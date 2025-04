Una académica del partido de Correa desafía al rey de la banana amigo de Trump

Con una escasa diferencia de menos de un punto porcentual en vista al balotaje de este domingo 13, el presidente derechista de Ecuador, Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN) y su rival izquierdista Luisa González por Revolución Ciudadana (RC), cerraron el jueves 10 de abril sus campañas en el puerto de Guayaquil, capital económica del país dividido y convulso, centro de operaciones del narcotráfico, cuna de Noboa y bastión del ex presidente socialista Rafael Correa(2007-2017).

Bajo una fuerte lluvia y ante varios miles de simpatizantes en el centro porteño, González apeló a las mujeres para “dejar atrás estos días oscuros” y les pidió apoyo para convertirse en la primera presidenta electa en el país. “En este año y medio (de gobierno de Noboa), la violencia, la pobreza y el desempleo ha sido más profundo en nosotras las mujeres”, aseveró y ofreció préstamos de hasta 40.000 dólares e interés de un dígito para las madres solteras como ella.

En un coliseo cubierto, el presidente vestido de jeans y camiseta violeta del color de su partido, pronunció otro de sus brevísimos discursos custodiado por militares armados y acompañado por su madre, la congresista más votada. “El ecuatoriano no quiere más guerra (...) quiere esperanza”, afirmó Noboa, cuya imagen es quizás su mayor fortaleza. Su cuenta de TikTok e Instagram junto con las de su esposa, una influencer del fitness, que cuentan con millones de seguidores, están repletas de publicaciones de él con gafas de sol oscuras y chalecos antibalas, haciendo ejercicio con camisetas sin mangas y bailando con los votantes. “Son figuras aspiracionales”, afirma Sebastián Hurtado, analista político en Quito.

El debate presidencial del 13 de marzo

El 13 de marzo, puntualmente un mes antes del día en el que se sabrá quién ocupará el Palacio de Carondelet, sede de gobierno ubicado en el centro histórico de la ciudad capital de Quito, tuvo lugar el debate presidencial que generó, tanto en la clase política como en la sociedad civil, el interrogante respecto quién de los dos candidatos quedó mejor parado. El careo, marcado por más pullas que propuestas, se basó en preguntas sobre cinco ejes escogidos por el Comité Nacional de Debates: el crimen organizado, la economía (con la polémica de la dolarización), la corrupción, la educación, la salud y la seguridad social.

El día del debate, que coincidió con el inicio oficial de la campaña para las elecciones de la segunda vuelta, estuvo acompañado por la incertidumbre en torno a si el primer mandatario hijo de Álvaro Noboa, el empresario millonario del banano y cinco veces candidato presidencial, que aspira la reelección, solicitó efectivamente una licencia para participar en este proceso. Sin ambigüedad alguna, la candidata del correísmo, Luisa González, apenas llegó a en la sede del debate presidencial, cuestionó que el presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, no haya pedido licencia para esta etapa.

“Esperamos (que el debate) se lleve con orden. Y con una gran inquietud también: ¿Pidió o no pidió licencia el candidato Noboa? ¿Encargó o no encargó la Presidencia de la República, a quien por Constitución y Ley le corresponde, a la vicepresidenta electa en las urnas, la señora (Verónica) Abad? Con esta gran inquietud empezamos esta jornada”, declaró ante la prensa. Noboa, hasta el día que empezó la campaña presidencial de cara al balotaje, no había expedido decretos ejecutivos para encargar el poder.

Mucho ruido, pocas nueces

La dinámica de la confrontación estuvo marcada por mutuas acusaciones más que por aportes, planes o proyectos para el próximo mandato. “Lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir”, machacó González, primera en llegar al edificio del canal estatal Ecuador TV, en la ciudad capital de Quito sede del debate. “Yo no estoy aquí para defender cuentos viejos, de la narcopolítica y la corrupción”, respondió Noboa, que logró enfurecer a su contrincante, cuando varias veces la llamó “rana rené”, en referencia a los alias de unos polémicos chats atribuidos al ex consejero Augusto Verduga.

