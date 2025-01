Investidura de Trump: las 10 cosas que hay que saber

Donald Trump se convertirá este lunes en el presidente número 47 de Estados Unidos. Se espera una multitud de manifestantes y de simpatizantes, aunque la organización se plantea hacerla en el interior debido a las temperaturas bajo cero. Trump completará así su asombrosa remontada política. A continuación, toda la información sobre el horario, los asistentes y las celebraciones.

¿Cuándo es la investidura de Trump y dónde jurará el cargo?

La Constitución de EEUU no dice mucho sobre la ceremonia de investidura de los nuevos presidentes. Solo define el breve juramento de 35 palabras, así como la fecha y hora de la celebración: el 20 de enero al mediodía, de acuerdo con el horario de la Costa Este.

Pero a lo largo de los años se han ido acumulando muchas ceremonias y el presidente entrante ha querido cumplir con todas, en contraste con la investidura de Joe Biden hace cuatro años, que tuvo lugar en medio de la pandemia de la COVID y tras el intento de sublevación del 6 de enero.

Trump, que no asistió a la investidura de Biden, no ha escatimado en ceremonias para la suya. Ya se quejó de la decisión de la Casa Blanca de hacer ondear las banderas del Capitolio a media asta por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter. Las banderas volverán a ser izadas, de manera temporal, mientras dure la investidura de Trump.

La toma de posesión tendrá lugar el 20 de enero a las 12 del mediodía, según el horario de la Costa Este [las 2 de la tarde en el horario argentino], coincidiendo con el día de Martin Luther King Jr. Es la tercera ocasión en que la investidura presidencial de EEUU coincide con el festivo en homenaje al activista por los derechos civiles, que se celebra cada tercer lunes de enero (las otras dos coincidencias se dieron en la investidura de Barack Obama, en 2013; y en la de Bill Clinton, en 1997).

Los controles de seguridad se abrirán en torno a las 5 de la mañana (hora local) y los discursos comenzarán hacia las 11:30.

El presidente de la Corte Suprema de EEUU, John Roberts, tomará el juramento a Trump en la fachada oeste del Capitolio. Trump colocará su mano sobre una Biblia y recitará las 35 palabras [en el original inglés] del juramento presidencial: “Juro solemnemente que ejerceré con lealtad el cargo de presidente de Estados Unidos y que, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos”.

El juramento como vicepresidente de su compañero de fórmula, el senador por Ohio JD Vance, se habrá producido momentos antes.

¿Cuándo es el discurso de investidura de Trump y qué dirá?

El discurso de investidura de Trump vendrá después del juramento del cargo. En 2017, habló de una “masacre estadounidense” y esbozó algunas líneas de su programa “Estados Unidos primero”. Un discurso de 16 minutos en el que Trump ofreció una siniestra visión de Estados Unidos y prometió devolver al pueblo estadounidense el poder en manos de políticos que solo servían sus propios intereses.

Se espera que Trump hable de varias iniciativas políticas que ha prometido poner en marcha inmediatamente después de asumir. Entre ellas, el cierre de la frontera sur, el inicio de la que en sus propias palabras será la mayor deportación en la historia de EEUU, y el indulto a los insurrectos del 6 de enero, tanto los encarcelados como los que tienen abiertas causas judiciales.

No se sabe si al escenario llegará algo de la avalancha de órdenes ejecutivas que Trump ha prometido para su primer día. Aparentemente, entre esos decretos presidenciales se incluye terminar con los requisitos que favorecen a los vehículos eléctricos, prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y en el ejército, y lanzar el llamado “departamento de eficiencia” bajo la codirección de Elon Musk.

Trump también ha dicho que se moverá rápidamente para negociar una paz entre Rusia y Ucrania, aunque más recientemente amplió el plazo de un día que él mismo se había puesto y dijo que lo conseguiría en seis meses.

¿Cómo estará el tiempo en Washington?

La organización se está planteando que la celebración sea en el interior debido a las bajas temperaturas. Según el canal Weather Channel, el cielo está parcialmente soleado, la temperatura máxima será de -2 grados Celsius, y la mínima de -11.

¿Quién asistirá?

Entre los asistentes habrá directivos de empresas tecnológicas, ex presidentes y, posiblemente, algunos líderes extranjeros. En puestos de honor sobre el estrado probablemente estarán el CEO de TikTok, Shou Zi Chew; el CEO de Meta, Mark Zuckerberg; el CEO de Amazon, Jeff Bezos; y el CEO de X y de Tesla, Elon Musk. Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase, también fue invitado, pero según Bloomberg aún no se sabe si acudirá.

Se espera la asistencia de todos los expresidentes de EEUU vivos: Joe y Jill Biden; Bill y Hillary Clinton; así como George W. y Laura Bush. Barack Obama acudirá sin su esposa Michelle, que declinó la invitación.

El equipo de Trump ha invitado a varios líderes extranjeros, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y el presidente de Argentina, Javier Milei. La ex presidenta de la Cámara de Representantes y demócrata por California, Nancy Pelosi, dijo que no acudiría.

En cuanto al público, la policía del Capitolio de EEUU estima la afluencia en 250.000 personas con entrada y miles de manifestantes. Entrarán en servicio 25.000 miembros del ejército y la policía, además de todo el cuerpo policial de Washington DC, de 7.800 miembros de la Guardia Nacional, y de 4.000 agentes de todo el país.

Se dice que también asistirán Jake y Logan Paul, Theo Von, Amber Rose, Caitlyn Jenner y Megyn Kelly.

