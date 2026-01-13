EEUU usó un avión camuflado como civil en su primer ataque con 11 muertos contra una supuesta narcolancha en el Caribe

El Pentágono utilizó un avión secreto pintado para que pareciera un avión civil en su primer ataque contra una supuesta narcolancha, matando de manera extrajudicial a 11 personas el pasado 2 de septiembre, según informa The New York times. El avión también llevaba sus municiones dentro del fuselaje, en lugar de forma visible bajo sus alas.

La apariencia no militar es importante, según los especialistas jurídicos consultados por el diario neoyorquino, porque la Administración Trump ha argumentado que sus ataques letales extrajudiciales contra barcos son legales porque el presidente de EEUU “determinó” que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con los cárteles de la droga.

Pero las leyes del conflicto armado prohíben a los combatientes fingir su condición de civiles para engañar a sus adversarios y hacerles bajar la guardia, para luego atacarlos y matarlos. Se trata de un crimen de guerra denominado “perfidia”, recuerda The New York times: es decir, un uso ilegítimo del engaño para ganar ventaja.

La aeronave voló lo suficientemente bajo como para que las personas a bordo del barco pudieran verla, según funcionarios que han visto o han sido informados sobre el vídeo de vigilancia del ataque citados por The New York Times. El barco había dado la vuelta hacia Venezuela, aparentemente después de ver el avión, antes del primer ataque.

Dos supervivientes del ataque inicial parecieron saludar al avión después de trepar a bordo de un trozo volcado del casco, antes de que los militares los asesinaran en un segundo ataque que hundió los restos. No está claro si las personas rematadas sabían que la explosión en su embarcación había sido causada por un ataque con misiles.

Desde entonces, el ejército ha pasado a utilizar aviones claramente militares para los ataques a barcos, incluidos los drones MQ-9 Reaper, aunque no está claro si esos aviones volaban lo suficientemente bajo como para ser vistos, informa The New York Times.

Los manuales militares estadounidenses sobre el derecho de la guerra tratan ampliamente la denominada “perfidia”, recuerda NYT afirmando que incluye los casos en que un combatiente finge ser civil para que el adversario “descuide tomar las precauciones que de otro modo serían necesarias”.

Un manual de la Marina de los Estados Unidos afirma que los combatientes legales en el mar utilizan la fuerza ofensiva “dentro de los límites del honor militar, en particular sin recurrir a la perfidia”, y subraya que los comandantes tienen el “deber” de “distinguir a sus propias fuerzas de la población civil”.

La operación es una de más de 35 ejecutadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales, con el resultado de más de 100 asesinatos extrajudiciales bajo la justificación de combatir el narcotráfico en el marco de la misión denominada 'Lanza del Sur'.

Estos ataques han ido ocurriendo desde el 2 de septiembre durante meses, hasta que el pasado 3 de enero y por orden del presidente Trump, el Ejército de EEUU atacara Venezuela y secuestrara a su presidente, Nicolás Maduro, quien desde entonces permanece encarcelado en una prisión federal de Nueva York.