Andrea Endara, catedrática de la Universidad Casa Grande, considera que “no hay un ganador del debate”, por no dejar propuestas claras para que la ciudadanía decida “sobre el mejor modelo de país al que apuntan”. Endara manifestó su pesar debido a que los candidatos evadieron profundizar en temas de importancia. “Con este debate quien pierde es la ciudadanía que buscaba una propuesta clara en cada uno de los temas, que buscaba certezas”, señaló. “No se dijo cómo se va a luchar contra la corrupción ni solucionar la falta de empleo e inseguridad que nos aqueja a los ecuatorianos”. En la misma línea, la analista Caroline Ávila Nieto manifestó las dudas sobre la licencia del presidente y las descalificaciones de Noboa hacia González, que “no criticaban las propuestas sino las actitudes de la candidata (...) puede ser considerado una especie de machismo o misoginia”.

No se abordó tampoco la crisis ambiental que ha agravado los problemas que padece la sociedad ecuatoriana. La grave sequía del año pasado frenó la producción de las represas hidroeléctricas del país, lo que provocó apagones que duraron hasta 14 horas.

Con todo, al interrogante respecto quien de los dos candidatos quedó mejor parado en el debate presidencial se le sumó la campaña previa al balotaje del próximo domingo estuvo focalizada en arruinar la popularidad del contrincante, enfrascados en una contienda proselitista marcada por un empate técnico en las encuestas previas a las votaciones. La casa encuestadora Comunicaliza muestra un empate virtual entre ambos candidatos, con 41,5% para Noboa y 41,1% para González, mientras que la encuesta de Informe confidencial da una ligera ventaja para el actual presidente, que gozaría del 45% de la preferencia, sobre la opositora izquierdista, que acumula el 41,3 por ciento. Sin embargo, las encuestas previas a las elecciones son sólo un indicio que puede guiar las predicciones tentativas sobre un posible resultado del 13 de abril; no son infalibles.

“Noboa, no, no mienta”

En el cara a cara el primer eje temático se centró en torno a la educación. La candidata correista González, quien tuvo el primer turno, aseguró que “más de 72.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año” y que otros 133 fueron víctimas de muertes violentas. “Vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de seguridad y patrullaje permanente, con línea de denuncia anónima”, añadió la candidata. Por su parte, Noboa precisó que está dispuesto a “fortalecer el sistema de becas”, del cual ya ha ntregado 107.000, y adelantó que además va a trabajar en la construcción de más infraestructura.

“Tenemos siete millones de personas pobres que quieren llevar a sus hijos a las escuelas, pero como en este Gobierno no se ha arreglado las escuelas, les cobran a los padres que no tienen para comer el arreglo de la infraestructura y eso es una barrera de acceso” replicó González y agregó que las estadísticas eran recabadas de los ministerios. Noboa sostuvo que las cifras que su oponente manejaba eran incorrectas y aseguró que durante este año y medio había reabierto escuelas, inaugurado otras más y dado nombramiento a maestros. “Noboa, no, no mienta”, le contestó González a cada afirmación y defensa que hacía el mandatario, quien sostuvo que la verdadera razón por la que los niños están dejando de ir a la escuela es por la “tabla de drogas del correísmo”.

El impacto en los más jóvenes de la ‘tabla de drogas’

Ecuador, ‘estado tapón’ entre los países de Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, se ha convertido en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de esa droga; las mafias aprovechan sus puertos y costas para enviar toneladas hacia Europa y EEUU. Si bien el consumo de drogas en Ecuador está despenalizado por ser considerado un problema de salud pública, la eliminación decidida por Noboa de la llamada ‘tabla de drogas’, un instrumento que regulaba las cantidades máximas (diez gramos de marihuana, dos gramos de pasta básica de cocaína y un gramo de clorhidrato de cocaína) que puede portar una persona para autoconsumo sin ser detenida ni procesada por narcotráfico, generó en meses previos discusiones sobre cómo se diferenciará entre el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas. Noboa, el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador, aseveró. en varias ocasiones durante el debate, que la ‘tabla’, puesta en marcha en 2013 durante el mandato presidencial de Correa fomentaba el microtráfico de droga.

González, recusó la eliminación de la ‘tabla’ argumentando que la misma evitaba que los consumidores sean castigados con prisión y también les permitia acceder a programas de salud pública. “¿Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas», cuestionó el jefe de Estado. ”Lo invito a que llamemos a alguien a que nos haga una prueba antidoping“, respondió González.

