“Días de caos”: Trump vuelve a Washington para terminar el trabajo

Donald Trump afirmó que sería un “dictador” el “día uno” que pisara la Casa Blanca para desplegar implacablemente su agenda. El día uno ya llegó y promete ser el primero de muchos de los “días de caos” que vaticinó Steve Bannon, exasesor del republicano y referente de la extrema derecha. Este lunes el presidente 45 se convertirá en el 47 y volverá a tomar las riendas del país después del interregno de Joe Biden.

El republicano tendrá que disputarse el protagonismo con el frío extremo que se espera para la jornada y que obligó a celebrar la toma de posesión a puerta cerrada. Trump jurará el cargo bajo la cúpula del Capitolio, en la Rotonda. Con esto, ya compartirá dos paralelismos con Ronald Reagan: el intento de magnicidio y la toma de posesión a puerta cerrada debido a las bajas temperaturas. Aun así, Trump mantendrá su singularidad al ser el primer criminal convicto que pronuncia las 35 palabras del juramento inaugural.

Los seguidores de Trump, muchos de los cuales habían viajado expresamente a la capital para verlo en directo, tendrán que conformarse con seguir la retransmisión en directo que se hará en el estadio Capitol One. El pabellón tan solo tiene capacidad para unas 20.000 personas y se han dispensado más de 220.000 invitaciones. Para no decepcionar a su público, Trump modificó el recorrido del desfile tradicional por la Avenida Pensilvania hacia el Capitol One.

La lista de invitados a la ceremonia es un reflejo de las fuerzas que rodean a Trump. Por un lado, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg encabezarán la comitiva de ejecutivos de las tecnológicas de Silicon Valley que se forjaron un lugar en la corte del magnate. Por otro, habrá espacio de sobras para líderes de la extrema derecha a escala internacional. Trump invitó a la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el populista británico, Nigel Farage, el analista Éric Zemmour, el belga Tom Van Grieken, el exprimer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y el líder de Vox, Santiago Abascal, entre otros.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ya confirmó que asistirá, mientras que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro no podrá viajar a Washington porque tiene el pasaporte suspendido mientras se le investiga por imitar el libro de estilo de Trump: evitó reconocer la derrota electoral contra Lula da Silva en las elecciones de 2022.

Trump invitó al presidente de China, Xi Jinping, como una muestra de la voluntad para “mantener un diálogo abierto” con su principal competidor, tal como explico en la cadena FOX. Pero detrás de esa supuesta buena intención se esconde el ego del magnate, quien quiere proyectar la imagen de un líder fuerte que se hace respetar. Debido a que la inusual invitación pilló al gobierno chino con la guardia baja, quien finalmente asistirá al evento es el vicepresidente Han Zheng.

El viernes, a tres días de la inauguración, Trump mantuvo una conversación telefónica con Xi Jinping para hablar sobre la situación de TikTok, el tráfico ilegal de fentanilo - que sigue causando estragos en Estados Unidos-, las relaciones comerciales y Taiwán. La llamada se produjo el mismo día que el Supremo estadounidense avaló la ley que obliga a la compañía china ByteDance a vender TikTok so pena de ser prohibida en Estados Unidos. Trump calificó la llamada como “muy buena”, en un comentario en su red social Truth, mientras que en un comunicado oficial el gobierno chino indicó que “los dos presidentes esperan un buen comienzo de la relación chino-estadounidense durante la nueva presidencia estadounidense”. El CEO de TikTok, Shou Chew, también asistirá.

Las ausencias de este lunes también serán notorias. Dos mujeres, Michelle Obama y Nancy Pelosi, no asistirán a la inauguración de una administración marcadamente contraria a los derechos de las mujeres. Ni la esposa del expresidente Barack Obama - quien sí asistirá -, ni la expresidenta de la Cámara de los Representantes han dado una explicación.

Después de jurar el cargo y antes de asistir a los tres bailes de gala, se espera que Trump firme las primeras órdenes ejecutivas. El republicano prometió llevar a cabo una deportación masiva desde el día uno y muy probablemente algunas de las órdenes ejecutivas que firme este lunes tengan que ver con la inmigración. Estas podrían estar o bien relacionadas con reactivar la construcción del muro o la suspensión de la admisión de refugiados.

Redadas contra los migrantes indocumentados

Thomas Homan, el “zar de la frontera” designado por Trump, explicó el viernes en una entrevista en la FOX que el martes habrá redadas contra los migrantes indocumentados en todo el país. “Habrá grandes redadas en todo el país. Chicago es solo uno de los muchos sitios. Tenemos 24 oficinas sobre el terreno en todo el país. El martes, el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) finalmente saldrá a hacer su trabajo. Vamos a quitarle las esposas a ICE y dejar que arresten a extranjeros criminales, eso es lo que va a suceder”, explicó. Aparte de Chicago, la cadena NCB publicó que también se planean llevar a cabo redadas en Washington DC.

Homan ha asegurado que irán a por los migrantes indocumentados que tengan antecedentes criminales. En los últimos días, el Congreso ha avanzado una ley para deportar a migrantes indocumentados por delitos menores. El texto, que aún es un borrador, prevé la deportación de las aquellas personas sin papeles que hayan sido acusadas o condenadas por infracciones como robar en un comercio. En la Cámara de los Representantes el documento pasó la votación con apoyo de los demócratas.

Otro de los escenarios donde la mayoría republicana ya ha estado avanzando trabajo para la nueva administración es en la persecución de las personas trans. La Cámara de los Representantes aprobó también un proyecto de ley para prohibir las mujeres trans en los equipos deportivos escolares femeninos.

Trump ha puesto en el punto de mira las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), además de que anunció que llevaría a cabo acciones ejecutivas para prohibir las mujeres trans en los deportes femeninos. Es probable que algunas de las órdenes ejecutivas que firme vayan en camino de consolidar las guerras culturales y contentar a sus parroquianos. Hay que ver qué pasa con los perdones presidenciales para los encarcelados por el asalto al Capitolio. Trump prometió indultos en el día uno, pero después matizó la afirmación diciendo que iría caso por caso.