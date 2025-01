Trump se queda sin su gran exhibición inaugural: la toma de posesión se hará dentro del Capitolio debido al frío extremo

El retorno triunfal de Donald Trump no podrá tener toda la épica que el republicano hubiera querido. Debido a las bajas temperaturas que se esperan para este lunes, la toma de posesión del futuro presidente estadounidense se realizará dentro del Capitolio, según confirmó el mismo Trump en su red Truth Social.

“Hay una ola ártica barriendo el país. No quiero ver a nadie lastimado o herido de ninguna manera. Las condiciones son peligrosas para las decenas de miles de agentes del orden, equipos K9 de la policía e incluso caballos, además de los cientos de miles de seguidores que estarán afuera durante muchas horas el día 20. (De todos modos, si decides venir, ¡vístete abrigado!). Por lo tanto, he ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se lleve a cabo en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos”, escribió Trump.

Tradicionalmente, la toma de posesión se celebra en las escalinatas del Congreso, pero al esperarse mínimas de -12 grados y máximas de -5, se trasladará a la Rotunda. La última vez que un presidente juró a puerta cerrada dentro del Capitolio fue Ronald Reagan cuando juró el cargo el 21 de enero de 1985. Ese día, al mediodía, el termómetro marcaba -13,9 grados.

Al celebrarse dentro del edificio, donde el espacio es más reducido, Trump explicó que se abría el estadio Capital One para quien quiera seguir en directo el acto. “Voy a unirme a la multitud en el Capital One después de jurar el cargo”, aseguró Trump. Ya que el republicano no podrá tener la foto con la multitud aplaudíéndolo en la explanada del Capitolio y a lo largo del Mall, la sacará dentro del estadio que tiene capacidad para unas 20.000 personas.

El vicepresidente de China, Han Zheng, y el presidente de Argentina, Javier Milei, son algunas de las personalidades que asistirán a la toma de posesión de Trump. El republicano ha extendido invitaciones a destacados líderes de la extrema derecha como la italiana Giorgia Meloni, el británico Nigel Farage, e incluso al líder de Vox, Santiago Abascal. El CEO de Tiktok, Shou Chew, se unirá a la corte de multimillonarios que siguen a Trump allá dónde va. Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg son algunos de los grandes ejecutivos de las tecnológicas de Silicon Valley que ocuparan un lugar privilegiado mientras Trump jure el acto.

El Comité Inaugural Trump-Vance ha recaudado más de 170 millones de dólares, una cifra récord gracias a las donaciones, numerosos ejecutivos tecnológicos y grandes fortunas. Microsoft, Google, Meta y Amazon son algunos de los gigantes tecnológicos que han aportado a la causa, aunque también hay compañías farmacéuticas y empresas como Ford.