“Luisa te desdolariza” o el futuro de la dolarización

“Luisa te desdolariza”, repitió constantemente Noboa a lo largo de todo el debate en tanto destacó que durante su mandato se ha fortalecido la dolarización al atacar el déficit fiscal que encontró al llegar al poder, porque “la dolarización es esencial”. El presidente afirmó que “el mundo confía” en él y como prueba de ello recordó que la prima de riesgo de Ecuador estaba en 900 puntos antes de la primera vuelta y se disparó a más de 1.500 enteros al conocerse que habrá segunda vuelta porque, según Noboa, “(el mundo) le tiene pánico a la candidata González”. La candidata de RC, partido que lidera el ex presidente Correa, respondió: “la dolarización es muy importante para este país. Y quiero ser muy clara y enfática: (la dolarización) se garantiza y se fortalecerá, con orden, trabajo y paz”. Sin retroceder en sus aseveraciones, Noboa retrucó “por una parte dicen una cosa y por otra, a cada rato (Andrés) Arauz (candidato presidencial del correísmo en las elecciones de 2021) habla de una moneda paralela, de los 'ecuadólares', y así devaluar todo en la economía nacional”.

Violencia, sin respuestas

En el debate del domingo 13 de marzo, a igual que en campaña previa al balotaje, los candidatos buscaron convencer al 8,96% de los electores que votaron en blanco o nulo el pasado 9 de febrero y sumar a quienes se decidieron por alguno de los otros 14 postulantes. Con ese propósito, un tema que marcaba la agenda, pero de la que se ofrecieron pocas respuestas, fue la crisis de violencia, que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con índice más alto de homicidios y por la que ya se registra en 2025 el inicio de año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de un asesinato por hora.

En su breve mandato, Noboa ha enfrentado más desafíos abrumantes que la mayoría de otros presidentes en un mandato completo. Semanas después de asumir el poder, las bandas orquestaron una demostración de fuerza, matando a guardias de prisiones, incendiando autobuses y tomando como rehenes a presentadores de televisión en directo. Noboa declaró un “conflicto armado interno”, enviando al ejército a las calles y a las cárceles. Miles de personas fueron arrestadas. Los resultados parecían prometedores al principio: los asesinatos por cada 100.000 personas cayeron de alrededor de 46 en 2023 a alrededor de 39 el año pasado. Sin embargo, los asesinatos volvieron a aumentar a mediados de 2024 y en enero alcanzaron su nivel mensual más alto registrado. La espiral desatada por la violencia criminal empaña algunos de los éxitos económicos del gobierno de Noboa: el aumento del IVA del 12% al 15%; la reducción de los costosos subsidios a los combustibles, evitando las protestas habituales que acompañan a este tipo de reformas; el acuerdo con el FMI que dará al país acceso a 4.000 millones de dólares en préstamos durante cuatro años y los términos de un acuerdo de libre comercio con Canadá.

Los analistas subrayaron que no se abordaron propuestas puntuales y se evadió, en especial, tratar el asesinato de “los cuatro niños de Guayaquil”, que conmocionó a la entera sociedad civil de Ecuador en diciembre pasado y en el que se han visto involucrados miembros del Ejército. Sin embargo, Noboa aseguró que los índices delictivos han ido a la baja durante su mandato de dos años. Sin vacilación, González respondió que el país ha tenido “el inicio del año más violento de la historia de Ecuador” y ofreció “mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”. “No dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban y extorsionan”, subrayó. “Vamos a tomar el control de puertos, aeropuertos, fronteras y a combatir el enriquecimiento ilícito”..

Eje temático, Salud y Seguridad Social

Respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Noboa propuso: “Hay que eliminar ese maldito call center del IESS”, “No usaremos el IESS como caja chica”, “No vamos a subir ni la edad de jubilación ni el valor de las aportaciones”. González, sostuvo que “la única manera” de garantizar la sostenibilidad del IESS “es incrementar el número de afiliados, generar en cuatro años cerca de dos millones de empleos. Mi primera medida será declarar la emergencia en el área de la salud”, interpeló al presidente: “Si hay que eliminar el maldito call center ¿Por qué no lo ha hecho, por qué no lo hizo en este año y medio. En mi periodo de gobierno hubo hospitales, equipamiento, salud, medicinas que hoy no hay. La gente se nos muere, mil enfermos usted deja morir”.

En la última parte del debate, González afirmó que, en caso de ganar en la segunda vuelta, reconocería a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela; una decisión que favorecería “devolver a los venezolanos que ingresaron a Ecuador de manera desordenada y no tienen empleo”.

La UE advierte “tensión”

El jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), José Antonio de Gabriel, declaró que “nota tensión y nervios” para este balotaje después de las inconformidades surgidas de la primera vuelta con un ajustado resultado entre ambos candidatos. Esa vez, ambos candidatos denunciaron sin aportar pruebas presuntas irregularidades en la votación y en el escrutinio. Con todo, las misiones de observación electoral de la UE y de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayaron que no había indicios que pudieran apuntar a un presunto “fraude” en el proceso electoral.