Una cita para los ultras

Trump ha enviado un nítido mensaje de quiénes son sus aliados al invitar a los jefes de Gobierno de la ultraderecha, como Milei, Orbán y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, como representantes europeos mientras ha obviado, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Pero no sólo lo ha hecho con los gobernantes sino que ha invitado a dirigentes políticos de la extrema derecha que están en la oposición, como Santiago Abascal (Vox), el líder de la Chega portuguesa, André Ventura, o el exprimer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que acaba de suceder a Meloni al frente del partido de los Reformistas y Conservadores (ECR).

También fue invitado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero la justicia ha rechazado su petición para poder viajar. El pasaporte de Bolsonaro está retenido desde el 8 de febrero del año pasado, cuando tanto él como varias personas de su entorno fueron objeto de una operación policial vinculada a una supuesta trama golpista para impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Qué empresas financian la celebración?

El Comité de Investidura de Trump-Vance ha recaudado hasta ahora más de 170 millones de dólares y se espera que superen los 200 millones de dólares, haciendo que parezcan poca cosa los 53 millones que Obama recaudó en total en 2009; y los menos de 24 millones que en 1997 recaudó Clinton (a pesar de que este comité ha organizado menos actos que los de investiduras anteriores).

Entre las empresas que más han aportado figuran las cinco mayores tecnológicas del mundo. Cada una de ellas donó al menos un millón de dólares. Microsoft duplicó su contribución habitual para llegar al millón de dólares. Google triplicó sus tradicionales 285.000 dólares para también llegar al millón. La industria automovilística ha mostrado su apoyo firme, con Toyota, Ford y General Motors entregando 1 millón de dólares cada una. Otros contribuyentes importantes han sido Pfizer, Hims & Hers, Intuit y Robinhood, con una donación de 2 millones de dólares. Lockheed Martin también se unió al club de los donantes millonarios.

¿Quién va a actuar?

El elenco de músicos abarca los estilos country y disco, con actuaciones de Carrie Underwood y de Lee Greenwood durante la investidura. El vocalista clásico Christopher Macchio, que cantará el himno nacional, expresó en la red social X su “profunda humildad y gratitud” por la oportunidad.

Jason Aldean y los Village People actuarán en el Baile de la Libertad durante las celebraciones nocturnas; Rascal Flatts lo hará en el Baile del Comandante en Jefe; y Gavin DeGraw, en el Baile Starlight.

La actuación de Billy Ray Cyrus y Kid Rock está programada para el mitin MAGA del domingo. El Comité de Investidura también ha prometido en el Baile de la Libertad un “músico invitado sorpresa” del que no se han dado más detalles.

¿Cómo lo celebrarán los seguidores de Trump?

Rompiendo con la tradición de concentrar en Washington DC todos los actos de la investidura, habrá varias fiestas en el club de golf de Trump en Virginia, con un espectáculo de fuegos artificiales el sábado visible solo para los asistentes al evento, a más de 32 kilómetros del Capitolio.

Este domingo habrá un mitin MAGA antes de la investidura en el Capital One Arena, donde se reunirán los seguidores de Trump. La Federación Conservadora Negra organiza otro baile no oficial en la víspera de la investidura con la presencia del rapero Waka Flocka Flame y del ex jugador de fútbol americano Antonio Brown.

Zuckerberg y los multimillonarios Miriam Adelson, Tilman Fertitta y Todd Ricketts también organizan una recepción antes de la investidura.

En la noche del lunes habrá tres bailes oficiales de investidura: el Baile del Comandante en Jefe, para los miembros del ejército; el Baile de la Libertad, con la actuación de los Village People, para los seguidores de Trump; y el Baile Starlight, para las personas que han donado grandes sumas de dinero. Son significativamente menos bailes que los de las últimas investiduras. Obama organizó 10 bailes en 2009 y Clinton acudió a 14 en 1997. Debido a la pandemia, Biden no asistió a ninguno en 2021.

¿Cuál es el programa completo de la investidura?

De acuerdo con el equipo de investidura de Trump-Vance, las celebraciones comienzan el sábado con una recepción y fuegos artificiales en el club de golf de Trump en Virginia, a lo que seguirá una recepción del Gabinete y la cena del vicepresidente. El domingo habrá una ceremonia de colocación de coronas en la tumba del soldado desconocido del Cementerio Nacional de Arlington y una “concentración de la victoria” en el estadio Capital One, antes de concluir con una cena a la luz de las velas.

El día de la investidura comenzará temprano con un servicio religioso en St John's, seguido del tradicional té con los Biden en la Casa Blanca. Tras la toma de posesión al mediodía, Trump intervendrá en sus primeros actos oficiales en la Sala Presidencial del Capitolio, asistirá a un almuerzo del Congreso organizado por el Comité Conjunto del Congreso para Ceremonias Inaugurales, pasará revista a las tropas en la escalinata de la fachada este, y por la en la avenida Pensilvania encabezará la procesión de regimientos militares ceremoniales y bandas de música.

El día concluirá con una ceremonia de firmas en el Despacho Oval, seguida de un discurso de Trump en los tres bailes de la investidura.

Las festividades concluirán el martes con un Servicio Nacional de Oración.

Qué más hay que saber

Con 78 años y 220 días, Trump es la persona de más edad en asumir la presidencia de Estados Unidos. Es cinco meses más viejo que Biden cuando juró el cargo en 2021.

Trump es el segundo presidente en la historia del país que regresa al cargo con un segundo mandato no consecutivo y tras una derrota anterior. El otro fue Grover Cleveland, el presidente número 22, vencido por Benjamin Harrison en su primera campaña de reelección. Cuatro años después de esa derrota, Cleveland logró la revancha y se convirtió en 1893 en el presidente número 24 de EEUU.

