteriores, pero las operaciones han continuado. Este lunes, un flujo constante de aviones militares de EEUU continuaba llegando y saliendo del aeropuerto.

El objetivo de la evacuación de Estados Unidos se ha centrado cada vez más en sacar a los últimos estadounidenses. Este domingo, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, dijo que había 300 estadounidenses que todavía estaban esperando ser evacuados de Kabul. El subdirector de Logística del Estado Mayor, el general Hank Taylor, había dicho que la atención se centraba en la seguridad de las tropas estadounidenses que todavía estaban en Kabul, pero que seguían teniendo capacidad para evacuar a los afganos hasta el final.

Los diplomáticos de EEUU que quedaban en Afganistán comenzaron a abandonar el país este lunes. Estados Unidos ha dicho que no tiene intención de contar con una presencia diplomática permanente en el país a partir del 1 de septiembre, después de culminar las evacuaciones y su retirada.

En las últimas horas de la presencia militar estadounidense, las escenas de caos y desesperación que se han sucedido en el aeropuerto desde la victoria talibán con miles de personas intentando salir del país en los vuelos de evacuación han dado paso a otras de calma y resignación. Este lunes, según The New York Times, unos cientos de personas esperaban fuera del perímetro del aeropuerto, pero los talibanes que custodiaban la zona los mantuvieron a una distancia significativa. Según The Associated Press, los talibanes reforzaron su cordón de seguridad en torno al aeropuerto tras el atentado, desalojando a grandes cantidades de personas que querían huir.

Según la Casa Blanca, aproximadamente 116.700 personas han sido evacuadas de Kabul desde el 14 de agosto, una cifra que incluye a evacuados por países distintos a EEUU. Pero se teme que muchos miles de afganos vulnerables que trabajaban para las misiones de Estados Unidos y la OTAN se hayan quedado atrás y son comunes los testimonios de miedo, dolor y rabia entre quienes dicen sentirse abandonados tras el fin de las evacuaciones internacionales.

Este domingo, el Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado firmado por cerca de 100 países, así como por la OTAN y la Unión Europea, diciendo que habían recibido "garantías" de los talibanes de que las personas con documentación podrían irse una vez que las tropas estadounidenses abandonen Kabul y prometen que seguirán emitiendo los documentos necesarios para que esas personas puedan salir de Afganistán.

Los talibanes han dicho que permitirán viajar con normalidad una vez que EEUU ha completado su retirada y ellos asuman el control del aeropuerto. Sin embargo, sigue sin estar claro cómo van a gestionar el aeropuerto y qué compañías aéreas comerciales comenzarán a volar, dadas las continuas preocupaciones de seguridad, recuerda la agencia AP.

De cara a una reunión del Consejo de Seguridad celebrada este lunes, Francia y Reino Unido han propuesto la creación de una zona segura en el aeropuerto bajo control de la ONU que permita continuar las evacuaciones desde Afganistán, según adelantó el domingo el presidente francés, Emmanuel Macron. En ella, se aprobó –sin unanimidad– una resolución sobre Afganistán centrada en la salida segura de los afganos del país, en la ayuda humanitaria y en el rechazo del terrorismo, que contó la abstención de China y Rusia y fue criticada por su débil condena de las violaciones contra los derechos humanos. Para Francia, uno de los países que apadrinaron la resolución junto al Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda "los ojos de todos los afganos están mirando este Consejo y esperan un apoyo claro de la comunidad internacional y esta falta de unidad es una decepción para nosotros y para ellos", dijo la representante de este país, Nathalie Estival-Broadhurst, de acuerdo con Efe.

Este lunes, un avión que transportaba medicamentos y suministros sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aterrizado a mediodía en Afganistán. Se trata del primer envío de suministros médicos que toma tierra en el país desde que este quedó bajo el control de los talibanes. "Los organismos humanitarios, como la OMS, se han enfrentado en las últimas semanas a enormes dificultades para enviar a Afganistán suministros que salvan vidas debido a las limitaciones de seguridad y logística", explica la agencia en un comunicado, donde pide "urgentemente" un puente aéreo humanitario "fiable".