Licencia del presi Noboa y la suspensión de la vice Abad

Hasta el 1 de abril se desconocía qué haría el presidente Noboa respecto a la delegación de su cargo apenas concluyó la polémica licencia que tomó por varios días en la primera vuelta, incluida la fecha del debate. Una situación que fue aprovechada por la aspirante correísta quien le reprochó en el debate que no hubiera cumplido con el requisito constitucional de pedido licencia del cargo para la campaña electoral ni delegado las funciones en la vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado. “¿Eres el presidente de la República o eres candidato? ¿Qué eres?”, preguntó González. “¿Estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la Vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no?”, ametralló la candidata.

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, cualquier autoridad que busque su reelección inmediata debe pedir licencia del cargo para participar en la campaña y, según la Constitución de Ecuador, la vicepresidenta es la persona contemplada para reemplazar al presidente en estos casos.

Durante la primera vuelta Noboa nombró por decreto a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como “vicepresidenta encargada” en lugar de la vicepresidenta Abad, una decisión que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

En esta ocasión, Abad en ejercicio de su cargo estaría habilitada para reemplazar temporalmente a Noboa, si no hubiera mediado que el lunes 24 de marzo, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) que desestimó negó el recurso de apelación presentado por Abad y ratificó la suspensión por dos años de los derechos de participación a la vicepresidenta del país.

Abad había presentado una demanda ante el TCE contra el presidente Noboa, su asesora Diana Jácome, la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Gobierno Esteban Torres por violencia política de género. Sin embargo, el TCE no consideró válida la denuncia de Abad contra Noboa y sí lo hizo con la contrademanda de Sommerfeld contra Abad. En consecuencia, la vicepresidenta constitucional de Ecuador se encuentra suspendida en sus derechos políticos por dos años. En este marco, el 1 de abril, Noboa promulgó un decreto para nombrar como vicepresidenta a Cynthia Natalie Gellibert Mora, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.

El escenario electoral de la segunda vuelta

El 13 de abril no será la primera vez que Noboa de 37 años y González de 47 compiten en un balotaje. Ambos ya participaron en las elecciones extraordinarias de 2023. En esa ocasión, los dos ex legisladores protagonizaron el debate previo a los comicios. González llegó como favorita al balotaje, después de quedar en primer lugar en la primera vuelta con un 33, 61% de los votos frente al 23,47% de Noboa. Aun así, el millonario empresario fue el candidato ganador para completar el período de gobierno 2021-2025 que el ex presidente derechista Guillermo Lasso, interrumpió en mayo de 2023 al aplicar la ‘muerte cruzada’, con la que disolvió la Asamblea, de mayoría opositora, en el momento que ésta buscaba su destitución, y forzó unas nuevas elecciones generales.

Esta vez la situación está más polarizada. Noboa quedó en primer lugar pero la diferencia entre él y González, fue de menos de 20.000 votos. Más de 13,7 millones de ecuatorianas y ecuatorianos están convocados el 13 de abril para decidir quién de los regirá el próximo período presidencial del 2025-2029.

Si es reelegido, Noboa contará con poderosos aliados. Fue como Javier Milei uno de los pocos presidentes extranjeros invitado a la toma de posesión de Donald Trump en Washington. Robert F. Kennedy Jr., titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que dispone de un presupuesto que es como todo el PBI anual de Australia, del gobierno Trump es amigo del padre de Noboa y ha dicho que Noboa Jr. se crió en su casa. Pero, el aumento de la migración y la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China en 2023 (los autos fabricados en China dominan las calles de Quito) podría irritar a Trump.

De ganar González sería la primera mujer presidenta de la historia de Ecuador y el regreso del correísmo al poder. En la ajustada diferencia que sostiene con su rival Noboa, González cuenta con el apoyo del poderoso movimiento indígena Pachakutik, una adhesión clave en la polarizada elección dado que líder indígena Leonidas Iza quedó tercero en la primera vuelta con 5,25%, poco más de 538.000 votos. La alianza entre González, candidata por el movimiento RC de Correa y Pachakutik marca un nuevo acuerdo entre las dos fuerzas políticas después de que los indígenas rompieran durante años con el correísmo por diversos desacuerdos durante sus mandatos.

AGB