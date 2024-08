Ecuador: la vicepresidenta Abad denuncia al presidente Noboa por violencia (política) de género

La vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad (47 años de edad) presentó el lunes 12 de agosto ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por violencia política de género contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa (36 años). Además de al primer mandatario, la denuncia involucra a su asesora Diana Jácome, a la canciller Gabriela Sommerfeld y al viceministro de Gobierno Esteban Torres. La Vicepresidenta reúne como pruebas las disposiciones, decretos y oficios generados desde la Presidencia y la Cancillería nacionales, además de declaraciones de estos funcionarios, que Abad considera misóginas y atentatorias de su alta representación ganada en las urnas junto a Noboa y con la misma legitimidad democrática que el propio presidente.

La violencia política de género es considerada en Ecuador como una infracción electoral muy grave según el Código de la Democracia. Puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Abad y su defensa ejercida por los abogados Oswaldo Trujillo y Jéssica Jaramillo denunciaron hechos que incurren en lo tipificado en los numerales 1, 3, 7, 10, 11, 12 y 13 del Artículo 280.

Llegada antes que Noboa a la política, la vice Abad es empresaria como el presidente. Fue candidata en elecciones municipales que no ganó, pero ocupó un cargo en el gabinete del ex presidente Guillermo Lasso. Desde ahí trabó una alianza con Noboa, que los hechos han demostrado rápidamente bien efímera. El empresario liberal Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, magnate bananero que es el hombre más rico del país y que fue cinco veces candidato derrotado a la presidencia de Ecuador. Noboa Jr, que asumió por un breve período para completar el mandato 2021-2025 del renunciante Lasso, denunció que su vice Abad intenta truncar su carrera electoral con miras a los comicios del 9 de febrero de 2025 por medio de “un golpe de Estado”.

Memorial de agravios misóginos

Noboa se distanció de su vice en plena campaña electoral. El motivo nunca fue oficializado ni hecho público. Nadie lo sabe. Es el secreto mejor guardado del Ecuador“, declaró Fenando Larenas, exdirector del diario El Comercio. En la oposición afín al expresidente Rafael Correa se deja trascender que la pelea comenzó por el manejo de fondos durante la campaña. Pero oficialmente ni entonces ni después los candidatos a Presidente y Vice hablaron del tema.

Dado que en Ecuador el presidente puede asignar funciones a su vice, después de asumir la presidencia Daniel Noboa envió a Verónica Abad al Estado de Israel en calidad de embajadora pro paz de su gobierno cuando ya había sido iniciada antes, en octubre de 2023, la ofensiva militar israelí contra la organización arnada del movimiento islámico Hamas que todavía continúa.

No quedó ahí el desacuerdo. Una vez que asumió en noviembre de 2023 la presidencia, el 4 de diciembre Noboa nombró a su vice Abad embajadora en Israel, en medio de la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. En Ecuador, el presidente tiene la potestad de atribuirle funciones a su vice. La quería bien lejos del país. El quiebre fue total. Y denunciado por la vice ‘exiliada’ : “Aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de la República y haber ganado la elección ha sido un condena para mí, en mi condición de mujer, en mi condición de madre y en mi condición de política, puesto que he sido prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra, me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia, pero no contentos con esto, desde el gobierno y sus funcionarios se inicia un feroz campaña de desprestigio”.

No sorprende que Abad se convirtiera en una acérrima crítica del gobierno. Incluso, denunció una “persecución” en su contra orquestada desde el propio ejecutivo que incluyó el arresto de su hijo, Sebastián Barreiro, por presunto tráfico de influencias en la causa conocida como “Nene”. El sonado episodio tiene su desagravio en la denuncia que hace Abad de que en su condición de “vice presidenta de la República (sic) no he podido ejercer como me corresponde mis derechos, ni he podido garantizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia, puesto que he sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar”.

Y, luego, en una de las más vehementes opositoras. Se expresó públicamente en contra de Noboa cuando ordenó irrumpir en la embajada de México para retirar detenido al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba en esa sede diplomática asilado.

Más aún, después de que su partido Acción Democrática Nacional (ADN) designara a Noboa como su candidato oficial a la presidencia para las elecciones de febrero próximo. En la fórmula oficialista irá acompañado por María José Pinto, su actual secretaria del programa Crece Sin Desnutrición Infantil. Causalmente, un día después la vice Abad presentó su denuncia por violencia política de género ante el TCE.

El contraataque llegó el jueves 15 de agosto. Jácome, asesora del presidente, presentó una denuncia electoral contra Abad por tratar de usar la ley como un arma política contra el gobierno. En una presentación judicial, pidió al TCE que suspenda los derechos políticos de la vice y le aplique una multa. Incluso la ministra del Interior, Mónica Palencia apareció rechazando la denuncia y enarbolando la tesis del golpe rodeada de altos mandos policiales y aseguró que la fuerza pública no dejaría que esto ocurra. Palencia dijo que (Abad) “pretende hacerse con el poder de Gobierno y además inhabilitarlo (a Noboa) para ser candidato a la presidencia de la República. No lo vamos a permitir”.

Se sumaron otras voces. Horas antes, el ministro de Gobierno Michel Sensi Contugi, afirmó que la denuncia “es un burdo intento de desestabilización y constituye un descarado intento de golpe de Estado”. También, la canciller Sommerfeld, denunciada por Abad, expresó que “se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral, que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano”.

Un día después de estas declaraciones, el juez electoral Fernando Muñoz dictó una providencia en la cual dispuso que en el término de dos días la denunciante cumpla con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento de trámites del TCE. Esto es: los fundamentos de la denuncia, fundamentos del recurso, acción o denuncia, con expresión clara y precisa de los agravios que cause el acto, resolución o hecho y los preceptos legales vulnerados.

Ajedrez político ¿quién hará jaque mate?

Sin embargo, la pelea tiene mayores implicancias. Noboa debe pedir una licencia obligatoria cuando inicie su campaña electoral. Será reemplazado por su vice. La eventual situación encendió todas las alarmas en el gobierno. Temen que Abad haga estragos en su ambición de venganza.

Fuentes del correísmo han sostenido que Abad prometió a sus asesores que si llega a la presidencia eliminará las medidas económicas implementadas por Noboa, como el incremento del IVA o de los combustibles. Además, cambiaría a todo el gabinete y hasta revisaría el acuerdo con el FMI.

Desde el gobierno, afirman que la vicepresidenta busca granjearse el respaldo de la izquierda y amenaza con decretar un indulto para beneficiar a Correa, actualmente exiliado en Bruselas, tras ser condenado en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción. Aunque la oposición lo desmiente y sostiene que la vicepresidenta es una dirigente de ultraderecha con lazos con el Opus Dei y que no tiene nada que ver con el correísmo.

Si Abad quiere ser presidenta interina, la Constitución la avala. Podría gobernar entre octubre y hasta al menos el 9 de febrero, si Noboa gana o pierde en primera vuelta. Si el presidente va a un balotaje, previsto para abril, su gestión se alargaría otros dos meses, mientras Noboa sigue en campaña. El nuevo presidente asumiría recién el 24 de mayo.

No queda descartado que Noboa hará todo lo posible para impedir que su vicepresidenta asuma el gobierno. De lograrlo, tendrán que haber encontrado una figura legal para que siga en la presidencia al mismo tiempo que lucha por su reelección.

AGB