Empieza una crisis "mucho mayor"

Una vez que las evacuaciones áreas han llegado a su fin, el peor de los escenarios que maneja la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) es que hasta medio millón de afganos podrían huir de su país para finales de año, especialmente a los países vecinos, según explicó el viernes en una rueda de prensa la número dos de la agencia, Kelly Clements.

"Aunque no hemos visto grandes flujos de salida de afganos en este momento, la situación dentro de Afganistán ha evolucionado más rápidamente de lo que nadie esperaba", dijo Clemens, quien indicó que en los últimos días se ha producido un "pequeño repunte" en el flujo hacia Pakistán. La agencia ha reiterado que quienes huyen deben poder ejercer su derecho a buscar protección internacional y las fronteras deben mantenerse abiertas para ellos con este fin.

"Los que se apresuraron a buscar una plaza en los vuelos de evacuación del aeropuerto de Kabul son los mismos que pueden acercarse a nuestras fronteras en las próximas semanas y meses. Hemos mostrado nuestra compasión y solidaridad con los afganos en los últimos días. Sigamos haciéndolo", ha dicho este lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Grandi ha alertado de que, cuando las imágenes de las personas agolpadas en el aeropuerto de Kabul se desvanezcan de las pantallas, una crisis humanitaria "mucho mayor" va a comenzar en un país donde viven 39 millones de personas.

Alrededor de 3,5 millones de personas ya se han visto desplazadas por la violencia dentro de Afganistán, más de medio millón desde comienzos de 2021. Millones de personas necesitan ayuda urgentemente. "Algunos afganos siguen desplazados internamente, mientras que otros están empezando a encontrar el camino de vuelta a casa tras los combates. Todos dependen de programas humanitarios que necesitan ser ampliados, y rápidamente".

Muchas personas tienen dificultades porque las condiciones de vida se han endurecido y los precios de los alimentos han aumentado. Algunos bancos abrieron el domingo en Kabul y se formaron largas colas ante sus puertas.

A pesar de las promesas de los talibanes sobre una "amnistía general", muchos afganos siguen teniendo miedo por su seguridad, o ante la posibilidad de vivir una mayor inestabilidad. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dice haber recibido "informes creíbles" de graves violaciones del derecho internacional humanitario y de abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en muchas zonas bajo control efectivo de los talibanes, entre ellas, ejecuciones sumarias de civiles y de miembros fuera de combate de las fuerzas de seguridad nacionales afganas, así como restricciones a los derechos de las mujeres.

"A partir del 1 de septiembre, vamos a seguir la situación de las personas que están en riesgo por su trabajo y por su perfil de sufrir persecución por parte de los talibanes, y pidiendo vías legales y seguras para que puedan salir de Afganistán", dice a elDiario.es Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional España. "No vamos a perder de vista la situación de las personas que han salido de Afganistán una vez los focos mediáticos se apaguen para que tengan un protección internacional y una acogida digna".

Fin a 20 años de guerra

Los últimos soldados estadounidenses se han retirado del país, poniendo fin al conflicto militar más largo de EEUU, que comenzó hace 20 años en represalia por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y termina con los talibanes de vuelta en el poder.

"El balance, globalmente, es increíblemente lamentable", dice Cacho. "Desde el elevadísimo número de víctimas civiles de los últimos 20 años, la impunidad absoluta con la que todos los grupos armados, el Ejército afgano y las fuerzas extranjeras en el país han cometido violaciones de derechos humanos en el país sin ninguna consecuencia, por no mencionar que hasta hace pocos días se seguía devolviendo a personas afganas solicitantes de asilo, sobre todo desde Irán, pero también desde países europeos".

"Los pocos avances que ha habido en el país, la participación de las mujeres en el gobierno por ejemplo, es muy difícil que se vayan a mantener", critica la representante de AI. "Y los últimos días es la misma tónica, mucho de cal y un poquito de arena: salvamos los esfuerzos de los países por sacar en un contexto muy complicado a las personas de allí y acogerlas en otros países, pero el resto es todo cal: desde la falta de planificación en la retirada que ha producido que no solo se hayan quedado muchísimas personas en tierra que son casos de asilo de manual, hasta el siguiente incremento de muertes por ataques terroristas".